Шикарная или вульгарная? Загитова устроила огненную фотосессию на яхте: миниатюрные купальники и сочные формы

Фигуристка ярко отметила день рождения.

18 мая олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила день рождения. Звезде российского фигурного катания исполнилось 22 года, в честь чего она поделилась в соцсетях откровенными фотографиями с яхты, на которой проходил послепраздничный отдых.

Сначала Загитова показала фото из номера, где она лежит на кровати рядом с выложенной лепестками надписью Happy Birthday.

Фото из соцсетей Алины Загитовой

А уже после появилась на борту яхты в двух купальниках — серебристом и черном — и привела в восторг своих подписчиков. Однако не всех. Одни отметили роскошную фигуру спортсменки, в то время как другие посчитали фото слишком откровенными и не достойными девушки родом из Татарстана.

Фото из соцсетей Алины Загитовой

Фото из соцсетей Алины Загитовой

Фото из соцсетей Алины Загитовой

Фото из соцсетей Алины Загитовой

Фото из соцсетей Алины Загитовой

Не обошлось и без слез. Загитову очень растрогали видеопоздравления от поклонниц.

А еще Загитова напомнила, что даже день рождения и отдых — не повод забывать про учебу. Даже расслабляясь на пляже, фигуристка не откладывает подготовку к диплому.