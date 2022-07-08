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«Зенит» — «Спартак»: Бакаев не даст Абаскалю выиграть первый трофей в России

Прогноз и ставка на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев («Зенит»).
Фото Global Look Press
Зелимхан ударно провел предсезонку в новом клубе.

9 июля состоится матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» его разыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победить должен «Зенит». На него можно поставить с коэффициентом 1.51, это примерно 66% вероятности исхода. Успех «Спартака» в основное время идет за значительные 6.30 (13%), ничья — за 4.60 (21%).

Вариант «Спартак» не проиграет" идет за 2.65. У «Зенита» тот же рынок доступен за крохотные 1.14.

Кто заберет титул с учетом основного, дополнительного времени и серии пенальти? На красно-белых котировка 4.00, на сине-бело-голубых — 1.27.

Если верите, что матч получится результативным, возьмите ТБ 2.5 гола за 1.74. В то же время на ТМ 2.5 коэффициент 2.17.

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Соперники обменялись точными ударами в пяти последних матчах, поэтому есть смысл поставить на «обе забьют» за 1.86.

Победа «Спартака» в овертайме идет за 9.60, в серии пенальти — за 20.0. У «Спартака» эти варианты доступны за 19.0 и 20.0 соответственно.

«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Суперкубка России 9 июля 2022 года

«Зенит» и «Спартак» приучили нас к тому, что матчи с их участием получаются веселыми и сопровождаются скандалами. Игра на Суперкубок наверняка не станет исключением, хотя героев, раздающих интереса, стало меньше. Например, сине-бело-голубых покинул Артем Дзюба. У нападающего, который тесно связан с обеими командами, закончился контракт. И теперь у болельщиков должен появиться новый объект для хейта, который все будут обсуждать.

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«Зенит» в межсезонье провел четыре матча и все выиграл, но не каждый в основное время — например, «Нижний Новгород» и «Сочи» сдались только в серии пенальти. Зато питерцы разгромили ЦСКА (3:0) и благодаря этому впервые в истории выиграли межсезонный товарищеский турнир Кубок Матч Премьер. На закуску незадолго до игры со «Спартаком» сине-бело-голубые одолели «Црвену Звезду» (2:1).

Важную роль во всех встречах сыграли новички команды: Зелимхан Бакаев отличился с игры и дважды реализовал послематчевые пенальти, а Матео Кассьерра забил дебютный мяч уже спустя три минуты после выхода на поле. В том числе благодаря этим игрока на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 мяча коэффициент небольшой — 1.59. На ИТМ1 (1.5) — 2.36.

В то же время «Спартак» провел три товарищеские игры против команд ФНЛ: сыграл вничью с «Аланией» (2:2), добился победы над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Команда под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля также играет достаточно результативно, а на их гол в ворота «Зенита» коэффициент всего лишь 1.62.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» по составу и так был мощнее москвичей, а теперь дистанция между командами увеличилась еще сильнее. У питерцев нет Дзюбы, но есть Бакаев, Кассьеррра, Родригао и пара игроков, выменянных на Юри Алберто. «Спартак» же взял только Антона Зиньковского из «Крыльев», но потерял Ларссона, Кутепова и Жиго, которому замену так и не нашел.

С потерей французского защитника связаны главные опасения в предстоящей встрече. Класс Самуэля позволял красно-белым рассчитывать на строгость в обороне и давал надежду, что все будет не слишком плохо. Без него команда этого лишится. Поэтому «Зениту», который и так забивает «Спартаку» пачками, будет еще проще огорчать соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.26.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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 - : -
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