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«Милан» — «Фиорентина»: Кокорин не помешает Ибрагимовичу стать чемпионом?

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Фиорентина» 1 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Златан Ибрагимович против «Лацио».
Фото Global Look Press
У гостей три поражения подряд.

1 мая 2022 года в матче 35-го тура серии А «Милан» примет «Фиорентину». Встреча начнется в 16.00 мск на стадионе «Сан-Сиро», транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира в 15.55 мск. Команды располагаются в таблице на первом и седьмом местах соответственно.

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Фиорентина

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Фиорентина» 1 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом: на успех команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 1.64, это примерно 60% вероятности исхода. На ничью котировка 4.00 (25%). Победа «Фиорентины» маловероятна и доступна за 5.70 (15%).

Считаете, что «фиалки» внезапно вмешаются в чемпионскую гонку? Можете поставить на то, что «Фиорентина» не проиграет, — за 2.34.

В последнее время матчи с участием команд редко получаются результативными — только в трех из десяти было забито больше двух голов. Повод взять ТМ 2.5 за 2.04.

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В атаке у «Милана» и «Фиорентины» достаточно креативных игроков, которые способны организовать гол. На то, что обе команды забьют, котировка 1.87.

«Милан» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча серии А 1 мая 2022 года

Чемпионская гонка в Италии в этом сезоне на загляденье. «Милан» — лидер, но «Интер» всего в двух очках позади, чуть поодаль «Наполи» и «Ювентус». У россонери нет права на ошибку — любое поражение при параллельном успехе команды Симоне Индзаги скинет их с первого места. Микросерия из неудач, при условии, что остальные соперники наберут максимум очков, оставит миланистов без медалей.

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До встречи с «Лацио» «Милан» не забивал в четырех играх подряд и пропустил три мяча от «Интера» в Кубке Италии. Атака перестала работать, что губительно в ситуации, когда команда борется за чемпионство. Но есть и хорошая новость — римлянам россонери забили дважды, причем оба гола создали затихшие Оливье Жиру и Златан Ибрагимович. На счету француза гол, у шведа — ассист. Если это признак, что ребята набирают форму, то у «Милана» точно станет больше шансов взять титул.

Что до «Фиорентины», то команда не только резко сдала, но и утратила везение. В матче с «Салернитаной» — командой из подвала серии А — «фиалки» играли безобразно: Франк Рибери с партнерами оказались лучше и по ударам — 10:8, и по xG — 1.32 против 0.51. Разгром от «Удинезе» — просто шок. Команда Винченцо Итальяно играла наравне с соперником, но по итогу пропустила четыре мяча и ничем не ответила. Если считаете, что спад «Фиорентины» продолжится, можете поставить на то, что она не выиграет у «Милана» ни один из двух таймов, за 1.38.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Фиорентина»

«Фиорентина» в плохой форме, в какой «Милан» — точно непонятно. Матч с «Лацио» показал, что россонери вроде бы идут на поправку. Жиру забил, Ибрагимович вернулся и сделал голевой пас. Есть надежда, что для команды Стефано Пиоли кризисные «фиалки» станут не легкой, но добычей.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.64.

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ФК Милан
ФК Фиорентина
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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 14 1 4
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 15 1 0
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