Лучшая стратегия ставок на CS:GO для начинающих

Найти универсальную стратегию ставок на CS:GO сложно, беспроигрышную — невозможно. Игра на деньги — это риск, поэтому рассматривать беттинг в качестве способа заработка нельзя.

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Хорошая новость заключается в том, что CS:GO одна из наиболее стабильных и предсказуемых киберспортивных дисциплин. Игра периодически обновляется, но не меняется кардинально, поэтому сенсации происходят редко.

CS:GO.

Как ставить на CS:GO: основные правила

Выбирайте для ставок только престижные состязания и матчи команд, в которых большая часть игроков соревнуется вместе дольше полугода, показывая стабильные результаты.

Также обращайте внимание на замены, болезни, конфликты и общий новостной фон.

Престижные состязания 2022: серии ESL, PGL, BLAST, а также турниры призовым фондом от $ 100 000.

Первые матчи любого соревнования лучше пропустить, чтобы на их основе оценить текущую форму участников. Если команда справляется с равными, но уступает аутсайдерам, на матчи с ее участием ставить опасно.

Переходить к детальному анализу соперников стоит только в случае устойчивых показателей с обеих сторон.

CS:GO: как анализировать игру

Необходимо:

1. Найти статистику личных встреч команд.

2. Проверить новости о заменах и прочих негативных факторах.

3. Узнать, маппул.

Маппул — количество карт, на которых процент побед команды равен или превышает 50%. Чем больше маппул, тем проще коллективу сражаться против разных соперников.

Врасплох легко застать составы, способные показать хорошую игру только на паре карт. Те же, кто преуспевает хотя бы на четырех, не останутся в проигрышном положении.

На данный момент в соревновательном CS:GO используются следующие локации: Ancient, Dust2, inferno, Mirage, Nuke, Overpass и Vertigo.

Лучшая БК для ставок на CS:GO

Чтобы сделать ставку на CS:GO нужно определиться с площадкой. Высокие кэфы и довольно широкая роспись на этот вид спорта есть у букмекерской компании БЕТСИТИ.

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Стратегии ставок на CS:GO

№1 Стратегия ставок на карты

Карты, на которых будут играть команды, определяются непосредственно перед матчем. Зная маппул сторон и видя их выбор, можно точнее определить победителя в предстоящей игре.

Лучше всего сначала выявить сильнейшего по личным встречам и другим базовым критериям, затем дождаться выбора карт и взять победу фаворита на его локации.

Метод работает и в случае с равными оппонентами. Но не стоит брать победу явного аутсайдера даже на его лучшей карте.

№2 Стратегия ставок на первые 10 фрагов

Эта стратегия похожа на предыдущую. Вам также нужно определить фаворита и дождаться его карты. Отличие в том, что необходимо дополнительно узнать, за какую из сторон он начинает — Т (террористы) или КТ (контртеррористы).

Есть список карт, на которых Т или КТ играть чуть проще. Поэтому часто бывает так, что до смены сторон одна из команд уходит в отрыв и затем первее добивает десятку.

В 2022 году у Т преимущество на Vertigo и Dust2. У КТ — на Ancient, Mirage, Nuke, Overpass.

Соответственно, если фаворит начинает свою карту на выгодной стороне, то наиболее вероятно, что первые 10 фрагов будут за ним.

Что важно помнить

Сомневаетесь в ставке — пропустите. Не играйте наобум и не используйте «догон». Необдуманное решение может привести к потере денег.

Ставьте минимальные суммы пока не освоитесь и не научились сходу определять расклад сил и шансы на прибыль.

Не рассматривайте ставки как способ заработка. Ставьте столько, сколько не страшно потерять. Киберспорт может быть очень непредсказуемым, поэтому к неожиданности нужно быть готовым всегда.

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