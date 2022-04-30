У москвичей пять побед подряд в Грозном.

1 мая 2022 года «Ахмат» в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» примет ЦСКА. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.55. Игру обслужит 39-летний арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит предстоящего матча — ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.30, это около 43% вероятности. Успех грозненцев доступен за 3.10 (32%), на ничью самая высокая котировка — 3.60 (25%).

В последний раз «Ахмат» набрал очки в домашнем матче против ЦСКА в октябре 2015 года (0:0). Если вам кажется, что спустя семь лет серия должна прерваться, можете поставить на то, что хозяева не проиграют, за 1.66.

Или возьмите ставку с гандикапом: Ф1(+1) идет за 1.33. Если желаете увеличить коэффициент на победу армейцев, то Ф2(-1) доступна за 3.40.

ЦСКА не пропускает в Грозном шесть матчей подряд. На «обе забьют — нет» котировка 2.04.

Тотал голов больше 2.5 можно оформить за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.90.

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 1 мая 2022 года

В последнем матче РПЛ армейцы добились очень важного результата — прихлопнули дома «Динамо» (1:0) и не позволили бело-голубым продолжить погоню за «Зенитом». Но что главнее, они сами включились в борьбу за серебро: за четыре тура до финиша сезона отставание от команды Сандро Шварца сократилось до пяти очков. Конечно, настичь противника будет непросто, ведь для этого нужны осечки самого «Динамо», и они могут случиться — в последних двух матчах бело-голубых ждут «Локомотив» и «Сочи». Самому ЦСКА нужно набрать 12 очков из 12 возможных.

Первая «решающая» для армейцев игра состоится в Грозном, где последние 12 лет они выступают очень эффективно: из 11 матчей выиграли девять и проиграли лишь раз. Еще предстоящая встреча пройдет при очень благоприятных для ЦСКА обстоятельствах — «Ахмат» попал в яму и не может выбраться. Команда Андрея Талалаева не побеждает с 27 февраля, когда ее обыграла «Уфа». С тех пор грозненцы потерпели пять поражений, дважды сыграли вничью и забили всего пять мячей. На то, что ЦСКА снова не пропустит на «Ахмат Арене», можно поставить с коэффициентом 3.00.

Соперники находятся в разном эмоциональном состоянии и преследуют разные цели. Армейцы продолжают борьбу за медали и за место в квалификации Лиги чемпионов (если российские клубы туда допустят в будущем сезоне). «Ахмат» по инерции доигрывает сезон — клуб стоит в четырех очках над зоной стыковых матчей и вряд ли будет бороться за выживание.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

Есть ощущение, что этот матч — подарок для любителей ставок. ЦСКА предстоит непростое путешествие до Грозного, но сбалансированный состав, форма игроков и их амбиции должны сыграть в пользу гостей. Статистика личных встреч тоже подсказывает — на голом везении одна команда не может обыгрывать другую на протяжении восьми матчей кряду.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 2.30.