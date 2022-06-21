Группа F чемпионата мира: Модрич попробует вытащить Хорватию в плей-офф в обход звездной Бельгии
До старта чемпионата мира в Катаре остается всего ничего — турнир стартует 21 ноября 2022 года. При жеребьевке из 32 участников в группу F были «посеяны» команды из топ-4 прошлого мундиаля — Хорватия и Бельгия, а еще бойкая команда Марокко и таинственная для европейских болельщиков Канада.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.
Сборная Бельгии
В 2018-м сборная Бельгии числилась чуть ли не главным фаворитом чемпионата мира в России. «Красные дьяволы» собрали удивительно звездный молодой коллектив, который давал фору многим остальным топ-сборным, — Де Брейне, братья Азар, Витцель, Мертенс и многие другие разрывали соперников. Но в итоге бельгийцы стали только третьими, уступив в полуфинале с минимальным счетом Франции — будущему победителю.
Спустя четыре года костяк команды сохранился и стал если не моложе, то точно опытнее. Поэтому команда Мартинеса учтет прошлые ошибки и постарается принести стране первое в истории золото чемпионата мира. Правда, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бельгию только девятым фаворитом турнира. На ее победу можно поставить за 15.0. В группе же у этой сборной нет конкурентов — выход в плей-офф с первого места оценен в 1.57 (63%).
Сборная Хорватии
Российские болельщики очень хорошо знают и «любят» команду Златко Далича. В отборочном турнире к чемпионату мира хорваты играли как раз в одной группе с командой Валерия Карпина и вырвали путевку в финальную часть на флажке — благодаря автоголу Федора Кудряшова на последних минутах игры в Сплите. Ну, вы помните.
После этого «Шашечные» сыграли несколько товарищеских матчей и успешно показывают себя в группе с Францией и Данией в Лиге наций — идут вторыми. Вообще, этой команде на будущем мундиале не помешают талантливые молодые игроки, но их пока особо не видно. Команду по-прежнему тащит Лука Модрич, которому в сентябре исполнится 37 лет. Поэтому на победу Хорватии в группе коэффициент 3.40 (29%), а в общем рейтинге сборных ЧМ они котируются только 12-ми за 50.0, как и Уругвай.
Сборная Марокко
У марокканцев очень разношерстная команда: почти все игроки выступают за рубежом, некоторые — за очень солидные команды. На общем фоне выделяются 25-летний нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, его ровесник, полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, ну и, конечно же, фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Именно с этими футболистами связаны надежды африканских болельщиков.
Правда, на фоне Бельгии и Хорватии сборная Марокко все равно выглядит приличным аутсайдером. Недаром на ее победу в группе выставлен высокий коэффициент 12.0 (5%).
Сборная Канады
Если бы не левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, то о сборной Канады можно было бы сказать как о команде без звезд. Хотя за нее также играет достаточно известный форвард Кайл Ларин — он с 2018 года выступает за «Бешикташ» и не добился там больших успехов, хотя на родине считается большим талантом.
Канадцы удивили в отборочном турнире к ЧМ — выиграли группу, набрав одинаковое количество очков с Мексикой. Но важно, в каком состоянии команда подойдет к главному ивенту в ноябре. Впрочем, зацепиться за плей-офф ей все равно будет очень сложно — котировка на первое место аж 17.0 и минимальные шансы обойти даже в борьбе за тройку Марокко.
Расписание матчей группы F чемпионата мира по футболу 2022 года
Первый тур, 23 ноября
Марокко — Хорватия, 13.00 мск (стадион «Эль-Байт», Эль-Хаур)
Бельгия — Канада, 22.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)
Второй тур, 27 ноября
Бельгия — Марокко, 16.00 мск («Эль-Тумама», Доха)
Хорватия — Канада, 19.00 мск («Халифа», Доха)
Третий тур, 1 декабря
Бельгия — Хорватия, 18.00 мск («Ахмед бин Али», Эр-Райян)
Канада — Марокко, 18.00 мск («Эль-Тумама», Доха)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0