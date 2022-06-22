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Сегодня, 12:55

Матыцин считает, что отстранение россиян от Уимблдона наносит ущерб турниру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что отстранение российских теннисистов от таких крупных соревнований, как Уимблдон, наносит ущерб самим турнирам.

«Соответствующую оценку этому факту дало профессиональное сообщество Ассоциации теннисистов-профессионалов. Пострадал Уимблдон, так как было принято решение о неначислении рейтинговых очков за участие в этом соревновании. Это значит, что разум восторжествовал и, повторяю, профессиональное сообщество тренеров, специалистов, которое занимается организацией соревнований, понимает, что исключение России из таких важных соревнований наносит непоправимый ущерб самим соревнованиям и единству спортивного сообщества», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире.

ATP и WTA не согласились с этой позицией и вынесли ответные «санкции» против турнира — в этом сезоне за выступление в Лондоне игроки не получат рейтинговых очков.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220622/uimbldon-1797260755.html
Теннис
Wimbledon
Олег Матыцин
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