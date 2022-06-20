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Уимблдон-2022: Джокович и Надаль разыграют титул без Медведева

Ставки и прогнозы на мужской одиночный разряд Уимблдона-2022
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
В этом году у Новака еще меньше крутых соперников.

27 июня 2022 года в Великобритании стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Соревнования на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут проходить в течение двух недель и примут сильнейших теннисистов планеты, за исключением спортсменов из России и Белоруссии — они дисквалифицированы организаторами.

Невероятно, но без Медведева, Рублева, Хачанова и Карацева тройка главных претендентов на титул выглядит ровно так же, как месяц назад на «Ролан Гаррос». И все-таки в списке фаворитов есть любопытные фамилии.

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, от кого ждать яркого и результативного тенниса.

Джокович станет семикратным обладателем титула?

В прошлом сезоне сербский чемпион был ультрахорош: за весь турнир проиграл всего две партии и в финале на классе победил Маттео Берреттини. В этот раз он снова главный фаворит. На победу Новака аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 1.85. Даже котировка на то, что Джокович не выиграет, выше — 1.95.

Проблема в том, что после поражения в 1/4 «Ролан Гаррос» серб ушел в глубокую спячку и не провел ни одного официального матча. Только на неделе перед Уимблдоном он планирует немного поиграть, но это будет выставочный турнир — неизвестно, насколько сильно он поможет ему понять свои возможности и прокачать форму.

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Удивителен тот факт, что вторым фаворитом у букмекеров идет Карлос Алькарас (6.50). Молодой испанец не оправдал ожиданий на «Ролан Гаррос», где, по задумке многих, должен был взять титул. После вылета в четвертьфинале от Зверева он, как и Джокович, не провел ни одного матча на траве. Но поражает вот что: если скиллы Новака на траве известны и он может набрать ход с первыми матчами, то возможности Алькараса на зеленом покрытии — загадка. В прошлом сезоне он уже во втором круге почти без борьбы проиграл Медведеву.

Третий в списке претендентов — Рафаэль Надаль (7.00). Испанец изначально не планировал участвовать в Уимблдоне, но врачебная магия поставила его на ноги, и травма вроде бы сильно его уже не беспокоит. В этой ситуации он отважился выступить, чтобы побороться за престижнейший «Календарный Золотой шлем» — победы на всех ТБШ в году. Australian Open и «Ролан Гаррос» в его коллекции уже есть.

Четвертым в списке мог быть Медведев, но его вакантное место занял Маттео Берреттини (8.05). Итальянец в прошлом году добрался до финала, а в этом снова очень силен на травяных кортах — за две недели выиграл титулы в Штутгарте и в Лондоне. Хотя до этого не выступал почти три месяца из-за травмы и операции. Просто машина.

А где же Кирьос?

Невероятно, что пятым претендентом идет Феликс Оже-Альяссим (12.0), а седьмым — Денис Шаповалов (20.0), который проиграл последние пять матчей, в том числе два на траве.

С коэффициентом 13.0 можно взять победу Стефаноса Циципаса. Теннис греческого теннисиста не очень подходит под быстрые травяные корты, но за счет таланта и характера он вполне может дойти до далеких стадий.

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Кого серьезно недооценили, так это Ника Кирьоса. Австралиец, когда он хочет играть и не валяет дурака, может выступить очень сильно. Это подтверждают его последние результаты: в Штутгарте он в полуфинале проиграл воскресшему Маррею, а в Галле на той же стадии не дожал Хуркача. Ник умеет и любит играть на траве, побеждал на ней многих топов, в том числе Надаля. Коэффициент 20.0 на его успех в предстоящем турнире удивляет.

С котировкой 25.0 можно взять победу двукратного чемпиона — Энди Маррея. В 65.0 оценен возможный триумф финалиста «Ролан Гаррос» Каспера Рууда, на счету которого всего две победы на траве за карьеру.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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