Уимблдон-2022: Джокович и Надаль разыграют титул без Медведева
27 июня 2022 года в Великобритании стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Соревнования на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут проходить в течение двух недель и примут сильнейших теннисистов планеты, за исключением спортсменов из России и Белоруссии — они дисквалифицированы организаторами.
Невероятно, но без Медведева, Рублева, Хачанова и Карацева тройка главных претендентов на титул выглядит ровно так же, как месяц назад на «Ролан Гаррос». И все-таки в списке фаворитов есть любопытные фамилии.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, от кого ждать яркого и результативного тенниса.
Джокович станет семикратным обладателем титула?
В прошлом сезоне сербский чемпион был ультрахорош: за весь турнир проиграл всего две партии и в финале на классе победил Маттео Берреттини. В этот раз он снова главный фаворит. На победу Новака аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 1.85. Даже котировка на то, что Джокович не выиграет, выше — 1.95.
Проблема в том, что после поражения в 1/4 «Ролан Гаррос» серб ушел в глубокую спячку и не провел ни одного официального матча. Только на неделе перед Уимблдоном он планирует немного поиграть, но это будет выставочный турнир — неизвестно, насколько сильно он поможет ему понять свои возможности и прокачать форму.
Удивителен тот факт, что вторым фаворитом у букмекеров идет Карлос Алькарас (6.50). Молодой испанец не оправдал ожиданий на «Ролан Гаррос», где, по задумке многих, должен был взять титул. После вылета в четвертьфинале от Зверева он, как и Джокович, не провел ни одного матча на траве. Но поражает вот что: если скиллы Новака на траве известны и он может набрать ход с первыми матчами, то возможности Алькараса на зеленом покрытии — загадка. В прошлом сезоне он уже во втором круге почти без борьбы проиграл Медведеву.
Третий в списке претендентов — Рафаэль Надаль (7.00). Испанец изначально не планировал участвовать в Уимблдоне, но врачебная магия поставила его на ноги, и травма вроде бы сильно его уже не беспокоит. В этой ситуации он отважился выступить, чтобы побороться за престижнейший «Календарный Золотой шлем» — победы на всех ТБШ в году. Australian Open и «Ролан Гаррос» в его коллекции уже есть.
Четвертым в списке мог быть Медведев, но его вакантное место занял Маттео Берреттини (8.05). Итальянец в прошлом году добрался до финала, а в этом снова очень силен на травяных кортах — за две недели выиграл титулы в Штутгарте и в Лондоне. Хотя до этого не выступал почти три месяца из-за травмы и операции. Просто машина.
А где же Кирьос?
Невероятно, что пятым претендентом идет Феликс Оже-Альяссим (12.0), а седьмым — Денис Шаповалов (20.0), который проиграл последние пять матчей, в том числе два на траве.
С коэффициентом 13.0 можно взять победу Стефаноса Циципаса. Теннис греческого теннисиста не очень подходит под быстрые травяные корты, но за счет таланта и характера он вполне может дойти до далеких стадий.
Кого серьезно недооценили, так это Ника Кирьоса. Австралиец, когда он хочет играть и не валяет дурака, может выступить очень сильно. Это подтверждают его последние результаты: в Штутгарте он в полуфинале проиграл воскресшему Маррею, а в Галле на той же стадии не дожал Хуркача. Ник умеет и любит играть на траве, побеждал на ней многих топов, в том числе Надаля. Коэффициент 20.0 на его успех в предстоящем турнире удивляет.
С котировкой 25.0 можно взять победу двукратного чемпиона — Энди Маррея. В 65.0 оценен возможный триумф финалиста «Ролан Гаррос» Каспера Рууда, на счету которого всего две победы на траве за карьеру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0