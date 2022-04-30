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«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белым будет трудно оторваться от зоны вылета

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Леон Классен («Спартак»).
Фото Global Look Press
«Крылья» не дадут себя в обиду.

1 мая 2022 года «Спартак» в игре 27-го тура РПЛ примет «Крылья Советов». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 13.55.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев уверенными фаворитами: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.10, вероятность — около 46%. Успех «Крыльев» идет за 3.90 (24%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.30 (30%).

На «двойной исход» (ничья или победа) в пользу команды из Самары коэффициент 1.79.

Также на матч представлено множество вариантов результатов с форой.

• Ф1(-1.5) идет за 3.70, а Ф2(+1.5) — за 1.28;

• Ф1(-2.5) идет за 8.30, а Ф2(+2.5) — за 1.07.

Если не рискуете ставить на результат, присмотритесь к линиям на голы. Тотал больше 2,5 мяча можно оформить за 2.10, меньше — за 1.79. Тотал больше 3.5 гола оценен в 3.70 и 1.28 за обратную ставку.

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«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и аналитика матча 27-го тура РПЛ 1 мая 2022 года

Красно-белые проводят ужасный сезон и имеют реальные шансы скатиться до зоны стыковых матчей. Сейчас команду от 13-й строчки отделяет всего три очка. «Спартак» выступает очень нестабильно и непредсказуемо: может прибить ЦСКА в Кубке России (1:0), а через четыре дня влететь «Ростову» (2:3). Всего у москвичей набралось четыре победы, четыре поражения и две ничьи в последних десяти играх во всех турнирах.

У «Крыльев» аналогичная статистика за этот промежуток, хотя играли они только в чемпионате. В таблице самарцы опережают красно-белых на семь очков. В первом круге москвичи выжали минимальную победу (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.72, меньше — за 2.12.

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«Крылья Советов» — главное открытие сезона РПЛ: команда из ФНЛ ворвалась на седьмую строчку и показывает привлекательный футбол. Лидеры самарцев — Владислав Сарвели (8+2 во всех турнирах), Антон Зиньковский (3+9) и Максим Глушенков (5+2) практически не пропускают игр в этом сезоне и находятся в классной форме перед игрой с красно-белыми.

У «Спартака» снова не будет Квинси Промеса: из-за травмы голландец недоступен с начала апреля. Без него москвичи добыли две победы в четырех играх.

«Крылья» не забили только в одном матче РПЛ из последних восьми, «Спартак» — дважды за тот же промежуток. Команды играют достаточно результативно: не всегда оформляют много голов, но забивают стабильно.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Ставить на результат в играх «Спартака» в последнее время очень рискованно. При этом и у красно-белых, и у «Крыльев Советов» симпатичная атака, которая генерирует много опасности. Плюс у команд всего одна весомая потеря в нападении на двоих. Надежным вариантом выглядит ставка на «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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