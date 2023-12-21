Овечкин не забивает 14 матчей подряд. Неужели Александр установит личный антирекорд?

К середине декабря у нападающего «Вашингтона» всего пять заброшенных шайб.

Первая половина регулярного чемпионата НХЛ получается для Овечкина очень непростой. В 29 матчах он отметился всего пятью заброшенными шайбами, последняя из которых случилась 19 ноября в игре с «Коламбусом». С тех пор Александр молчит — его безголевая серия насчитывает уже 14 встреч, в которых он выполнил шесть ассистов.

«Да, у Александра Овечкина затянулась безголевая серия, но сам Саша все прекрасно понимает. Знаете, жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая. Не сомневаюсь, что у него все наладится, это большой профессионал своего дела, который всем все давно доказал», — считает экс-тренер Андрей Назаров.

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Неприятен не тот факт, что Александр не забивает, а следствие этого затишья — он не приближается к рекорду Уэйна Гретцки, до которого остались все те же 67 шайб. Есть опасение, что при нынешних темпах Ови может так и не добраться до канадца, что станет трагедией не только для его персональных болельщиков, но и для поклонников хоккея в целом.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ прогнозируют, что в этом сезоне нападающий остановится на отметке примерно в 22-23 шайбы. На тотал больше 22.5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на ТМ 22.5 — за те же 1.85. Как бы то ни было, любой близкий к этим цифрам результат будет худшим в его заокеанской карьере — низшей отметки Овечкин достиг в сезоне-2019/20, забросив 26 шайб. Правда, в том розыгрыше он провел всего 68 матчей.

Не клеится у Александра ни при игре в равных составах, ни в большинстве — пока он забросил при 5 на 4 всего одну шайбу. Однако в какой-то момент коронный бросок должен заработать, особенно на свободном пространстве: ТБ 7.5 гола при численном составе доступен за 2.25, ТМ 7.5 — за 1.57. При этом значительно меньше шансов на гол Ови в меньшинстве — они оценены в 7.60.

Близкий к этому и такой же высокий коэффициент хотя бы на один покер форварда в этом сезоне — 9.00. В последний раз четыре шайбы за игру ему удалось забить шесть лет назад в ворота «Монреаля». Значительно выше вероятность хет-трика — ТБ 1.5 идет за 4.10, ТМ 1.5 — за 1.20. Четыре и больше дубля можно оформить за 1.90, три и меньше — за 1.80.

Что касается ассистентских подвигов Александра, то к 13 оформленным на данный момент передачам он вполне может добавить еще 17-20. ТБ 30.5 оценен в 2.00, ТМ 30.5 — в 1.73. Обычно россиянин стабильно набирает под 30 ассистов.

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