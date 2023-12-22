Переживающий перестройку «Челси» — идеальный клиент для «Вулвз». На «Молинью» уже казнили «Сити» и «Тоттенхэм»
24 декабря «Вулверхэмптон» примет «Челси» на стадионе «Молинью». Поединок 18-го тура АПЛ стартует в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» 24 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами лондонцев: поставить на триумф «Челси» можно с коэффициентом 1.96, что составляет примерно 47% вероятности результата. Выигрыш «волков» предложили за 3.83 (26%). Ничья — за 3.78 (27%).
В трех предыдущих сезонах «Вулверхэмптон» не уступил синим на «Молинью» ни разу (2:1, 0:0 и 1:0). Верите в продолжение серии? Хватайте опцию 1X за 1.91.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.82, обратный вариант — 2.02.
Рынок на обмен голами доступен за 1.73, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.12.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.83.
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«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 24 декабря 2023 года
Переживающие перестройку лондонцы никак не обретут стабильность: самая продолжительная в этом сезоне беспроигрышная серия продлилась лишь четыре встречи. В АПЛ синие застряли в середине таблицы, а успешнее всего пока получается в Кубке лиги: команда Маурисио Почеттино добралась уже до полуфинала, зачехлив «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн» (2:0) и «Ньюкасл».
Четвертьфинальная разборка с «сороками» оказалась самым сложным испытанием для «Челси»: уже на 16-й минуте Каллум Уилсон воспользовался ошибкой Бенуа Бадиашиле и открыл счет. Хозяева «Стэмфорд Бридж» ушли от поражения только на второй компенсированной минуте — и снова не обошлось без привоза. Михаил Мудрик наказал за оплошность Кирана Триппьера — выяснять сильнейшего пришлось в серии пенальти. Игроки «Ньюкасла» не реализовали два удара — одну из осечек, кстати, допустил бедолага Триппьер. Лондонцы же использовали все попытки, а решающий мяч вогнал Мудрик.
В премьер-лиге неудач у синих пока больше, чем побед: семь против шести. Еще четыре раза парни Почеттино поделили очки с соперниками. Улучшить статистику в ближайшем выезде будет непросто: в этом сезоне «Вулверхэмптон» уступил на своем поле лишь дважды: «Брайтону» (1:4) во втором туре и «Ливерпулю» в пятом (1:3). Зато после этого «Молинью» превратился в неприступную крепость: парни Гэри О'Нила одолели здесь «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (оба раза по 2:1). А еще сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).
В домашних поединках с «Челси» перевес тоже на стороне «волков»: они не знают поражений уже три сезона подряд. В прошлой кампании выиграли с минимальным счетом (1:0), до этого разошлись «миром» без голов и победили (2:1) в розыгрыше-2020/21.
Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Челси»
Три поражения «волков» в пяти прошлых турах не должны навевать на мысли о том, что синих ждет легкая прогулка. Все три неудачи — против «Фулхэма» (2:3), «Арсенала» (1:2) и «Вест Хэма» (0:3) — произошли на выезде. Дома парни Гэри О'Нила несокрушимы с середины сентября — три победы и три ничьи. А в списке пострадавших на «Молинью» команд сразу несколько представителей топ-6 АПЛ — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Сами лондонцы за три последних сезона зацепили здесь лишь ничью, а в середине недели провели изнурительный поединок в Кубке лиги.
Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5