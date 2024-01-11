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Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вид центрального корта на Australian Open
Фото Global Look Press
Ответы на основные вопросы о стартовом «мейджоре» в 2024 году.

Когда и где пройдет Australian Open 2024

Первый из четырех турниров серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — в 2024 году состоится с 14 по 28 января. Матчи будут проходить на протяжении 15 дней: впервые в истории Australian Open начнется и закончится в воскресенье.

Матчи по традиции пройдут в австралийском Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». На территории есть три основные арены плюс дополнительные корты. Главный стадион — арена Рода Лейвера (14 820 мест), еще две крупные площадки — арена Джона Кейна (10 300) и Маргарет Корт (7500). Все они оборудованы в том числе раздвигающейся крышей.

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Турнир проходит в пяти разрядах у взрослых: в двух одиночных и трех парных. Организатор Открытого чемпионата Австралии — Tennis Australia. Игровым покрытием на данном «мейджоре» с 1988 является одна из модификаций харда.

Квалификационные раунды «мейджора» стартовали 8 января, а 11 января состоялась жеребьевка основной сетки турнира.

Расписание Australian Open 2024

Матчи квалификации прошли с 8 по 12 января 2024 года. Игры основных сеток Открытого чемпионата Австралии 2024 запланированы с 14 по 28 января.

14 января, воскресенье

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия, здесь и далее — по московскому времени)

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

15 января, понедельник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

16 января, вторник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

17 января, среда

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

18 января, четверг

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)

19 января, пятница

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)

20 января, суббота

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

21 января, воскресенье

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)

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22 января, понедельник

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)

23 января, вторник

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)

24 января, среда

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

Теннисистка Дарья Касаткина
Дарья Касаткина.
Фото AFP

25 января, четверг

Женщины. Полуфиналы. Начало матчей в 3.00

26 января, пятница

Мужчины. Полуфинал. Начало матча в 4.00.

Мужчины. Полуфинал. Начало матча в 11.00.

27 января, суббота

Женщины. Финал. Начало матча в 4.00

28 января, воскресенье

Мужчины. Финал. Начало матча в 11.00.

Участники Australian Open 2024

В основной и квалификационной сетках Открытого чемпионата Австралии в женском и мужском одиночных разрядах выступит по 128 игроков. В парном разряде участвуют по 64 дуэта, в миксте — 32.

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Места в основной сетке турнира, как правило, получают теннисисты, которые занимают верхние строчки в рейтингах ATP и WTA. При этом часть из них достается победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать конкретным игрокам wild card.

В этом году такие приглашения получили датская теннисистка Каролин Возняцки, китаец Шан Цзюньчэн, француженка Ализе Корне, австралийцы Кимберли Биррелл, Оливия Гадеки, Тайла Престон, а также теннисисты Джеймс Дакворт, Марк Полманс и Адам Уолтон и другие.

Россияне на Australian Open-2024

Российские и белорусские теннисисты могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В мужском одиночном разряде на Australian Open-2024 среди россиян в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев (снялся из-за травмы), Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Результаты жеребьевки российских теннисистов:

Даниил Медведев — квалифаер/лаки-лузер

Андрей Рублев — Тьяго Сайбот Уайлд (Бразилия)

Карен Хачанов — Даниель Альмайер (Германия)

Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)

Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)

Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды)

Из российских теннисисток в заявку вошли Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер.

Теннисистка Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Результаты жеребьевки российских теннисисток*:

Вероника Кудерметова — Виктория Голубич (Швейцария)

Анна Блинкова — Кристина Букша (Испания)

Дарья Касаткина — Пейтон Стернс (США)

Анна Калинская — квалифаер

Элина Аванесян — Бай Чжуосюань (Китай)

Анастасия Потапова — Кайя Юван (Словения)

Мирра Андреева — Бернарда Пэр (США)

Камилла Рахимова — Эмина Бекташ (США),

Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд (Германия)

Людмила Самсонова — Аманда Анисимова (США)

Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия).

* Список россиянок могут пополнить спортсменки, которые отберутся на турнир через квалификацию.

Действующие чемпионы Australian Open

В 2023 году победу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии одержал Новак Джокович, в финале серб обыграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса. Это был десятый титул теннисиста на «мейджоре» в Мельбурне, всего перед стартом этого сезоне у него 24 победы на турнирах «Большого шлема».

