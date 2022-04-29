Аналогичный матч прошлого сезона завершился победой питерцев 6:1.

Команда Сергея Семака летит к четвертому подряд титулу. 30 апреля 2022 года в 27-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут на «Газпром Арене» «Локомотив». Игра начнется в 19.30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.00 мск. Обслужит встречу арбитр Владимир Москалев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» шансов выиграть значительно больше. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.28, это примерно 78% вероятности исхода. Самая высокая котировка — на успех гостей — 11.0 (6%), на ничью — 6.10 (16%).

Красно-зеленые не брали очки в Санкт-Петербурге с 2020 года. Если вам кажется, что в этот раз результат для москвичей будет другим, на Х2 можно поставить за внушительные 3.90.

Есть вариант подстраховаться сильнее — взять Ф2(+1.5) за 2.10. Либо усилить ставку на победу питерцев — Ф1(-1.5) за 1.78.

В матчах с участием «Зенита» традиционно забивается много мячей, но и «Локомотив» не отстает. Если суммировать результаты, то в последних десяти играх болельщики команд наблюдали ТБ 2.5 семь раз. В предстоящей встрече на этот исход коэффициент — 1.52.

На «обе забьют» привлекательная котировка 1.96. В шести из десяти последних очных матчей соперников был обмен голами.

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 30 апреля 2022 года

Команде Сергея Семака, чтобы в очередной раз стать сильнейшей в России, нужно набрать всего шесть очков в четырех матчах. Либо дождаться нескольких осечек от «Динамо». Вряд ли в клубе рассматривают второй вариант. «Зенит» постарается обыграть «Локомотив», а уже в 28-м туре отпраздновать чемпионство в игре с «Химками».

У сине-бело-голубых есть все, чтобы осуществить задуманное. Да, в Кубке случилась обидная осечка с «Аланией», но в чемпионате последнее поражение было в октябре 2021-го — фантастического результата добился «Арсенал». С тех пор «Зенит» потерял очки всего пять раз.

«Локомотив» благодаря феноменальной реализации французского новичка Изидора долгое время исправно набирает баллы в таблицу, но выезд в Санкт-Петербург в последние годы стал для «железнодорожников» тяжелым испытанием. Крайние три игры завершились с общим счетом 2:11 в пользу хозяев «Газпром Арены», и в каждой «Локо» пропускал минимум два мяча. На то, что «Зенит» победит и забьет больше 1.5 гола, можно поставить за 1.45.

В этом хозяевам должен помочь Дзюба. Артем — лучший бомбардир питерской команды с 11 мячами.

Конечно, гости будут изо всех сил обороняться и надеяться на атакующие скиллы Керка, Жемалетдинова и все того же Изидора, но выкрасть хотя бы ничью у летящего к чемпионству «Зенита» на его поле будет почти невозможно.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

Очень уж много «железнодорожники» позволяют соперникам у своих ворот. Хотя в створ вернулся опытный Гилерме, но даже он не всегда выручает — пропустил два от «Сочи», позволил отличиться «Нижнему Новгороду». Помимо забитых мячей эти соперники создали очень много моментов, как и «Ростов», который победил 4:1. Справиться с лучшей атакой РПЛ у «Локо» не получится.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.