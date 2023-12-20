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«Ливерпуль» — фаворит Лиги Европы в сезоне-23/24 перед плей-офф

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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

14 декабря завершился групповой этап Лиги Европы — впереди стыковые матчи, которые определят список участников плей-офф. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников турнира завоевать кубок в этом сезоне.

Фавориты ЛЕ-2023/24 по итогам группового этапа

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что больше всего шансов на победу в Лиге Европы имеет «Ливерпуль», ставки на успех которого принимаются с коэффициентом 3.25. Мерсисайдцы входят в пятерку наиболее титулованных клубов в истории турнира, однако в последний раз они брали Кубок УЕФА еще в 2001 году.

Основным конкурентом красных считается «Байер», триумф которого оценен в линии коэффициентом 5.50. В этом году «фармацевты» показывают отличные результаты как в бундеслиге, так и в еврокубках. Они разгромили всех конкурентов по квартету на групповом этапе и стали единственными, кто набрал максимальное количество очков.

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Замыкает тройку фаворитов вылетевший из Лиги чемпионов «Милан». Поставить на успех россонери можно с коэффициентом 9.00. Правда, чтобы соревноваться за трофей, им сперва придется показать себя в стыках.

Аналитики считают, что небольшие шансы на победу также имеют «Рома», «Брайтон» и «Вест Хэм», ставки на успех которых принимаются с коэффициентом 18.0. «Молотобойцы» и «чайки» уже обеспечили себе место в 1/8 финала, тогда как «волкам» еще предстоит побороться в стыковых матчах.

Кроме того, по коэффициенту 20.0 можно заключить пари на то, что чемпионом этого сезона станет «Бенфика», которая так и не смогла проявить себя в Лиге чемпионов, несмотря на победу в последнем туре.

Меньше всего аналитики верят в победу «Карабаха», ставки на которую принимаются с коэффициентом 200. Азербайджанский коллектив неплохо проявил себя на групповом этапе, однако не смог составить конкуренцию «Байеру», поэтому теперь «скакунам» придется пробиваться в финал через стыки.

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Стоит отметить, что клиенты букмекера больше всего склоняются к победе «Байера». На триумф немецкого клуба приходится 56% от всего объема пари на итоги Лиги Европы. Для сравнения, на «Ливерпуль» сделано 35%.

Как пройдут стыковые матчи?

Первые матчи плей-офф пройдут 15 февраля 2024 года. Среди всех участников стыков букмекеры видят наиболее вероятным проход «Браги», в соперники которой достался «Карабах». Ставки на выход «оружейников» в 1/8 финала принимаются с коэффициентом 1.25, аналогичная ставка на азербайджанский клуб котируется за 3.85.

Хорошие шансы на продолжение борьбы также имеют «Милан» и «Бенфика». Россонери проведут стыковые матчи с «Ренном». Ставки на проход миланцев принимаются за 1.52, тогда как успех их соперников оценен котировкой 2.55. «Бенфике» же предстоят две игры против «Тулузы». Поставить на проход «орлов» можно с коэффициентом 1.45, успех фиолетовых котируется за 2.75.

«Галатасарай», также покинувший Лигу чемпионов, будет сражаться с пражской «Спартой». Заключить пари на успех «львов» можно с коэффициентом 1.67, тогда как ставки на проход «Спарты» принимаются за 2.20.

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Наиболее конкурентной обещает быть борьба «Фейеноорда» и «Ромы». Поставить на успех роттердамцев можно за 1.95, проход «волков» котируется за 1.85.

«Ланс» посоревнуется в стыках с «Фрайбургом». Сделать ставку на проход кроваво-золотых можно с коэффициентом 1.77. В случае прохода «Фрайбурга» сыграет ставка за 2.05.

В паре «Янг Бойз» — «Спортинг» букмекеры видят фаворитом лиссабонский коллектив, ставки на успех которого принимаются с коэффициентом 1.40. Если же в 1/8 финала ЛЕ пробьется швейцарская команда, сыграет коэффициент 2.95.

Донецкий «Шахтер», отметившийся победой над «Барселоной» в Лиге чемпионов, проведет стыки с «Марселем», однако аналитики сомневаются, что «горняки» смогут сыграть в основной части Лиги Европы. Поставить на проход «Шахтера» можно с коэффициентом 2.60, аналогичная ставка на марсельцев котируется за 1.50.

Финал 53-го розыгрыша Лиги Европы пройдет на стадионе «Авива» в Дублине 22 мая 2024 года. Общий призовой фонд турнира составит 465 млн евро. Победителем прошлого сезона Лиги Европы стала «Севилья», обыгравшая в финале «Рому».

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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