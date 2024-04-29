ВАР матча «Балтика» — ЦСКА отстранен от работы. За что наказан Фисенко?

Если верить сайту РПЛ, изменен состав судейской бригады, которая сегодня будет работать на матче «Ростов» — «Оренбург»: вместо Андрея Фисенко обязанности ВАР выполнит Евгений Турбин.

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Почему заменили Фисенко? Можно предположить, что это напрямую связано с воскресной игрой «Балтика» — ЦСКА (3:1). В ней на 90-й минуте был засчитан гол гостей.

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Тогда судья Ян Бобровский моментально указал на центр поля, несмотря на бурные споры калининградцев. Момент был показан плохо: не видны действия первого ассистента судьи Алексея Стипиди и не предоставлены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.

Видимо, Стипиди дал сигнал, что мяч оказался за линией, а ВАР Андрей Фисенко и АВАР Вера Опейкина не нашли свидетельств того, что помощник рефери ошибся, и в итоге были вынуждены поддержать его версию. Могло показаться, что мяч полетел в ворота от руки армейца Кирилла Глебова. Но это не так. Он пробил головой, а затем мяч попал в правую руку футболисту «Балтики» и уже от нее полетел в направлении ворот. Не засчитай Бобровский гол, следовало бы назначить 11-метровый удар.

Пока непонятно, за что наказан Фисенко. Если у него не было доказательств ошибки Стипиди, он и не должен был вмешиваться в действия ассистента и судьи. Или такие доказательства были, но Фисенко и Опейкина ими не воспользовались? Тогда возникает вопрос, почему так произошло?