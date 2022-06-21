У армянского бойца уже шесть побед подряд.

26 июня 2022 года в Лас-Вегасе на арене UFC APEX состоится очередной ивент UFC Fight Night. В главном бою вечера встретятся представители легкого дивизиона — Арман Царукян и Матеуш Гамрот. Мероприятие стартует в 01.00 по московскому времени, однако главный бой начнется ближе к 05.00 мск. Царукян в рейтинге занимает 11-ю строчку, Гамрот — 12-ю.

Где смотреть прямую трансляцию боя Царукян — Гамрот?

Посмотреть в прямом эфире поединок российского бойца против Гомера можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 05.00 мск. Весь турнир покажет UFC Fight Pass, начало прямого эфира — 25 июня в 23.00 мск.

Арман Царукян

Российский боец стартовал в UFC с поражения от Ислама Махачева единогласным решением судей. Царукян в профессиональной карьере до этой встречи проиграл только однажды, нокаутом. Но Махачев на коротком уведомлении оказался ему не по силам, и дебют в лучшем промоушене мира получился смазанным.

Ожидаемо, что Ислам Махачев с тех пор для Царукяна цель номер один. И вот уже почти три года с интервалом в несколько месяцев Арман выдает по паре цитат про своего обидчика. Предстоящий бой не стал исключением — своему польскому сопернику российский боец уделил пару строк и пообещал удивить каким-то новым суперприемом, а вот Ислама он в очередной раз поддел: «До нашего боя все говорили: «Ислам размажет его. Он слишком зеленый». Но он ничего мне не сделал. Два тейкдауна, и все. Я не пропустил ни одного удара. Тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Теперь я другой... Я расту каждый день, а он все тот же. У Махачева тот же геймплан. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же каждый бой. Он дерется очень осторожно».

Царукян с дебюта действительно вырос — выдал пять побед подряд, из них три решением и две техническими нокаутами. Поступь практически чемпионская — неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают именно его фаворитом встречи: на победу Армана можно поставить с коэффициентом 1.33, это примерно 75% вероятности.

Матеуш Гамрот

Успех поляка предлагается взять с коэффициентом 3.60, около 24%. Это оправданно — Матеуш, несмотря на хорошую статистику, для UFC пока не раскрыт. Он точно неплохой боец и не зря несколько лет доминировал в европейских дивизионах. Однако Гамрот неуверенно стартовал в промоушене с пускай спорного, но поражения от грузина Гурама Кутателадзе.

Дальше Матеуш выдал серию из трех побед (добыл их решением, сабмишеном и нокаутом). Последний раз Матеуш дрался полгода назад, в декабре. Для сравнения: у Армана предыдущий бой состоялся в конце февраля — он может быть в чуть лучшем тонусе, чем соперник.

Возможна ли ничья?

На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 48.0 (1%), такой вариант очень маловероятен. У будущих соперников таких исходов в карьере не было — разве что у поляка один из боев был остановлен по причине случайного тычка пальцем в глаз сопернику. Но по правилам такой исход не считается ничейным, так что во всех своих боях соперники доводят дело до конца.