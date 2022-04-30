«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белым будет трудно оторваться от зоны вылета
1 мая 2022 года «Спартак» в игре 27-го тура РПЛ примет «Крылья Советов». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 13.55.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев уверенными фаворитами: поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.10, вероятность — около 46%. Успех «Крыльев» идет за 3.90 (24%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.30 (30%).
На «двойной исход» (ничья или победа) в пользу команды из Самары коэффициент 1.79.
Также на матч представлено множество вариантов результатов с форой.
• Ф1(-1.5) идет за 3.70, а Ф2(+1.5) — за 1.28;
• Ф1(-2.5) идет за 8.30, а Ф2(+2.5) — за 1.07.
Если не рискуете ставить на результат, присмотритесь к линиям на голы. Тотал больше 2,5 мяча можно оформить за 2.10, меньше — за 1.79. Тотал больше 3.5 гола оценен в 3.70 и 1.28 за обратную ставку.
«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и аналитика матча 27-го тура РПЛ 1 мая 2022 года
Красно-белые проводят ужасный сезон и имеют реальные шансы скатиться до зоны стыковых матчей. Сейчас команду от 13-й строчки отделяет всего три очка. «Спартак» выступает очень нестабильно и непредсказуемо: может прибить ЦСКА в Кубке России (1:0), а через четыре дня влететь «Ростову» (2:3). Всего у москвичей набралось четыре победы, четыре поражения и две ничьи в последних десяти играх во всех турнирах.
У «Крыльев» аналогичная статистика за этот промежуток, хотя играли они только в чемпионате. В таблице самарцы опережают красно-белых на семь очков. В первом круге москвичи выжали минимальную победу (1:0) благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 1.72, меньше — за 2.12.
«Крылья Советов» — главное открытие сезона РПЛ: команда из ФНЛ ворвалась на седьмую строчку и показывает привлекательный футбол. Лидеры самарцев — Владислав Сарвели (8+2 во всех турнирах), Антон Зиньковский (3+9) и Максим Глушенков (5+2) практически не пропускают игр в этом сезоне и находятся в классной форме перед игрой с красно-белыми.
У «Спартака» снова не будет Квинси Промеса: из-за травмы голландец недоступен с начала апреля. Без него москвичи добыли две победы в четырех играх.
«Крылья» не забили только в одном матче РПЛ из последних восьми, «Спартак» — дважды за тот же промежуток. Команды играют достаточно результативно: не всегда оформляют много голов, но забивают стабильно.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Ставить на результат в играх «Спартака» в последнее время очень рискованно. При этом и у красно-белых, и у «Крыльев Советов» симпатичная атака, которая генерирует много опасности. Плюс у команд всего одна весомая потеря в нападении на двоих. Надежным вариантом выглядит ставка на «обе забьют».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0