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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:07

Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!

Читать «СЭ» в
Вендел против Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит».
Фото Global Look Press

Букмекерская компания БЕТСИТИ разыгрывает фрибеты по 5 000 рублей в конкурсе прогнозов на матч «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России.

Встреча состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Время начала матча — 19.00 по московскому времени.

Для участия в розыгрыше перейди на страницу акции и выполни простые условия:

  • сделай прогноз на точный счет;
  • нажми на кнопку «Отправить прогноз»;
  • зарегистрируйся в мобильном приложении БЕТСИТИ по промокоду NEW3.

Среди участников, угадавших точный счет матча, будут разыграны два фрибета по 5 000 рублей.

Прогнозы принимаются до 9 июля (16.00 мск).

Проигравших не будет! Ведь при регистрации в приложении БЕТСИТИ по промокоду NEW3 ты получишь бонус — до 1 500 рублей без депозита.

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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