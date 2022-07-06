Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!
Букмекерская компания БЕТСИТИ разыгрывает фрибеты по 5 000 рублей в конкурсе прогнозов на матч «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России.
Встреча состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Время начала матча — 19.00 по московскому времени.
Для участия в розыгрыше перейди на страницу акции и выполни простые условия:
- сделай прогноз на точный счет;
- нажми на кнопку «Отправить прогноз»;
- зарегистрируйся в мобильном приложении БЕТСИТИ по промокоду NEW3.
Среди участников, угадавших точный счет матча, будут разыграны два фрибета по 5 000 рублей.
Прогнозы принимаются до 9 июля (16.00 мск).
Проигравших не будет! Ведь при регистрации в приложении БЕТСИТИ по промокоду NEW3 ты получишь бонус — до 1 500 рублей без депозита.
С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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