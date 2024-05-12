«Сочи» разгромил «Пари НН» со счетом 6:1, Сутормин оформил дубль

«Сочи» на своем поле с разгромным счетом обыграл «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 6:1.

Дубль за сочинцев оформил Алексей Сутормин. Полузащитник реализовал пенальти на 73-й минуте и забил с игры десять минут спустя. По голу за хозяев забили Кирилл Кравцов (8-я минута), Сауль Гуарирапа (32-я), Марсело Алвес (66-я) и Никита Бурмистров (87-я).

Единственный гол гостей в концовке записал на свой счет Зе Турбо.

«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до 6 очков за два тура до конца чемпионата России.

«Пари НН» (29) идет 12-м в турнирной таблице.