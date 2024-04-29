Российские студенты грохнули молодежки Казахстана и Белоруссии. Как такое возможно, и что это за команда?

Удивительный итог турнира в Новосибирске.

ФХР в условиях международной изоляции продолжает искать возможности хоть как-то разбавить набившие оскомину игры сборных России и Белоруссии. Только пока наши хоккейные чиновники не придумали ничего лучше, кроме как вводить в состав участников турниров под ее эгидой искусственные команды. Если зимой на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге мы увидели солянку с максимально странным принципом комплектования под названием «Звезды и ВХЛ», то на Кубке Будущего в Новосибирске место в четверке участников нашлось не менее экзотичной сборной Студенческой хоккейной лиги. И многих она точно успела удивить на этой неделе.

Стартовый матч «студентов» на турнире, в котором их не заметила сборная России (1:8), невольно заставлял задуматься о том, стоило ли ФХР приглашать в Новосибирск команду, не способную дать внятный уровень оппозиции и сопротивления главным юниорам страны. Однако каково было всеобщее удивление, когда на следующий день главный аутсайдер сенсационно обыграл сборную Белоруссии (4:3), а затем вынес сборную Казахстана (5:1). Да, последние приехали на турнир всего с одним хоккеистом 2004 года рождения в составе, решив собрать костяк из пацанов 2005 года. Но такого разгрома команды Алексея Обухова от парней, продолжающих играть в хоккей ради собственного удовольствия, не ожидал никто, даже несмотря на стремительный упадок казахстанского хоккея.

«Незабываемые ощущения, радость и гордость за ребят — за то, что они попали на такой уровень и от игры к игре прогрессировали и становились сильнее. У нас была очень дружная и сплоченная команда. Для нас счастье быть здесь, и мы еще выиграли две игры — это просто превосходно!

Мы мечтали победить, и я верю в то, что мечты имеют свойство сбываться, просто нужна смелость, чтобы погнаться за своей мечтой. Ребята никогда не играли на таком уровне. Для всех нас это вызов. Мы хотели показать, что такое студенческая лига, с самой лучшей стороны. Многие хотели показать, что, может быть, они рано закончили с профессиональным хоккеем.

Если нас еще раз позовут на такой турнир — конечно, мы будем счастливы принять в нем участие. Пацаны закончили с профессиональным хоккеем, но надеть майку сборной и выйти на такую игру, на такую арену — это мечта каждого из них. И знаете, что еще приятно? В первый день нас называли «сборная Студенческой хоккейной лиги», а сегодня — «Российская студенческая хоккейная лига». И болельщики кричали: «Вперед, Россия!». Представляете, что это значит для этих ребят, когда тебя так поддерживают?» — не скрывал своих эмоций после разгрома казахстанской молодежки главный тренер сборной СХЛ Дмитрий Кулябов.

Сам молодой 30-летний специалист из Нижнего Новгорода за свою недолгую игровую карьеру успел сыграть три сезона в МХЛ за кирово-чепецкую «Олимпию». Сейчас же Кулябов уже несколько лет возглавляет команду Нижегородского государственного университета.

Однако работать на Кубке Будущего ему пришлось не совсем с любителями. Практически все хоккеисты его команды — выпускники более чем известных спортшкол. Многие из них успели засветиться на уровне МХЛ. Например, воспитанник казанского «Ак Барса» Иван Хрунин поиграл за «Ирбис» и «Кузнецких Медведей» и три года назад забросил 22 шайбы в составе скромного «Тайфуна». Его партнер по звену и одноклубник из калининградского филиала РАНХиГС Владислав Бухаров провел больше сотни матчей за молодежку «Автомобилиста» и почувствовал вкус профессионального хоккея в чемпионате Казахстана. А у таких парней, как Александр Ковальский, Мансур Кадыров и Сергей Арзамасцев, в биографии можно найти опыт выступления в ВХЛ. И если верить защитнику сборной России Александру Пелевину, то эти факты не позволяли команде Николая Воеводина недооценивать более взрослого и местами физически крепкого соперника.

Фото ФХР

В отличие от американской NCAA, ежегодно поставляющей сотни хоккеистов для НХЛ, российский студенческий хоккей дорогу на профессиональный уровень не дает. Скорее наоборот — созданная в 2016 году по инициативе Владимира Путина лига становится пристанищем для тех, кто уже не грезит о больших деньгах и славе и продолжает играть в хоккей уже в статусе любителя. Хотя существуют примеры, когда хоккеист после выступления в СХЛ получал профессиональный контракт. Вот только такие случаи по-прежнему носят исключительный характер.

При этом тренировочный процесс у вузовских команд вполне серьезный — многие из них катаются по пять раз в неделю, а некоторые и вовсе имеют собственные катки. Поэтому некоторые функционеры все чаще всерьез говорят о том, что СХЛ вполне может пойти по американскому пути развития.

К слову, решение ФХР перевезти турнир, некогда называвшийся Кубком Черного моря и считавшийся первичным этапом подготовки к МЧМ, из олимпийского Сочи в Новосибирск более чем оправдалось. Жители одной из хоккейных мекк России дали Кубку Будущего приличную аудиторию. Более того, заключительный матч между российской и белорусской молодежкой в выходной день собрал на трибунах больше 10 тысяч зрителей и, по словам диктора на арене, установил рекорд посещаемости игр сборной U20 внутри страны. Впрочем, аншлаги на молодежном хоккее для столицы Сибири — явление отнюдь не новое и не случайное.

Для некоторых студентов поездка в Новосибирск может стать не только памятью на долгое время, но и шансом зацепиться за профессиональный хоккей. Не секрет, что на турнире присутствовали около десятка энхаэловских скаутов, и некоторые из них на условиях анонимности не скрывали, что готовы порекомендовать нескольких хоккеистов своим знакомым тренерам и менеджерам из команд ВХЛ. Почему бы кому-нибудь из парней, заставивших обратить на себя внимание, со временем не замахнуться на попадание в КХЛ и написать уникальную историю для нашего хоккея?