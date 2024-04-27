«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и вышел вперед в серии

«Эдмонтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 6:1.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Леон Драйзайтль, дубль оформил Зак Хайман, еще по голу забили Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн. У «Кингз» шайбу забросил Дрю Даути.

Счет в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч пройдет 29 апреля и начнется в 5:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Голы: Хаймэн — 5 (Экхольм), 6:42 — 0:1. Драйзайтль — 2 (Кейн, Нерс), 15:36 — 0:2. Макдэвид — 1 (бол., Бушар, Драйзайтль), 18:34 — 0:3. Даути — 2 (Байфилд, Андерсон), 25:32 — 1:3. Кейн — 1 (Сиси, Нюджент-Хопкинс), 27:39 — 1:4. Хаймэн — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 46:37 — 1:5. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:38 — 1:6.

Вратари: Тэлбот — Скиннер.

Штраф: 47 — 55.

Броски: 28 (8+10+10) — 41 (16+10+15).

Наши: Гавриков (20.06/1/-1) — -.

27 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Счет в серии: 1-2.