«Химки» — «Сочи»: южан ждет первая победа без Кассьерры и Родриго?
8 июля состоится очередной товарищеский матч — «Химки» сыграют с «Сочи» на «Арене Химки». Игра начнется в 12.00 по московскому времени, по федеральному телевидению она транслироваться не будет. Для команд это первая личная встреча с марта.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Химки» — «Сочи» 8 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи сочинцев. На победу команды Вадима Гаранина можно поставить за 1.88, это примерно 53% вероятности. На хозяев можно загрузить за 3.90 (25%), на ничью коэффициент 3.40 (22%).
Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.86.
Широкая линия форы хорошо подойдет для подстраховки — например, можно взять Ф1(0) за 2.80 или Ф2(0) за 1.40.
«Верх» проходил у обоих клубов в пяти матчах из последних десяти. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, на обратный исход — за 2.00.
Вариант «обе забьют» сыграл в пяти из десяти прошедших матчей «Химок» и шести из десяти игр «Сочи». Считаете, что отличатся и те и другие? Поставьте на это за 1.68. Обратный исход оценивается в 2.06.
«Химки» — «Сочи»: прогноз и анализ товарищеского матча 8 июля 2022 года
Подмосковная команда больше двух недель готовилась и тренировалась, однако новости о спаррингах долетали редко. Наконец это закончилось, и красно-черные проведут первую встречу с серьезным соперником — серебряным призером РПЛ. Правда, насколько они готовы к такой встрече — вопрос. Предыдущий товарищеский матч против «Велеса» подопечные Сергея Юрана завершили скучными нулями. К тому же вокруг клуба не утихают трансферные слухи. Неизвестно, насколько «Химки» уже собраны.
По «Сочи» вопросов меньше. У клуба есть проблемы, магия прошлого сезона разрушена и вряд ли повторится. Федотов мучается в товарищеских матчах с ЦСКА, Маттео Кассьерра уехал в Петербург и теперь забивает за чемпиона. По слухам, туда же может отправиться Нобоа.
И все-таки южане уже вышли из отпуска и работают на полную мощность. При этом в соперниках у них был не «Велес», а «Зенит» и «Нижний Новгород», не последние клубы РПЛ. Против них «Сочи» держался более чем достойно и даже набрал очки в предсезонном турнире. Правда, больше одного мяча у команды Гаранина пока забить не получилось. Если не верите, что в Подмосковье сочинцы исправят ситуацию, можете поставить на ИТМ2 (1.5) за 1.90.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Сочи»
У команд есть общие проблемы, но кое-что выгодно отличает южан от москвичей — это тонус. Проблемы с составом есть и у тех и у других. Однако форма команд различается — сочинцы уже две игры провели на высоком уровне, с хорошим сопротивлением. «Химки» таким похвастаться не могут. Вероятно, это и сыграет против них.
Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -