Матыцин считает, что отстранение россиян от Уимблдона наносит ущерб турниру

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что отстранение российских теннисистов от таких крупных соревнований, как Уимблдон, наносит ущерб самим турнирам.

«Соответствующую оценку этому факту дало профессиональное сообщество Ассоциации теннисистов-профессионалов. Пострадал Уимблдон, так как было принято решение о неначислении рейтинговых очков за участие в этом соревновании. Это значит, что разум восторжествовал и, повторяю, профессиональное сообщество тренеров, специалистов, которое занимается организацией соревнований, понимает, что исключение России из таких важных соревнований наносит непоправимый ущерб самим соревнованиям и единству спортивного сообщества», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире.

ATP и WTA не согласились с этой позицией и вынесли ответные «санкции» против турнира — в этом сезоне за выступление в Лондоне игроки не получат рейтинговых очков.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.