Чемпионкой Australian Open-2023 стала Арина Соболенко. В финальном матче теннисистка из Белоруссии переиграла представляющую Казахстан Елену Рыбакину.

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В женском парном разряде Барбора Крейчикова и Катерина Синякова защитили прошлогодний титул AO. В мужском парном разряде трофей завоевали Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер. В миксте победили Луиза Стефани и Рафаэль Матос.

Призовой фонд Australian Open-2024

В 2024 году теннисисты разыграют на Открытом чемпионате Австралии рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов США — это на 13 процентов больше по сравнению с 2023 годом.

За последние 10 лет общая сумма призовых заметно увеличилась. В 2014 году фонд составлял 13,6 миллиона долларов.

Распределение призовых на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году (в парных разрядах — на команду)

Одиночный разряд

  • 1-й круг — $ 82 020

  • 2-й круг — $ 123 040

  • 3-й круг — $ 174 300

  • 4-й круг — $ 256 330

  • 1/4 финала — $ 410 130

  • 1/2 финала — $ 676 700

  • Финал — $ 1 179 000

  • Титул — $ 2 153 000

Парный разряд

  • 1-й круг — $ 24 600

  • 2-й круг — $ 36 230

  • 3-й круг — $ 51 270

  • 1/4 финала — $ 87 490

  • 1/2 финала — $ 155 500

  • Финал — $ 273 420

  • Титул — $ 498 990

Микст

  • 1-й круг — $ 4 720

  • 2-й круг — $ 9 740

  • 1/4 финала — $ 18 110

  • 1/2 финала — $ 34 180

  • Финал — $ 64 250

  • Титул — $ 112 780

Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото AFP

Фавориты Australian Open 2024

Британский теннисист Энди Маррей назвал Новака Джоковича фаворитом Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

«В прошлом году Новак выиграл три турнира «Большого шлема» и проиграл эпический финал в пяти сетах на Уимблдоне. Я все еще верю в то, что он является фаворитом, он по-прежнему выглядит великолепно, но я бы предположил, что легче, вероятно, не станет. Алькарас был в похожем положении перед Уимблдоном, тогда он уже выиграл один «мейджор», но на US Open он играл с Руудом, у которого опыта побед на ТБШ тоже пока нет. Совсем нелегко, когда ты пытаешься выиграть свой первый «Шлем», а против тебя играет тот, кто делал это 24 раза. Я думаю, на ментальном уровне это очень тяжело», — приводит Daily Mail слова Маррея.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассчитывает на успешное выступление Даниила Медведева и других россиян.

«Наши могут успешно выступить на Australian Open, но тут все будет зависеть от жеребьевки. Даня Медведев может далеко пройти, Андрей Рублев уже давно способен преодолеть барьер четвертьфинала. В целом среди ведущих игроков у мужчин класс игры настолько равный, что на победу будут претендовать несколько человек. Но, повторюсь, надо надеяться на удачную для нас жеребьевку», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Бывший теннисист Андрей Ольховский высказал мнение, что чемпиону US Open-2021, дважды игравшему в финале Australian Open Медведеву по силам выиграть один из турниров «Большого шлема» в 2024 году.

«Я считаю, что Даня показал отличные результаты в прошлом году. Он доказал, что является одним из ведущих игроков мира, выиграл два «мастерса», играл в полуфинале и финале в турнирах «Большого шлема», дошел до полуфинала Итогового турнира. Это выдающиеся достижения. Я считаю, что ему вполне по силам выиграть один из турниров «Большого шлема» в этом году, но конкурентов у него тоже будет немало», — цитирует ТАСС Ольховского.

Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Кто из популярных спортсменов пропустит Australian Open 2024

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль не примет участия в Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. По словам 37-летнего спортсмена, в январе вернувшегося на корт после почти годичной паузы из-за травмы, у него был выявлен микроразрыв мышцы.

«Но не в том месте, где я получил травму, и это хорошая новость», — написал Надаль в соцсетях.

