Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года

«Крылья» не дадут себя в обиду.

1 мая 2022 года «Спартак» в игре 27-го тура РПЛ примет «Крылья Советов». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 13.55.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев уверенными фаворитами: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.10, вероятность — около 46%. Успех «Крыльев» идет за 3.90 (24%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.30 (30%).

На «двойной исход» (ничья или победа) в пользу команды из Самары коэффициент 1.79.

Также на матч представлено множество вариантов результатов с форой.

• Ф1(-1.5) идет за 3.70, а Ф2(+1.5) — за 1.28;

• Ф1(-2.5) идет за 8.30, а Ф2(+2.5) — за 1.07.

Если не рискуете ставить на результат, присмотритесь к линиям на голы. Тотал больше 2,5 мяча можно оформить за 2.10, меньше — за 1.79. Тотал больше 3.5 гола оценен в 3.70 и 1.28 за обратную ставку.

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и аналитика матча 27-го тура РПЛ 1 мая 2022 года

Красно-белые проводят ужасный сезон и имеют реальные шансы скатиться до зоны стыковых матчей. Сейчас команду от 13-й строчки отделяет всего три очка. «Спартак» выступает очень нестабильно и непредсказуемо: может прибить ЦСКА в Кубке России (1:0), а через четыре дня влететь «Ростову» (2:3). Всего у москвичей набралось четыре победы, четыре поражения и две ничьи в последних десяти играх во всех турнирах.

У «Крыльев» аналогичная статистика за этот промежуток, хотя играли они только в чемпионате. В таблице самарцы опережают красно-белых на семь очков. В первом круге москвичи выжали минимальную победу (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.72, меньше — за 2.12.

«Крылья Советов» — главное открытие сезона РПЛ: команда из ФНЛ ворвалась на седьмую строчку и показывает привлекательный футбол. Лидеры самарцев — Владислав Сарвели (8+2 во всех турнирах), Антон Зиньковский (3+9) и Максим Глушенков (5+2) практически не пропускают игр в этом сезоне и находятся в классной форме перед игрой с красно-белыми.

У «Спартака» снова не будет Квинси Промеса: из-за травмы голландец недоступен с начала апреля. Без него москвичи добыли две победы в четырех играх.

«Крылья» не забили только в одном матче РПЛ из последних восьми, «Спартак» — дважды за тот же промежуток. Команды играют достаточно результативно: не всегда оформляют много голов, но забивают стабильно.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Ставить на результат в играх «Спартака» в последнее время очень рискованно. При этом и у красно-белых, и у «Крыльев Советов» симпатичная атака, которая генерирует много опасности. Плюс у команд всего одна весомая потеря в нападении на двоих. Надежным вариантом выглядит ставка на «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.92.