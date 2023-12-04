1,5 млн со ставки в 80 рублей! У клиента ФОНБЕТ доехал экспресс из 20 событий с коэффициентом 18 339
Изначально в умопомрачительном экспрессе было 23 события, но непогода в Европе сократила его до 20: матчи «Бавария» — «Унион», «Пяст Гливице» — «Пуща Неполомице», «Хеверфордвест» — «Нью Сейнтс» были перенесены, в результате чего по ним был оформлен возврат с котировкой 1.00. Таким образом, итоговый коэффициент с 37962.78 сократился до 18339.51. С одной стороны, обидно, но с другой — а вдруг один из этих трех матчей подкосил бы весь экспресс?
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Теперь же можно констатировать факт — ставка сыграла! Клиентом ФОНБЕТ были поставлены всего 80 рублей, которые принесли ему выигрыш в 1 467 161 рубль.
Полностью этот экспресс-монстр выглядит следующим образом:
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«Жирона» — «Валенсия», П1 за 1.70 (2:1);
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«Реал» — «Гранада», П1 за 1.17 (2:0);
-
«Бавария» — «Унион», П1 за 1.15 (возврат);
-
«Лейпциг» — «Хайденхайм», П1 за 1.25 (2:1);
-
«Штутгарт» — «Вердер», П1 за 1.40 (2:0);
-
«Фамаликан» — «Порту», П2 за 1.60 (0:3);
-
«Пендикспор» — «Галатасарай», П2 за 1.30 (0:2);
-
«Антверпен» — «Левен», П1 за 1.35 (1:0);
-
«Партизан» — «Войводина», П1 за 1.35 (3:1);
-
«Этыр Велико Тырново» — «Черно Море», П2 за 1.40 (1:2);
-
«Пяст Глявице» — «Пуща Неполомице», П1 за 1.50 (возврат);
-
«Коннас Куэй» — «Барри Таун», П1 за 1.25 (7:0);
-
«Кардифф Метрополитэн» — «Абериствит Таун», П1 за 1.40 (4:2);
-
«Хеверфордвест» — «Нью Сейнтс», П2 за 1.20 (возврат);
-
«Ньютаун» — «Колвин Бэй», П1 за 1.43 (4:2);
-
«Хайдук Сплит» — «Горица», П1 за 1.42 (3:0);
-
«Монца» — «Ювентус», П2 за 1.98 (1:2);
-
«Ньюкасл» — «МЮ», П1 за 1.92 (1:0);
-
«Атлетик» — «Райо Вальекано», П1 за 1.60 (4:0);
-
«Реймс» — «Страсбур», П1 за 1.75 (2:1);
-
«Ланс» — «Лион», П1 за 1.70 (3:2);
-
«Вестерло» — «Андерлехт», П2 за 1.72 (1:3);
-
«Фортуна Ситтард» — «Витесс», П1 за 1.95 (3:1).
«Ювентус» едва не «заруинил» шедевр
Естественно, когда собираешь экспресс из 20+ событий, нужно быть готовым к проигрышу или как минимум понервничать из-за хода некоторых матчей. У нашего героя было как минимум пара поводов вздрогнуть и схватиться за голову.
Первый из них, конечно, в матче между «Монцей» и «Ювентусом». На 11-й минуте туринцы получили право на пенальти, но Влахович сначала не забил с точки, а через мгновение не добил в пустые — оба раза спас вратарь. Однако через минуту гости все же отличились после углового усилиями Рабьо. Всю оставшуюся игру команда Аллегри контролировала ситуацию, но пропустила на 92-й минуте. Казалось, все пропало, но на 94-й подключившийся в атаку Гатти воткнул мяч в сетку — 2:1.
Не менее напряженным оказалось противостояния «Ньюкасла» и «МЮ». Хозяева повели на 55-й, а на 89-й гости сравняли. Все, проигрыш? Но тут в дело вступил ВАР, который усмотрел офсайд у Магуайра во время удара Антони. Счет остался прежним.
Однако самый небывалый доезд случился в Болгарии, где «Этыр Велико Тырново» и «Черно Море» выдали эпическую концовку. Гости вели 1:0, а судья компенсировал четыре минуты. И на третьей добавленной поставил пенальти в пользу хозяев — мяч попал в руку игроку «Черно Море». Мартин Тошев сравнял счет, но прервать серию из четырех поражений «Этыру» было не суждено: в последней атаке гости забросили мяч в штрафную, который после нескольких рикошетов отлетел на дальнюю штангу и был добавлен Василем Панайотовым в ворота.
Какие матчи еще могли сорвать экспресс:
- «Ланс» забил победный на 74-й, а последние минуты доигрывал в меньшинстве;
- «Колвин Бэй» вел 2:1 после первого тайма, но пропустил три;
- гол в ворота «Антверпена» на 79-й минуте был отменен из-за офсайда;
- «Жирона» до 82-й минуты проигрывала «Валенсии», но дубль Стуани оказался победным.
В субботу все сложилось в пользу автора ставки, и он стал счастливым обладателем почти 1,5 миллиона рублей — всего с 80!
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4