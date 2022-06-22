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Умар Нурмагомедов — Натан Манесс: брат Хабиба метит в топ легковесов UFC

Прогноз и ставка на бой UFC Умар Нурмагомедов — Натан Манесс 26 июня 2022 года
Артем Белинин
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Умар Нурмагомедов.
Все еще непобежденный.

26 июня 2022 года в Лас-Вегасе на арене UFC APEX состоится UFC Fight Night. В главном карде встретятся российский боец Умар Нурмагомедов и американец Натан Манесс. Ивент стартует в 1.00 по московскому времени, однако главный кард начнется ближе к 5.00 мск.

Где смотреть прямую трансляцию боя Нурмагомедов — Манесс?

Посмотреть в прямом эфире поединок Умара Нурмагомедова можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 5.00 мск. Весь турнир, в том числе и бой Умара с Натаном, гарантированно покажет UFC Fight Pass, начало прямого эфира — 25 июня в 23.00 мск.

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Умар Нурмагомедов

Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова победить пока никому не удалось. Рекорд Умара — 14-0. Конечно, до братских 29-0 еще далеко, но о представителе полулегкого дивизиона все отзываются максимально тепло и побаиваются.

Правда, это все авансы. У Нурмагомедова всего два боя в UFC, и нельзя сказать, что они очень показательны. В дебютном выступлении Умар во втором раунде сабмишеном одолел такого же новичка, Сергея Морозова. Второй бой получился уже с более-менее серьезной оппозицией. Брайан Келлехер, 35-летний британский ветеран ММА, был задушен уже в первом раунде. Впрочем, и его нельзя назвать стопроцентной проверкой на прочность. Брайан хоть и выступает в UFC с 2017 года и уже провел 14 боев, его профессиональный рекорд — 24-13. Не слишком солидно.

Однако уверенные победы Нурмагомедова и прославленная фамилия делают его автоматическим фаворитом в любой схватке на данном этапе. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ также считают, что победит именно Умар — поставить на его успех можно с котировкой 1.10, это примерно 90% вероятности.

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Натан Манесс

Натан — абсолютный андердог встречи. Хотя оснований для этого не так много. Манесс в каких-то моментах даже более предпочтителен, чем Умар, — у него на одно выступление в UFC больше, чем у визави, да и побеждал он в них на любой вкус — решением, техническим нокаутом, сабмишеном. Да, за карьеру Натан и сам улетал в нокаут, но это было один раз. С тех пор американец одержал уже четыре победы подряд.

И все же шансы Манесса на победу мизерные, коэффициент — 7.70, что примерно 9% вероятности. Все дело в оппозиции — в UFC Натан решением победил дебютанта, задушил откровенного мешка (пять поражений в восьми боях промоушена), и только Тони Грэвели на фоне остальных смотрелся достойным соперником.

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Возможна ли ничья?

Ничья очень маловероятна, шанс на такой исход аналитики компании оценивают котировкой 70.0 (1%). Ранее в карьере обоих бойцов выступления таким образом никогда не завершались.

Прогнозы на спорт
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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