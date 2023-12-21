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Овечкин не забивает 14 матчей подряд. Неужели Александр установит личный антирекорд?

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images
К середине декабря у нападающего «Вашингтона» всего пять заброшенных шайб.

Первая половина регулярного чемпионата НХЛ получается для Овечкина очень непростой. В 29 матчах он отметился всего пятью заброшенными шайбами, последняя из которых случилась 19 ноября в игре с «Коламбусом». С тех пор Александр молчит — его безголевая серия насчитывает уже 14 встреч, в которых он выполнил шесть ассистов.

«Да, у Александра Овечкина затянулась безголевая серия, но сам Саша все прекрасно понимает. Знаете, жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая. Не сомневаюсь, что у него все наладится, это большой профессионал своего дела, который всем все давно доказал», — считает экс-тренер Андрей Назаров.

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Неприятен не тот факт, что Александр не забивает, а следствие этого затишья — он не приближается к рекорду Уэйна Гретцки, до которого остались все те же 67 шайб. Есть опасение, что при нынешних темпах Ови может так и не добраться до канадца, что станет трагедией не только для его персональных болельщиков, но и для поклонников хоккея в целом.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ прогнозируют, что в этом сезоне нападающий остановится на отметке примерно в 22-23 шайбы. На тотал больше 22.5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на ТМ 22.5 — за те же 1.85. Как бы то ни было, любой близкий к этим цифрам результат будет худшим в его заокеанской карьере — низшей отметки Овечкин достиг в сезоне-2019/20, забросив 26 шайб. Правда, в том розыгрыше он провел всего 68 матчей.

Не клеится у Александра ни при игре в равных составах, ни в большинстве — пока он забросил при 5 на 4 всего одну шайбу. Однако в какой-то момент коронный бросок должен заработать, особенно на свободном пространстве: ТБ 7.5 гола при численном составе доступен за 2.25, ТМ 7.5 — за 1.57. При этом значительно меньше шансов на гол Ови в меньшинстве — они оценены в 7.60.

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Близкий к этому и такой же высокий коэффициент хотя бы на один покер форварда в этом сезоне — 9.00. В последний раз четыре шайбы за игру ему удалось забить шесть лет назад в ворота «Монреаля». Значительно выше вероятность хет-трика — ТБ 1.5 идет за 4.10, ТМ 1.5 — за 1.20. Четыре и больше дубля можно оформить за 1.90, три и меньше — за 1.80.

Что касается ассистентских подвигов Александра, то к 13 оформленным на данный момент передачам он вполне может добавить еще 17-20. ТБ 30.5 оценен в 2.00, ТМ 30.5 — в 1.73. Обычно россиянин стабильно набирает под 30 ассистов.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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