«Ливерпуль» — фаворит Лиги Европы в сезоне-23/24 перед плей-офф
14 декабря завершился групповой этап Лиги Европы — впереди стыковые матчи, которые определят список участников плей-офф. Букмекерская компания PARI оценила шансы участников турнира завоевать кубок в этом сезоне.
Фавориты ЛЕ-2023/24 по итогам группового этапа
Аналитики букмекерской компании PARI считают, что больше всего шансов на победу в Лиге Европы имеет «Ливерпуль», ставки на успех которого принимаются с коэффициентом 3.25. Мерсисайдцы входят в пятерку наиболее титулованных клубов в истории турнира, однако в последний раз они брали Кубок УЕФА еще в 2001 году.
Основным конкурентом красных считается «Байер», триумф которого оценен в линии коэффициентом 5.50. В этом году «фармацевты» показывают отличные результаты как в бундеслиге, так и в еврокубках. Они разгромили всех конкурентов по квартету на групповом этапе и стали единственными, кто набрал максимальное количество очков.
Замыкает тройку фаворитов вылетевший из Лиги чемпионов «Милан». Поставить на успех россонери можно с коэффициентом 9.00. Правда, чтобы соревноваться за трофей, им сперва придется показать себя в стыках.
Аналитики считают, что небольшие шансы на победу также имеют «Рома», «Брайтон» и «Вест Хэм», ставки на успех которых принимаются с коэффициентом 18.0. «Молотобойцы» и «чайки» уже обеспечили себе место в 1/8 финала, тогда как «волкам» еще предстоит побороться в стыковых матчах.
Кроме того, по коэффициенту 20.0 можно заключить пари на то, что чемпионом этого сезона станет «Бенфика», которая так и не смогла проявить себя в Лиге чемпионов, несмотря на победу в последнем туре.
Меньше всего аналитики верят в победу «Карабаха», ставки на которую принимаются с коэффициентом 200. Азербайджанский коллектив неплохо проявил себя на групповом этапе, однако не смог составить конкуренцию «Байеру», поэтому теперь «скакунам» придется пробиваться в финал через стыки.
Стоит отметить, что клиенты букмекера больше всего склоняются к победе «Байера». На триумф немецкого клуба приходится 56% от всего объема пари на итоги Лиги Европы. Для сравнения, на «Ливерпуль» сделано 35%.
Как пройдут стыковые матчи?
Первые матчи плей-офф пройдут 15 февраля 2024 года. Среди всех участников стыков букмекеры видят наиболее вероятным проход «Браги», в соперники которой достался «Карабах». Ставки на выход «оружейников» в 1/8 финала принимаются с коэффициентом 1.25, аналогичная ставка на азербайджанский клуб котируется за 3.85.
Хорошие шансы на продолжение борьбы также имеют «Милан» и «Бенфика». Россонери проведут стыковые матчи с «Ренном». Ставки на проход миланцев принимаются за 1.52, тогда как успех их соперников оценен котировкой 2.55. «Бенфике» же предстоят две игры против «Тулузы». Поставить на проход «орлов» можно с коэффициентом 1.45, успех фиолетовых котируется за 2.75.
«Галатасарай», также покинувший Лигу чемпионов, будет сражаться с пражской «Спартой». Заключить пари на успех «львов» можно с коэффициентом 1.67, тогда как ставки на проход «Спарты» принимаются за 2.20.
Наиболее конкурентной обещает быть борьба «Фейеноорда» и «Ромы». Поставить на успех роттердамцев можно за 1.95, проход «волков» котируется за 1.85.
«Ланс» посоревнуется в стыках с «Фрайбургом». Сделать ставку на проход кроваво-золотых можно с коэффициентом 1.77. В случае прохода «Фрайбурга» сыграет ставка за 2.05.
В паре «Янг Бойз» — «Спортинг» букмекеры видят фаворитом лиссабонский коллектив, ставки на успех которого принимаются с коэффициентом 1.40. Если же в 1/8 финала ЛЕ пробьется швейцарская команда, сыграет коэффициент 2.95.
Донецкий «Шахтер», отметившийся победой над «Барселоной» в Лиге чемпионов, проведет стыки с «Марселем», однако аналитики сомневаются, что «горняки» смогут сыграть в основной части Лиги Европы. Поставить на проход «Шахтера» можно с коэффициентом 2.60, аналогичная ставка на марсельцев котируется за 1.50.
Финал 53-го розыгрыша Лиги Европы пройдет на стадионе «Авива» в Дублине 22 мая 2024 года. Общий призовой фонд турнира составит 465 млн евро. Победителем прошлого сезона Лиги Европы стала «Севилья», обыгравшая в финале «Рому».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5