Рафаэль Надаль. Надаль снялся с Australian Open, но еще надеется пошуметь в этом сезоне

Российский теннисист Аслан Карацев снялся с Australian Open. В начале января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии. Карацева увезли с корта в коляске с пакетом льда на колене.

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сыграет на домашнем «мейджоре» во второй раз подряд.

«Для меня это очень разочаровывающее время, но я не смогу принять участие в Australian Open-2024. Очевидно, это душераздирающее решение, ведь здесь у меня было много удивительных воспоминаний. Я просто хочу играть в свой лучший теннис, но мне нужно немного времени», — написал Кирьос в соцсетях.

13-я ракетка мира американка Мэдисон Киз не сыграет на Australian Open.

«К сожалению, у меня травма плеча, и врачи рекомендовали мне пропустить Australian Open. Конечно, это не самая лучшая новость в начале теннисного сезона, но я знаю, что делаю правильный выбор для своего тела и даю себе время на выздоровление», — написала финалистка US Open-2017.
Восьмая ракетка мира чешка Каролина Мухова пропустит турнир в Австралии из-за травмы.

«Это не те новости, которыми я бы хотела делиться, особенно в начале сезона, но, к сожалению, боль в запястье вернулась во время тренировок.Поэтому придется отложить начало сезона и сосредоточиться на восстановлении запястья. Я расстроена, но нужно сохранять позитив, восстанавливаться и готовиться к оставшейся части сезона. Australian Open, увидимся в 2025 году», — написала Мухова в соцсетях.

Также на Australian Open-2024 не выступят 94-я ракетка мира Доминик Штрикер, финалистка-2021 Дженнифер Брэди и Лорин Дэвис.

Теннисистка Ига Свентек
Ига Свентек.
Фото AFP

Что говорят участники об Australian Open-2024

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как травма запястья повлияет на подготовку к Australian Open. Он отметил, что подобная ситуация для него не в новинку.

«Просто попытаюсь восстановиться. Прежде всего это касается запястья и того, от чего я страдал предыдущие пару лет. Буду следовать процедурам по восстановлению, тренироваться и набирать форму к Australian Open. Для меня это знакомый процесс. Я был в таких ситуациях много раз и знаю, что нам с командой нужно делать, чтобы подготовиться. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться.

Последние два раза — в 2021-м и 2023-м — я травмировался прямо перед Australian Open и смог выиграть оба «Шлема». Надеюсь, что в этот раз не буду травмированным. Над этим мы и поработаем — приведем мое тело в оптимальное состояние, чтобы я мог на высоком уровне отыграть Australian Open — надеюсь, до самого конца", — рассказал Джокович на пресс-конференции.

Первая ракетка мира Ига Свентек отметила, что на турнирах серии «Большого шлема» теннисисты всегда испытывают большое давление.

«Очевидно, что каждый турнир — это отдельная история. «Большой шлем» — это всегда немного сложнее, там больше давления. Я просто думаю о том, чтобы хорошо завершить этот турнир, и посмотрим, что произойдет в Мельбурне», — заявила Свентек на пресс-конференции.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина ждет, что организаторы Australian Open не заставят ее играть на второстепенных площадках.

«Надеюсь, в этом году меня с самого начала будут ставить на корты побольше. Конечно, в прошлый раз я была немного расстроена. Я не понимала, почему играю именно на 13-м корте, а не на каком-то другом. Сейчас мне на самом деле все равно, где я буду играть. Я просто сосредоточусь на игре и постараюсь пройти как можно дальше в сетке, чтобы потом играть всегда только на центральном корте», — приводит tennishead.net слова Рыбакиной.

Андрей Рублев. Рублев — король Гонконга. Россиянин оправдал статус фаворита на первом турнире года

Российский теннисист Андрей Рублев в начале января одержал победу на турнире ATP в Гонконге. Спортсмен отметил, что этот успех придаст ему уверенности перед Australian Open.

«Это прекрасное чувство — начать сезон и выиграть титул. Весь турнир я показывал хороший теннис и к финалу подошел в хорошей форме. Перед Australian Open эта победа придает мне дополнительных эмоций и уверенности», — приводит ТАСС слова Рублева.

Где смотреть трансляции Australian Open-2024

Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России не будет. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей Australian Open-2024.

Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в специализированных группах соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и Australian Open на сайте «СЭ».

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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