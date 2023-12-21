Овечкин не забивает 14 матчей подряд. Неужели Александр установит личный антирекорд?
Первая половина регулярного чемпионата НХЛ получается для Овечкина очень непростой. В 29 матчах он отметился всего пятью заброшенными шайбами, последняя из которых случилась 19 ноября в игре с «Коламбусом». С тех пор Александр молчит — его безголевая серия насчитывает уже 14 встреч, в которых он выполнил шесть ассистов.
«Да, у Александра Овечкина затянулась безголевая серия, но сам Саша все прекрасно понимает. Знаете, жизнь как зебра: после черной полосы всегда идет белая. Не сомневаюсь, что у него все наладится, это большой профессионал своего дела, который всем все давно доказал», — считает экс-тренер Андрей Назаров.
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Неприятен не тот факт, что Александр не забивает, а следствие этого затишья — он не приближается к рекорду Уэйна Гретцки, до которого остались все те же 67 шайб. Есть опасение, что при нынешних темпах Ови может так и не добраться до канадца, что станет трагедией не только для его персональных болельщиков, но и для поклонников хоккея в целом.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ прогнозируют, что в этом сезоне нападающий остановится на отметке примерно в 22-23 шайбы. На тотал больше 22.5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на ТМ 22.5 — за те же 1.85. Как бы то ни было, любой близкий к этим цифрам результат будет худшим в его заокеанской карьере — низшей отметки Овечкин достиг в сезоне-2019/20, забросив 26 шайб. Правда, в том розыгрыше он провел всего 68 матчей.
Не клеится у Александра ни при игре в равных составах, ни в большинстве — пока он забросил при 5 на 4 всего одну шайбу. Однако в какой-то момент коронный бросок должен заработать, особенно на свободном пространстве: ТБ 7.5 гола при численном составе доступен за 2.25, ТМ 7.5 — за 1.57. При этом значительно меньше шансов на гол Ови в меньшинстве — они оценены в 7.60.
Близкий к этому и такой же высокий коэффициент хотя бы на один покер форварда в этом сезоне — 9.00. В последний раз четыре шайбы за игру ему удалось забить шесть лет назад в ворота «Монреаля». Значительно выше вероятность хет-трика — ТБ 1.5 идет за 4.10, ТМ 1.5 — за 1.20. Четыре и больше дубля можно оформить за 1.90, три и меньше — за 1.80.
Что касается ассистентских подвигов Александра, то к 13 оформленным на данный момент передачам он вполне может добавить еще 17-20. ТБ 30.5 оценен в 2.00, ТМ 30.5 — в 1.73. Обычно россиянин стабильно набирает под 30 ассистов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5