Группа F чемпионата мира: Модрич попробует вытащить Хорватию в плей-офф в обход звездной Бельгии

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа F

37-летний полузащитник «Реала» — все еще лидер своей сборной.

До старта чемпионата мира в Катаре остается всего ничего — турнир стартует 21 ноября 2022 года. При жеребьевке из 32 участников в группу F были «посеяны» команды из топ-4 прошлого мундиаля — Хорватия и Бельгия, а еще бойкая команда Марокко и таинственная для европейских болельщиков Канада.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.

Сборная Бельгии

В 2018-м сборная Бельгии числилась чуть ли не главным фаворитом чемпионата мира в России. «Красные дьяволы» собрали удивительно звездный молодой коллектив, который давал фору многим остальным топ-сборным, — Де Брейне, братья Азар, Витцель, Мертенс и многие другие разрывали соперников. Но в итоге бельгийцы стали только третьими, уступив в полуфинале с минимальным счетом Франции — будущему победителю.

Спустя четыре года костяк команды сохранился и стал если не моложе, то точно опытнее. Поэтому команда Мартинеса учтет прошлые ошибки и постарается принести стране первое в истории золото чемпионата мира. Правда, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бельгию только девятым фаворитом турнира. На ее победу можно поставить за 15.0. В группе же у этой сборной нет конкурентов — выход в плей-офф с первого места оценен в 1.57 (63%).

Сборная Хорватии

Российские болельщики очень хорошо знают и «любят» команду Златко Далича. В отборочном турнире к чемпионату мира хорваты играли как раз в одной группе с командой Валерия Карпина и вырвали путевку в финальную часть на флажке — благодаря автоголу Федора Кудряшова на последних минутах игры в Сплите. Ну, вы помните.

После этого «Шашечные» сыграли несколько товарищеских матчей и успешно показывают себя в группе с Францией и Данией в Лиге наций — идут вторыми. Вообще, этой команде на будущем мундиале не помешают талантливые молодые игроки, но их пока особо не видно. Команду по-прежнему тащит Лука Модрич, которому в сентябре исполнится 37 лет. Поэтому на победу Хорватии в группе коэффициент 3.40 (29%), а в общем рейтинге сборных ЧМ они котируются только 12-ми за 50.0, как и Уругвай.

Сборная Марокко

У марокканцев очень разношерстная команда: почти все игроки выступают за рубежом, некоторые — за очень солидные команды. На общем фоне выделяются 25-летний нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, его ровесник, полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, ну и, конечно же, фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Именно с этими футболистами связаны надежды африканских болельщиков.

Правда, на фоне Бельгии и Хорватии сборная Марокко все равно выглядит приличным аутсайдером. Недаром на ее победу в группе выставлен высокий коэффициент 12.0 (5%).

Сборная Канады

Если бы не левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, то о сборной Канады можно было бы сказать как о команде без звезд. Хотя за нее также играет достаточно известный форвард Кайл Ларин — он с 2018 года выступает за «Бешикташ» и не добился там больших успехов, хотя на родине считается большим талантом.

Канадцы удивили в отборочном турнире к ЧМ — выиграли группу, набрав одинаковое количество очков с Мексикой. Но важно, в каком состоянии команда подойдет к главному ивенту в ноябре. Впрочем, зацепиться за плей-офф ей все равно будет очень сложно — котировка на первое место аж 17.0 и минимальные шансы обойти даже в борьбе за тройку Марокко.

Расписание матчей группы F чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 23 ноября

Марокко — Хорватия, 13.00 мск (стадион «Эль-Байт», Эль-Хаур)

Бельгия — Канада, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Второй тур, 27 ноября

Бельгия — Марокко, 16.00 мск («Эль-Тумама», Доха)

Хорватия — Канада, 19.00 мск («Халифа», Доха)

Третий тур, 1 декабря

Бельгия — Хорватия, 18.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)

Канада — Марокко, 18.00 мск («Эль-Тумама», Доха)