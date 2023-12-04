1,5 млн со ставки в 80 рублей! У клиента ФОНБЕТ доехал экспресс из 20 событий с коэффициентом 18 339

Давайте же поаплодируем этому гению!

Изначально в умопомрачительном экспрессе было 23 события, но непогода в Европе сократила его до 20: матчи «Бавария» — «Унион», «Пяст Гливице» — «Пуща Неполомице», «Хеверфордвест» — «Нью Сейнтс» были перенесены, в результате чего по ним был оформлен возврат с котировкой 1.00. Таким образом, итоговый коэффициент с 37962.78 сократился до 18339.51. С одной стороны, обидно, но с другой — а вдруг один из этих трех матчей подкосил бы весь экспресс?

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Теперь же можно констатировать факт — ставка сыграла! Клиентом ФОНБЕТ были поставлены всего 80 рублей, которые принесли ему выигрыш в 1 467 161 рубль.

Полностью этот экспресс-монстр выглядит следующим образом:

«Жирона» — «Валенсия», П1 за 1.70 (2:1);

«Реал» — «Гранада», П1 за 1.17 (2:0);

«Бавария» — «Унион», П1 за 1.15 (возврат);

«Лейпциг» — «Хайденхайм», П1 за 1.25 (2:1);

«Штутгарт» — «Вердер», П1 за 1.40 (2:0);

«Фамаликан» — «Порту», П2 за 1.60 (0:3);

«Пендикспор» — «Галатасарай», П2 за 1.30 (0:2);

«Антверпен» — «Левен», П1 за 1.35 (1:0);

«Партизан» — «Войводина», П1 за 1.35 (3:1);

«Этыр Велико Тырново» — «Черно Море», П2 за 1.40 (1:2);

«Пяст Глявице» — «Пуща Неполомице», П1 за 1.50 (возврат);

«Коннас Куэй» — «Барри Таун», П1 за 1.25 (7:0);

«Кардифф Метрополитэн» — «Абериствит Таун», П1 за 1.40 (4:2);

«Хеверфордвест» — «Нью Сейнтс», П2 за 1.20 (возврат);

«Ньютаун» — «Колвин Бэй», П1 за 1.43 (4:2);

«Хайдук Сплит» — «Горица», П1 за 1.42 (3:0);

«Монца» — «Ювентус», П2 за 1.98 (1:2);

«Ньюкасл» — «МЮ», П1 за 1.92 (1:0);

«Атлетик» — «Райо Вальекано», П1 за 1.60 (4:0);

«Реймс» — «Страсбур», П1 за 1.75 (2:1);

«Ланс» — «Лион», П1 за 1.70 (3:2);

«Вестерло» — «Андерлехт», П2 за 1.72 (1:3);

«Фортуна Ситтард» — «Витесс», П1 за 1.95 (3:1).

«Ювентус» едва не «заруинил» шедевр

Естественно, когда собираешь экспресс из 20+ событий, нужно быть готовым к проигрышу или как минимум понервничать из-за хода некоторых матчей. У нашего героя было как минимум пара поводов вздрогнуть и схватиться за голову.

Первый из них, конечно, в матче между «Монцей» и «Ювентусом». На 11-й минуте туринцы получили право на пенальти, но Влахович сначала не забил с точки, а через мгновение не добил в пустые — оба раза спас вратарь. Однако через минуту гости все же отличились после углового усилиями Рабьо. Всю оставшуюся игру команда Аллегри контролировала ситуацию, но пропустила на 92-й минуте. Казалось, все пропало, но на 94-й подключившийся в атаку Гатти воткнул мяч в сетку — 2:1.

Не менее напряженным оказалось противостояния «Ньюкасла» и «МЮ». Хозяева повели на 55-й, а на 89-й гости сравняли. Все, проигрыш? Но тут в дело вступил ВАР, который усмотрел офсайд у Магуайра во время удара Антони. Счет остался прежним.

Однако самый небывалый доезд случился в Болгарии, где «Этыр Велико Тырново» и «Черно Море» выдали эпическую концовку. Гости вели 1:0, а судья компенсировал четыре минуты. И на третьей добавленной поставил пенальти в пользу хозяев — мяч попал в руку игроку «Черно Море». Мартин Тошев сравнял счет, но прервать серию из четырех поражений «Этыру» было не суждено: в последней атаке гости забросили мяч в штрафную, который после нескольких рикошетов отлетел на дальнюю штангу и был добавлен Василем Панайотовым в ворота.

Какие матчи еще могли сорвать экспресс:

«Ланс» забил победный на 74-й, а последние минуты доигрывал в меньшинстве;

«Колвин Бэй» вел 2:1 после первого тайма, но пропустил три;

гол в ворота «Антверпена» на 79-й минуте был отменен из-за офсайда;

«Жирона» до 82-й минуты проигрывала «Валенсии», но дубль Стуани оказался победным.

В субботу все сложилось в пользу автора ставки, и он стал счастливым обладателем почти 1,5 миллиона рублей — всего с 80!

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