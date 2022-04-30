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«Ахмат» — ЦСКА: команда Березуцкого продолжит погоню за «Динамо»?

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий (ЦСКА).
Фото ПФК ЦСКА
У москвичей пять побед подряд в Грозном.

1 мая 2022 года «Ахмат» в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» примет ЦСКА. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.55. Игру обслужит 39-летний арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит предстоящего матча — ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.30, это около 43% вероятности. Успех грозненцев доступен за 3.10 (32%), на ничью самая высокая котировка — 3.60 (25%).

В последний раз «Ахмат» набрал очки в домашнем матче против ЦСКА в октябре 2015 года (0:0). Если вам кажется, что спустя семь лет серия должна прерваться, можете поставить на то, что хозяева не проиграют, за 1.66.

Или возьмите ставку с гандикапом: Ф1(+1) идет за 1.33. Если желаете увеличить коэффициент на победу армейцев, то Ф2(-1) доступна за 3.40.

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ЦСКА не пропускает в Грозном шесть матчей подряд. На «обе забьют — нет» котировка 2.04.

Тотал голов больше 2.5 можно оформить за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.90.

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В последнем матче РПЛ армейцы добились очень важного результата — прихлопнули дома «Динамо» (1:0) и не позволили бело-голубым продолжить погоню за «Зенитом». Но что главнее, они сами включились в борьбу за серебро: за четыре тура до финиша сезона отставание от команды Сандро Шварца сократилось до пяти очков. Конечно, настичь противника будет непросто, ведь для этого нужны осечки самого «Динамо», и они могут случиться — в последних двух матчах бело-голубых ждут «Локомотив» и «Сочи». Самому ЦСКА нужно набрать 12 очков из 12 возможных.

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Первая «решающая» для армейцев игра состоится в Грозном, где последние 12 лет они выступают очень эффективно: из 11 матчей выиграли девять и проиграли лишь раз. Еще предстоящая встреча пройдет при очень благоприятных для ЦСКА обстоятельствах — «Ахмат» попал в яму и не может выбраться. Команда Андрея Талалаева не побеждает с 27 февраля, когда ее обыграла «Уфа». С тех пор грозненцы потерпели пять поражений, дважды сыграли вничью и забили всего пять мячей. На то, что ЦСКА снова не пропустит на «Ахмат Арене», можно поставить с коэффициентом 3.00.

Соперники находятся в разном эмоциональном состоянии и преследуют разные цели. Армейцы продолжают борьбу за медали и за место в квалификации Лиги чемпионов (если российские клубы туда допустят в будущем сезоне). «Ахмат» по инерции доигрывает сезон — клуб стоит в четырех очках над зоной стыковых матчей и вряд ли будет бороться за выживание.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

Есть ощущение, что этот матч — подарок для любителей ставок. ЦСКА предстоит непростое путешествие до Грозного, но сбалансированный состав, форма игроков и их амбиции должны сыграть в пользу гостей. Статистика личных встреч тоже подсказывает — на голом везении одна команда не может обыгрывать другую на протяжении восьми матчей кряду.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 2.30.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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