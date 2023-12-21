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«Алавес» — «Реал»: эпидемия травм не помешает мадридцам победить аутсайдера

Прогноз на матч ла лиги «Алавес» — «Реал» 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Травма Давида Алабы.
Фото Global Look Press

21 декабря в 18-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Алавесом». Выездной для мадридцев матч состоится на стадионе «Мендисорротца» и начнется в 23.30 по московскому времени. Показан он будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «бланкос» наберут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность такого исхода — примерно 63%. Ничья котируется за 3.96 (25%), успех «Алавеса» — за 5.54 (12%).

Ставку на то, что хозяева не уступят, предложено сделать за 2.33.

Если считаете, что команда Анчелотти победит крупно, возьмите Ф2(-1.5) за 2.67. Три предыдущих матча против «Алавеса» «Реал» выиграл с разницей в три мяча.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

Рынок на обмен результативными ударами открыт за 1.95, противоположный результат — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Реала» за 6.75.

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Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Реал»

На прошедших выходных «Реал» потерял Давида Алабу, травма которого стала для команды уже девятой. Поэтому мадридцам придется искать резервы, чтобы не терять очки в ближайшие недели. Правда, пока у команды проблем не возникало — например, в предыдущей игре «бланкос» без проблем разгромили «Вильярреал» (4:1). Всего это была 13-я победа в 17 матчах сезона ла лиги. Верится, что одного из аутсайдеров, которого «Реал» громил в последних встречах, ему обыграть удастся.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 1.87.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Алавес
ФК Реал
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«Вольфсбург» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 20 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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