Медведев: «Если мы говорим о лучших игроках в истории на травяных кортах, я бы выбрал Джоковича»

Первая ракетка мира Даниил Медведев назвал фаворитов Уимблдона-2022.

«Новак всегда является фаворитом. Он выиграл три последних Уимблдона. Он очень хорошо играет на траве. Если говорить о лучших игроках в истории на траве, я бы поставил его на первое место. Из моего поколения лучшими являются Федерер и Джокович. Конечно, Надаль может выиграть любой турнир, в котором участвует, а Берреттини играет на высоком уровне. Если говорить о фаворитах Уимблдона, то это Джокович, Берреттини и Надаль», — приводит слова Медведева Diario de Mallorca.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. На счету Джоковича шесть побед в этом турнире, у Надаля — две, у Федерера — восемь.

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире.