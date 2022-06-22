Тони Надаль: «Рафа один из фаворитов Уимблдона, но главным все же остается Джокович»

Дядя и тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль назвал фаворитов Уимблдона-2022.

«Рафа здоров. Я думаю, что он будет одним из фаворитов Уимблдона, но главным все же остается Джокович. Также в числе претендентов на победу Хуркач и Берреттини. Если Надаль удачно пройдет первую неделю, то во второй он станет очень конкурентоспособным», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. На счету Надаля две победы на турнире.

В сезоне-2022 36-летний испанский теннисист уже выиграл два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а в июне выиграл «Ролан Гаррос».

Напомним, что во время Открытого чемпионат Франции-2022 у Надаля обострилась старая травма стопы. Спортсмен прошел в Барселоне лечения радиоволнами и недавно возобновил тренировки.