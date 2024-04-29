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Судейство

Сегодня, 12:58

ВАР матча «Балтика» — ЦСКА отстранен от работы. За что наказан Фисенко?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Андрей Фисенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Если верить сайту РПЛ, изменен состав судейской бригады, которая сегодня будет работать на матче «Ростов» — «Оренбург»: вместо Андрея Фисенко обязанности ВАР выполнит Евгений Турбин.

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Почему заменили Фисенко? Можно предположить, что это напрямую связано с воскресной игрой «Балтика» — ЦСКА (3:1). В ней на 90-й минуте был засчитан гол гостей.

Фото Скриншот

Тогда судья Ян Бобровский моментально указал на центр поля, несмотря на бурные споры калининградцев. Момент был показан плохо: не видны действия первого ассистента судьи Алексея Стипиди и не предоставлены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.

Видимо, Стипиди дал сигнал, что мяч оказался за линией, а ВАР Андрей Фисенко и АВАР Вера Опейкина не нашли свидетельств того, что помощник рефери ошибся, и в итоге были вынуждены поддержать его версию. Могло показаться, что мяч полетел в ворота от руки армейца Кирилла Глебова. Но это не так. Он пробил головой, а затем мяч попал в правую руку футболисту «Балтики» и уже от нее полетел в направлении ворот. Не засчитай Бобровский гол, следовало бы назначить 11-метровый удар.

Пока непонятно, за что наказан Фисенко. Если у него не было доказательств ошибки Стипиди, он и не должен был вмешиваться в действия ассистента и судьи. Или такие доказательства были, но Фисенко и Опейкина ими не воспользовались? Тогда возникает вопрос, почему так произошло?

Евгений Турбин
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Футболистка ЦСКА Петрова считает, что команда могла лучше сыграть со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Бонгонда назвал лучшее место в Москве
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Локомотив

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