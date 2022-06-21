Арман Царукян — Матеуш Гамрот: Гомер — новая жертва в погоне за Махачевым?
26 июня 2022 года в Лас-Вегасе на арене UFC APEX состоится очередной ивент UFC Fight Night. В главном бою вечера встретятся представители легкого дивизиона — Арман Царукян и Матеуш Гамрот. Мероприятие стартует в 01.00 по московскому времени, однако главный бой начнется ближе к 05.00 мск. Царукян в рейтинге занимает 11-ю строчку, Гамрот — 12-ю.
Где смотреть прямую трансляцию боя Царукян — Гамрот?
Посмотреть в прямом эфире поединок российского бойца против Гомера можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 05.00 мск. Весь турнир покажет UFC Fight Pass, начало прямого эфира — 25 июня в 23.00 мск.
Арман Царукян
Российский боец стартовал в UFC с поражения от Ислама Махачева единогласным решением судей. Царукян в профессиональной карьере до этой встречи проиграл только однажды, нокаутом. Но Махачев на коротком уведомлении оказался ему не по силам, и дебют в лучшем промоушене мира получился смазанным.
Ожидаемо, что Ислам Махачев с тех пор для Царукяна цель номер один. И вот уже почти три года с интервалом в несколько месяцев Арман выдает по паре цитат про своего обидчика. Предстоящий бой не стал исключением — своему польскому сопернику российский боец уделил пару строк и пообещал удивить каким-то новым суперприемом, а вот Ислама он в очередной раз поддел: «До нашего боя все говорили: «Ислам размажет его. Он слишком зеленый». Но он ничего мне не сделал. Два тейкдауна, и все. Я не пропустил ни одного удара. Тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Теперь я другой... Я расту каждый день, а он все тот же. У Махачева тот же геймплан. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же каждый бой. Он дерется очень осторожно».
Царукян с дебюта действительно вырос — выдал пять побед подряд, из них три решением и две техническими нокаутами. Поступь практически чемпионская — неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают именно его фаворитом встречи: на победу Армана можно поставить с коэффициентом 1.33, это примерно 75% вероятности.
Матеуш Гамрот
Успех поляка предлагается взять с коэффициентом 3.60, около 24%. Это оправданно — Матеуш, несмотря на хорошую статистику, для UFC пока не раскрыт. Он точно неплохой боец и не зря несколько лет доминировал в европейских дивизионах. Однако Гамрот неуверенно стартовал в промоушене с пускай спорного, но поражения от грузина Гурама Кутателадзе.
Дальше Матеуш выдал серию из трех побед (добыл их решением, сабмишеном и нокаутом). Последний раз Матеуш дрался полгода назад, в декабре. Для сравнения: у Армана предыдущий бой состоялся в конце февраля — он может быть в чуть лучшем тонусе, чем соперник.
Возможна ли ничья?
На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 48.0 (1%), такой вариант очень маловероятен. У будущих соперников таких исходов в карьере не было — разве что у поляка один из боев был остановлен по причине случайного тычка пальцем в глаз сопернику. Но по правилам такой исход не считается ничейным, так что во всех своих боях соперники доводят дело до конца.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0