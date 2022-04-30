«Ахмат» — ЦСКА: команда Березуцкого продолжит погоню за «Динамо»?
1 мая 2022 года «Ахмат» в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» примет ЦСКА. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.55. Игру обслужит 39-летний арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит предстоящего матча — ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.30, это около 43% вероятности. Успех грозненцев доступен за 3.10 (32%), на ничью самая высокая котировка — 3.60 (25%).
В последний раз «Ахмат» набрал очки в домашнем матче против ЦСКА в октябре 2015 года (0:0). Если вам кажется, что спустя семь лет серия должна прерваться, можете поставить на то, что хозяева не проиграют, за 1.66.
Или возьмите ставку с гандикапом: Ф1(+1) идет за 1.33. Если желаете увеличить коэффициент на победу армейцев, то Ф2(-1) доступна за 3.40.
ЦСКА не пропускает в Грозном шесть матчей подряд. На «обе забьют — нет» котировка 2.04.
Тотал голов больше 2.5 можно оформить за 1.96, а ТМ 2.5 — за 1.90.
«Ахмат» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 1 мая 2022 года
В последнем матче РПЛ армейцы добились очень важного результата — прихлопнули дома «Динамо» (1:0) и не позволили бело-голубым продолжить погоню за «Зенитом». Но что главнее, они сами включились в борьбу за серебро: за четыре тура до финиша сезона отставание от команды Сандро Шварца сократилось до пяти очков. Конечно, настичь противника будет непросто, ведь для этого нужны осечки самого «Динамо», и они могут случиться — в последних двух матчах бело-голубых ждут «Локомотив» и «Сочи». Самому ЦСКА нужно набрать 12 очков из 12 возможных.
Первая «решающая» для армейцев игра состоится в Грозном, где последние 12 лет они выступают очень эффективно: из 11 матчей выиграли девять и проиграли лишь раз. Еще предстоящая встреча пройдет при очень благоприятных для ЦСКА обстоятельствах — «Ахмат» попал в яму и не может выбраться. Команда Андрея Талалаева не побеждает с 27 февраля, когда ее обыграла «Уфа». С тех пор грозненцы потерпели пять поражений, дважды сыграли вничью и забили всего пять мячей. На то, что ЦСКА снова не пропустит на «Ахмат Арене», можно поставить с коэффициентом 3.00.
Соперники находятся в разном эмоциональном состоянии и преследуют разные цели. Армейцы продолжают борьбу за медали и за место в квалификации Лиги чемпионов (если российские клубы туда допустят в будущем сезоне). «Ахмат» по инерции доигрывает сезон — клуб стоит в четырех очках над зоной стыковых матчей и вряд ли будет бороться за выживание.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА
Есть ощущение, что этот матч — подарок для любителей ставок. ЦСКА предстоит непростое путешествие до Грозного, но сбалансированный состав, форма игроков и их амбиции должны сыграть в пользу гостей. Статистика личных встреч тоже подсказывает — на голом везении одна команда не может обыгрывать другую на протяжении восьми матчей кряду.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0