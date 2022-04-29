«Зенит» — «Локомотив»: голы Дзюбы приблизят команду Семака к титулу
Команда Сергея Семака летит к четвертому подряд титулу. 30 апреля 2022 года в 27-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут на «Газпром Арене» «Локомотив». Игра начнется в 19.30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.00 мск. Обслужит встречу арбитр Владимир Москалев.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» шансов выиграть значительно больше. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.28, это примерно 78% вероятности исхода. Самая высокая котировка — на успех гостей — 11.0 (6%), на ничью — 6.10 (16%).
Красно-зеленые не брали очки в Санкт-Петербурге с 2020 года. Если вам кажется, что в этот раз результат для москвичей будет другим, на Х2 можно поставить за внушительные 3.90.
Есть вариант подстраховаться сильнее — взять Ф2(+1.5) за 2.10. Либо усилить ставку на победу питерцев — Ф1(-1.5) за 1.78.
В матчах с участием «Зенита» традиционно забивается много мячей, но и «Локомотив» не отстает. Если суммировать результаты, то в последних десяти играх болельщики команд наблюдали ТБ 2.5 семь раз. В предстоящей встрече на этот исход коэффициент — 1.52.
На «обе забьют» привлекательная котировка 1.96. В шести из десяти последних очных матчей соперников был обмен голами.
«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 30 апреля 2022 года
Команде Сергея Семака, чтобы в очередной раз стать сильнейшей в России, нужно набрать всего шесть очков в четырех матчах. Либо дождаться нескольких осечек от «Динамо». Вряд ли в клубе рассматривают второй вариант. «Зенит» постарается обыграть «Локомотив», а уже в 28-м туре отпраздновать чемпионство в игре с «Химками».
У сине-бело-голубых есть все, чтобы осуществить задуманное. Да, в Кубке случилась обидная осечка с «Аланией», но в чемпионате последнее поражение было в октябре 2021-го — фантастического результата добился «Арсенал». С тех пор «Зенит» потерял очки всего пять раз.
«Локомотив» благодаря феноменальной реализации французского новичка Изидора долгое время исправно набирает баллы в таблицу, но выезд в Санкт-Петербург в последние годы стал для «железнодорожников» тяжелым испытанием. Крайние три игры завершились с общим счетом 2:11 в пользу хозяев «Газпром Арены», и в каждой «Локо» пропускал минимум два мяча. На то, что «Зенит» победит и забьет больше 1.5 гола, можно поставить за 1.45.
В этом хозяевам должен помочь Дзюба. Артем — лучший бомбардир питерской команды с 11 мячами.
Конечно, гости будут изо всех сил обороняться и надеяться на атакующие скиллы Керка, Жемалетдинова и все того же Изидора, но выкрасть хотя бы ничью у летящего к чемпионству «Зенита» на его поле будет почти невозможно.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»
Очень уж много «железнодорожники» позволяют соперникам у своих ворот. Хотя в створ вернулся опытный Гилерме, но даже он не всегда выручает — пропустил два от «Сочи», позволил отличиться «Нижнему Новгороду». Помимо забитых мячей эти соперники создали очень много моментов, как и «Ростов», который победил 4:1. Справиться с лучшей атакой РПЛ у «Локо» не получится.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0