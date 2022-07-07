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«Химки» — «Сочи»: южан ждет первая победа без Кассьерры и Родриго?

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Химки» — «Сочи» 8 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Сочи» на тренировке.
Фото Официальная группа «Сочи» ВК.
Гаранин неплохо начал.

8 июля состоится очередной товарищеский матч — «Химки» сыграют с «Сочи» на «Арене Химки». Игра начнется в 12.00 по московскому времени, по федеральному телевидению она транслироваться не будет. Для команд это первая личная встреча с марта.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Химки» — «Сочи» 8 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи сочинцев. На победу команды Вадима Гаранина можно поставить за 1.88, это примерно 53% вероятности. На хозяев можно загрузить за 3.90 (25%), на ничью коэффициент 3.40 (22%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.86.

Широкая линия форы хорошо подойдет для подстраховки — например, можно взять Ф1(0) за 2.80 или Ф2(0) за 1.40.

«Верх» проходил у обоих клубов в пяти матчах из последних десяти. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, на обратный исход — за 2.00.

Вариант «обе забьют» сыграл в пяти из десяти прошедших матчей «Химок» и шести из десяти игр «Сочи». Считаете, что отличатся и те и другие? Поставьте на это за 1.68. Обратный исход оценивается в 2.06.

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«Химки» — «Сочи»: прогноз и анализ товарищеского матча 8 июля 2022 года

Подмосковная команда больше двух недель готовилась и тренировалась, однако новости о спаррингах долетали редко. Наконец это закончилось, и красно-черные проведут первую встречу с серьезным соперником — серебряным призером РПЛ. Правда, насколько они готовы к такой встрече — вопрос. Предыдущий товарищеский матч против «Велеса» подопечные Сергея Юрана завершили скучными нулями. К тому же вокруг клуба не утихают трансферные слухи. Неизвестно, насколько «Химки» уже собраны.

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По «Сочи» вопросов меньше. У клуба есть проблемы, магия прошлого сезона разрушена и вряд ли повторится. Федотов мучается в товарищеских матчах с ЦСКА, Маттео Кассьерра уехал в Петербург и теперь забивает за чемпиона. По слухам, туда же может отправиться Нобоа.

И все-таки южане уже вышли из отпуска и работают на полную мощность. При этом в соперниках у них был не «Велес», а «Зенит» и «Нижний Новгород», не последние клубы РПЛ. Против них «Сочи» держался более чем достойно и даже набрал очки в предсезонном турнире. Правда, больше одного мяча у команды Гаранина пока забить не получилось. Если не верите, что в Подмосковье сочинцы исправят ситуацию, можете поставить на ИТМ2 (1.5) за 1.90.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Сочи»

У команд есть общие проблемы, но кое-что выгодно отличает южан от москвичей — это тонус. Проблемы с составом есть и у тех и у других. Однако форма команд различается — сочинцы уже две игры провели на высоком уровне, с хорошим сопротивлением. «Химки» таким похвастаться не могут. Вероятно, это и сыграет против них.

Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.88.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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