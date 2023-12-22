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Переживающий перестройку «Челси» — идеальный клиент для «Вулвз». На «Молинью» уже казнили «Сити» и «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» 24 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Конор Галлахер («Челси»).
Фото Global Look Press
В этом сезоне у парней Гэри О'Нила лишь два домашних поражения.

24 декабря «Вулверхэмптон» примет «Челси» на стадионе «Молинью». Поединок 18-го тура АПЛ стартует в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
24 дек, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» 24 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами лондонцев: поставить на триумф «Челси» можно с коэффициентом 1.96, что составляет примерно 47% вероятности результата. Выигрыш «волков» предложили за 3.83 (26%). Ничья — за 3.78 (27%).

В трех предыдущих сезонах «Вулверхэмптон» не уступил синим на «Молинью» ни разу (2:1, 0:0 и 1:0). Верите в продолжение серии? Хватайте опцию 1X за 1.91.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.82, обратный вариант — 2.02.

Рынок на обмен голами доступен за 1.73, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.12.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.83.

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«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 24 декабря 2023 года

Переживающие перестройку лондонцы никак не обретут стабильность: самая продолжительная в этом сезоне беспроигрышная серия продлилась лишь четыре встречи. В АПЛ синие застряли в середине таблицы, а успешнее всего пока получается в Кубке лиги: команда Маурисио Почеттино добралась уже до полуфинала, зачехлив «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:0) и «Ньюкасл».

Четвертьфинальная разборка с «сороками» оказалась самым сложным испытанием для «Челси»: уже на 16-й минуте Каллум Уилсон воспользовался ошибкой Бенуа Бадиашиле и открыл счет. Хозяева «Стэмфорд Бридж» ушли от поражения только на второй компенсированной минуте — и снова не обошлось без привоза. Михаил Мудрик наказал за оплошность Кирана Триппьера — выяснять сильнейшего пришлось в серии пенальти. Игроки «Ньюкасла» не реализовали два удара — одну из осечек, кстати, допустил бедолага Триппьер. Лондонцы же использовали все попытки, а решающий мяч вогнал Мудрик.

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В премьер-лиге неудач у синих пока больше, чем побед: семь против шести. Еще четыре раза парни Почеттино поделили очки с соперниками. Улучшить статистику в ближайшем выезде будет непросто: в этом сезоне «Вулверхэмптон» уступил на своем поле лишь дважды: «Брайтону» (1:4) во втором туре и «Ливерпулю» в пятом (1:3). Зато после этого «Молинью» превратился в неприступную крепость: парни Гэри О'Нила одолели здесь «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (оба раза по 2:1). А еще сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

В домашних поединках с «Челси» перевес тоже на стороне «волков»: они не знают поражений уже три сезона подряд. В прошлой кампании выиграли с минимальным счетом (1:0), до этого разошлись «миром» без голов и победили (2:1) в розыгрыше-2020/21.

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Челси»

Три поражения «волков» в пяти прошлых турах не должны навевать на мысли о том, что синих ждет легкая прогулка. Все три неудачи — против «Фулхэма» (2:3), «Арсенала» (1:2) и «Вест Хэма» (0:3) — произошли на выезде. Дома парни Гэри О'Нила несокрушимы с середины сентября — три победы и три ничьи. А в списке пострадавших на «Молинью» команд сразу несколько представителей топ-6 АПЛ — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Сами лондонцы за три последних сезона зацепили здесь лишь ничью, а в середине недели провели изнурительный поединок в Кубке лиги.

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.91.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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 6
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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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