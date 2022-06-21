Российский лидер действующих чемпионов досрочно завершил последнюю встречу.

23 июня 2022 года состоится четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Колорадо Эвеланш». Встреча состоится на «Амали Арене» и начнется в 3.00 по московскому времени. После трех матчей «Эвс» впереди в серии с минимальным преимуществом — 2-1.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 23 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом предстоящей игры. На победу обеих команд коэффициент одинаковый — 2.43, это примерно по 40% вероятности исхода. Ничью в основное время можно оформить за 4.20 (20%).

Также равенство по котировкам на успех в матче с учетом основного и дополнительного времени — по 1.92.

Если считаете, что «Тампа» сравняет счет в серии или как минимум выстоит в стартовые 60 минут, возьмите 1Х за 1.55.

Соперники выдали три достаточно результативных матча — в среднем забивают по семь шайб. На тотал больше 6.5 гола в предстоящей игре коэффициент 2.20, на ТМ 6.5 — 1.67. На стандартные ТБ 5.5 котировка 1.65, на ТМ 5.5 — 2.30.

Аналитики предлагают одинаковые цифры на индивидуальный тотал команд: ИТБ 2.5 идет за 1.60, ИТМ 2.5 — за 2.33.

Если считаете, что «Тампа» и «Колорадо» повторят исход второго матча, когда забила только одна команда, возьмите «обе забьют — нет» за 9.00.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча НХЛ 23 июня 2022 года

«Тампа» совершила то, во что уже мало кто верил — сократила счет в серии после 0:7 во втором матче. На домашнем льду «Молнии» были агрессивны и результативны, благодаря чему сделали важный шаг на пути к камбэку. «Внимания к деталям сегодня было намного больше. План на игру изменился не так сильно, но в этот раз мы его выполнили. То есть сегодня команда приложила больше усилий», — заявил после победы нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

На самом деле исход действительно решили мелочи, в том числе в игре «Колорадо». «Эвеланш» сломали себе игру безобразными обрезами — второй гол пришел после неточной передачи поперек в чужой зоне, третий — после неосмотрительного оставления в своей. Плюс повлияла на исход фантастическая игра Андрея Василевского — его двойное спасение в первые пять минут игры взбодрило «Лайтнинг». Российский вратарь доказал, что по праву считается лучшим в лиге. На то, что в четвертой игре он пропустит меньше 1.5 шайбы, коэффициент 4.60.

Наконец замечательно проявил себя Никита Кучеров, на счету которого две результативные передачи. Правда, его участие в следующей игре под вопросом — он досрочно покинул лед после грубого нарушения со стороны соперника. «Против него играли грязно: нельзя же бить по бедрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобедренный сустав выдержал», — негодовал бывший нападающий сборной России Александр Кожевников. Без Кучерова «Тампе» будет очень сложно в следующем матче.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» немного расслабился и сам себя погубил в третьем матче. Наверняка гости сделают выводы, проведут правильные беседы и исправятся. Единственное, что им может помешать — бешеное давление местных фанатов, но они должны с этим справиться. А вероятное отсутствие Кучерова им только поможет.

Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо» с форой (0) за 1.92.