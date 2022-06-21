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Арман Царукян — Матеуш Гамрот: Гомер — новая жертва в погоне за Махачевым?

Прогноз и ставка на бой UFC Арман Царукян — Матеуш Гамрот 26 июня 2022 года
Артем Белинин
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Арман Царукян, UFC.
У армянского бойца уже шесть побед подряд.

26 июня 2022 года в Лас-Вегасе на арене UFC APEX состоится очередной ивент UFC Fight Night. В главном бою вечера встретятся представители легкого дивизиона — Арман Царукян и Матеуш Гамрот. Мероприятие стартует в 01.00 по московскому времени, однако главный бой начнется ближе к 05.00 мск. Царукян в рейтинге занимает 11-ю строчку, Гамрот — 12-ю.

Где смотреть прямую трансляцию боя Царукян — Гамрот?

Посмотреть в прямом эфире поединок российского бойца против Гомера можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 05.00 мск. Весь турнир покажет UFC Fight Pass, начало прямого эфира — 25 июня в 23.00 мск.

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Арман Царукян

Российский боец стартовал в UFC с поражения от Ислама Махачева единогласным решением судей. Царукян в профессиональной карьере до этой встречи проиграл только однажды, нокаутом. Но Махачев на коротком уведомлении оказался ему не по силам, и дебют в лучшем промоушене мира получился смазанным.

Ожидаемо, что Ислам Махачев с тех пор для Царукяна цель номер один. И вот уже почти три года с интервалом в несколько месяцев Арман выдает по паре цитат про своего обидчика. Предстоящий бой не стал исключением — своему польскому сопернику российский боец уделил пару строк и пообещал удивить каким-то новым суперприемом, а вот Ислама он в очередной раз поддел: «До нашего боя все говорили: «Ислам размажет его. Он слишком зеленый». Но он ничего мне не сделал. Два тейкдауна, и все. Я не пропустил ни одного удара. Тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Теперь я другой... Я расту каждый день, а он все тот же. У Махачева тот же геймплан. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же каждый бой. Он дерется очень осторожно».

Царукян с дебюта действительно вырос — выдал пять побед подряд, из них три решением и две техническими нокаутами. Поступь практически чемпионская — неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают именно его фаворитом встречи: на победу Армана можно поставить с коэффициентом 1.33, это примерно 75% вероятности.

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Матеуш Гамрот

Успех поляка предлагается взять с коэффициентом 3.60, около 24%. Это оправданно — Матеуш, несмотря на хорошую статистику, для UFC пока не раскрыт. Он точно неплохой боец и не зря несколько лет доминировал в европейских дивизионах. Однако Гамрот неуверенно стартовал в промоушене с пускай спорного, но поражения от грузина Гурама Кутателадзе.

Дальше Матеуш выдал серию из трех побед (добыл их решением, сабмишеном и нокаутом). Последний раз Матеуш дрался полгода назад, в декабре. Для сравнения: у Армана предыдущий бой состоялся в конце февраля — он может быть в чуть лучшем тонусе, чем соперник.

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Возможна ли ничья?

На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 48.0 (1%), такой вариант очень маловероятен. У будущих соперников таких исходов в карьере не было — разве что у поляка один из боев был остановлен по причине случайного тычка пальцем в глаз сопернику. Но по правилам такой исход не считается ничейным, так что во всех своих боях соперники доводят дело до конца.

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ММА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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