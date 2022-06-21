«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: «Молний» без Кучерова ждут проблемы в четвертом матче
23 июня 2022 года состоится четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Колорадо Эвеланш». Встреча состоится на «Амали Арене» и начнется в 3.00 по московскому времени. После трех матчей «Эвс» впереди в серии с минимальным преимуществом — 2-1.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 23 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом предстоящей игры. На победу обеих команд коэффициент одинаковый — 2.43, это примерно по 40% вероятности исхода. Ничью в основное время можно оформить за 4.20 (20%).
Также равенство по котировкам на успех в матче с учетом основного и дополнительного времени — по 1.92.
Если считаете, что «Тампа» сравняет счет в серии или как минимум выстоит в стартовые 60 минут, возьмите 1Х за 1.55.
Соперники выдали три достаточно результативных матча — в среднем забивают по семь шайб. На тотал больше 6.5 гола в предстоящей игре коэффициент 2.20, на ТМ 6.5 — 1.67. На стандартные ТБ 5.5 котировка 1.65, на ТМ 5.5 — 2.30.
Аналитики предлагают одинаковые цифры на индивидуальный тотал команд: ИТБ 2.5 идет за 1.60, ИТМ 2.5 — за 2.33.
Если считаете, что «Тампа» и «Колорадо» повторят исход второго матча, когда забила только одна команда, возьмите «обе забьют — нет» за 9.00.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча НХЛ 23 июня 2022 года
«Тампа» совершила то, во что уже мало кто верил — сократила счет в серии после 0:7 во втором матче. На домашнем льду «Молнии» были агрессивны и результативны, благодаря чему сделали важный шаг на пути к камбэку. «Внимания к деталям сегодня было намного больше. План на игру изменился не так сильно, но в этот раз мы его выполнили. То есть сегодня команда приложила больше усилий», — заявил после победы нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.
На самом деле исход действительно решили мелочи, в том числе в игре «Колорадо». «Эвеланш» сломали себе игру безобразными обрезами — второй гол пришел после неточной передачи поперек в чужой зоне, третий — после неосмотрительного оставления в своей. Плюс повлияла на исход фантастическая игра Андрея Василевского — его двойное спасение в первые пять минут игры взбодрило «Лайтнинг». Российский вратарь доказал, что по праву считается лучшим в лиге. На то, что в четвертой игре он пропустит меньше 1.5 шайбы, коэффициент 4.60.
Наконец замечательно проявил себя Никита Кучеров, на счету которого две результативные передачи. Правда, его участие в следующей игре под вопросом — он досрочно покинул лед после грубого нарушения со стороны соперника. «Против него играли грязно: нельзя же бить по бедрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобедренный сустав выдержал», — негодовал бывший нападающий сборной России Александр Кожевников. Без Кучерова «Тампе» будет очень сложно в следующем матче.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»
«Колорадо» немного расслабился и сам себя погубил в третьем матче. Наверняка гости сделают выводы, проведут правильные беседы и исправятся. Единственное, что им может помешать — бешеное давление местных фанатов, но они должны с этим справиться. А вероятное отсутствие Кучерова им только поможет.
Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо» с форой (0) за 1.92.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -