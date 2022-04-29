«Милан» — «Фиорентина»: Кокорин не помешает Ибрагимовичу стать чемпионом?
1 мая 2022 года в матче 35-го тура серии А «Милан» примет «Фиорентину». Встреча начнется в 16.00 мск на стадионе «Сан-Сиро», транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира в 15.55 мск. Команды располагаются в таблице на первом и седьмом местах соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Фиорентина» 1 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом: на успех команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 1.64, это примерно 60% вероятности исхода. На ничью котировка 4.00 (25%). Победа «Фиорентины» маловероятна и доступна за 5.70 (15%).
Считаете, что «фиалки» внезапно вмешаются в чемпионскую гонку? Можете поставить на то, что «Фиорентина» не проиграет, — за 2.34.
В последнее время матчи с участием команд редко получаются результативными — только в трех из десяти было забито больше двух голов. Повод взять ТМ 2.5 за 2.04.
В атаке у «Милана» и «Фиорентины» достаточно креативных игроков, которые способны организовать гол. На то, что обе команды забьют, котировка 1.87.
«Милан» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча серии А 1 мая 2022 года
Чемпионская гонка в Италии в этом сезоне на загляденье. «Милан» — лидер, но «Интер» всего в двух очках позади, чуть поодаль «Наполи» и «Ювентус». У россонери нет права на ошибку — любое поражение при параллельном успехе команды Симоне Индзаги скинет их с первого места. Микросерия из неудач, при условии, что остальные соперники наберут максимум очков, оставит миланистов без медалей.
До встречи с «Лацио» «Милан» не забивал в четырех играх подряд и пропустил три мяча от «Интера» в Кубке Италии. Атака перестала работать, что губительно в ситуации, когда команда борется за чемпионство. Но есть и хорошая новость — римлянам россонери забили дважды, причем оба гола создали затихшие Оливье Жиру и Златан Ибрагимович. На счету француза гол, у шведа — ассист. Если это признак, что ребята набирают форму, то у «Милана» точно станет больше шансов взять титул.
Что до «Фиорентины», то команда не только резко сдала, но и утратила везение. В матче с «Салернитаной» — командой из подвала серии А — «фиалки» играли безобразно: Франк Рибери с партнерами оказались лучше и по ударам — 10:8, и по xG — 1.32 против 0.51. Разгром от «Удинезе» — просто шок. Команда Винченцо Итальяно играла наравне с соперником, но по итогу пропустила четыре мяча и ничем не ответила. Если считаете, что спад «Фиорентины» продолжится, можете поставить на то, что она не выиграет у «Милана» ни один из двух таймов, за 1.38.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Фиорентина»
«Фиорентина» в плохой форме, в какой «Милан» — точно непонятно. Матч с «Лацио» показал, что россонери вроде бы идут на поправку. Жиру забил, Ибрагимович вернулся и сделал голевой пас. Есть надежда, что для команды Стефано Пиоли кризисные «фиалки» станут не легкой, но добычей.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0