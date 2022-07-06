Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!

Букмекерская компания БЕТСИТИ разыгрывает фрибеты по 5 000 рублей в конкурсе прогнозов на матч «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России.

Встреча состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Время начала матча — 19.00 по московскому времени.

Для участия в розыгрыше перейди на страницу акции и выполни простые условия:

сделай прогноз на точный счет;

нажми на кнопку «Отправить прогноз»;

зарегистрируйся в мобильном приложении БЕТСИТИ по промокоду NEW3.

Среди участников, угадавших точный счет матча, будут разыграны два фрибета по 5 000 рублей.

Прогнозы принимаются до 9 июля (16.00 мск).

Проигравших не будет! Ведь при регистрации в приложении БЕТСИТИ по промокоду NEW3 ты получишь бонус — до 1 500 рублей без депозита.

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.