Зелимхан ударно провел предсезонку в новом клубе.

9 июля состоится матч за Суперкубок России. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» его разыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира — в 18.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победить должен «Зенит». На него можно поставить с коэффициентом 1.51, это примерно 66% вероятности исхода. Успех «Спартака» в основное время идет за значительные 6.30 (13%), ничья — за 4.60 (21%).

Вариант «Спартак» не проиграет" идет за 2.65. У «Зенита» тот же рынок доступен за крохотные 1.14.

Кто заберет титул с учетом основного, дополнительного времени и серии пенальти? На красно-белых котировка 4.00, на сине-бело-голубых — 1.27.

Если верите, что матч получится результативным, возьмите ТБ 2.5 гола за 1.74. В то же время на ТМ 2.5 коэффициент 2.17.

Соперники обменялись точными ударами в пяти последних матчах, поэтому есть смысл поставить на «обе забьют» за 1.86.

Победа «Спартака» в овертайме идет за 9.60, в серии пенальти — за 20.0. У «Спартака» эти варианты доступны за 19.0 и 20.0 соответственно.

«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Суперкубка России 9 июля 2022 года

«Зенит» и «Спартак» приучили нас к тому, что матчи с их участием получаются веселыми и сопровождаются скандалами. Игра на Суперкубок наверняка не станет исключением, хотя героев, раздающих интереса, стало меньше. Например, сине-бело-голубых покинул Артем Дзюба. У нападающего, который тесно связан с обеими командами, закончился контракт. И теперь у болельщиков должен появиться новый объект для хейта, который все будут обсуждать.

«Зенит» в межсезонье провел четыре матча и все выиграл, но не каждый в основное время — например, «Нижний Новгород» и «Сочи» сдались только в серии пенальти. Зато питерцы разгромили ЦСКА (3:0) и благодаря этому впервые в истории выиграли межсезонный товарищеский турнир Кубок Матч Премьер. На закуску незадолго до игры со «Спартаком» сине-бело-голубые одолели «Црвену Звезду» (2:1).

Важную роль во всех встречах сыграли новички команды: Зелимхан Бакаев отличился с игры и дважды реализовал послематчевые пенальти, а Матео Кассьерра забил дебютный мяч уже спустя три минуты после выхода на поле. В том числе благодаря этим игрока на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 мяча коэффициент небольшой — 1.59. На ИТМ1 (1.5) — 2.36.

В то же время «Спартак» провел три товарищеские игры против команд ФНЛ: сыграл вничью с «Аланией» (2:2), добился победы над «Балтикой» (3:2) и разгромил «Енисей» (3:0). Команда под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля также играет достаточно результативно, а на их гол в ворота «Зенита» коэффициент всего лишь 1.62.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» по составу и так был мощнее москвичей, а теперь дистанция между командами увеличилась еще сильнее. У питерцев нет Дзюбы, но есть Бакаев, Кассьеррра, Родригао и пара игроков, выменянных на Юри Алберто. «Спартак» же взял только Антона Зиньковского из «Крыльев», но потерял Ларссона, Кутепова и Жиго, которому замену так и не нашел.

С потерей французского защитника связаны главные опасения в предстоящей встрече. Класс Самуэля позволял красно-белым рассчитывать на строгость в обороне и давал надежду, что все будет не слишком плохо. Без него команда этого лишится. Поэтому «Зениту», который и так забивает «Спартаку» пачками, будет еще проще огорчать соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.26.