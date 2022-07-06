Юноша из Киргизии выдержит прессинг?

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC Vegas. Возглавит основной кард схватка легковесов — экс-чемпиона Рафаэля Дос Аньоса и проспекта из Киргизии, Рафаэля Физиева. Дос Аньос занимает в топ-15 легкого дивизиона седьмую строчку, Атаман — 10-ю. В случае победы каждый из бойцов сможет подняться в топ-5.

Где смотреть трансляцию боя Дос Аньос — Физиев?

Ориентировочно, бой начнется ближе к 06.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на сервисе UFC Fight Pass.

Рафаэль Дос Аньос

37-летний бразильский ветеран переживает вторую молодость. Мартовская победа над Ренато Мойкано (соперник вышел на пятидневном коротком уведомлении) стала второй подряд для Рафаэля Дос Аньоса. И все бы ничего, но это первая серия из побед для бразильца за пять лет — последний раз такой успех у него был в 2017 году, тогда Рафаэль победил трижды в ряд.

Конечно, крупные бои Дос Аньосу даются тяжело. Топовых соперников боец не видел уже несколько лет и драться продолжает скорее по инерции. Даже после прошлой победы над относительно легким соперником (который к тому же вышел без подготовки) Рафаэль признавался, что он «заржавел».

Из плюсов перед более молодым будущим соперником — только гигантский опыт. В остальном же у бразильца не так много козырей. Поэтому аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ и котировку на него выставили соответствующую — 2.90, или около 30% вероятности на победу.

Рафаэль Физиев

Эксперты считают именно киргизского бойца серьезным фаворитом — поставить на него можно за 1.44 (69%). И это оправданно — Физиев в прекрасной форме. Он быстрее, у него сильнее удар, нет проблем с координацией. Рафаэль — классный молодой ударник на серии из пяти побед.

Однако у него действительно мало опыта в сравнении с бразильцем. Дос Аньос провел уже не одну пятираундовую встречу в своей жизни, Физиев же еще ни разу столько в октагоне не бился.

Тот факт, что ветеран будет раскручивать проспекта именно на 25 минут, сомнению не подлежит — это рабочая тактика. Выдержит ли Физиев? Если да, то отправится в топ-5.

Возможна ли ничья?

Коэффициент на это событие — 70.0, или 1%, так что ничья практически невероятна. И у Физиева в его короткой карьере, и у Рафаэля Дос Аньоса в гигантской истории боев не было «мирных» исходов.