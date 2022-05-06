Сергей Юран дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес судей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Химок» Сергея Юрана на два матча за оскорбления в адрес судей после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«На заседании КДК присутствовал Юран и юрист «Химок» Евгений Кречетов. Заслушали объяснение Юрана, объяснение Кирилла Левникова по поводу того, что в словах Юрана была ненормативная лексика в адрес судьи. Сергей Николаевич объяснил поведение тем, что вышел на поле, говорил судьям другие слова (те же, о которых рассказал на пресс-конференции).

По его словам, ненормативная лексика не была направлена к судьям. Но в рапорте сказано, что в отношении судьи. Юран дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Следующие 2 матча он не сможет находится в технической зоне. В матче 30-го тура со «Спартаком» он сможет находится в технической зоне. Без штрафа. Причина: оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча», — сообщил Григорьянц.

Также председатель КДК добавил, что «Химки» оштрафованы на 20 тысяч рублей за появление Юрана на поле после матча.

Сергей Юран получил красную карточку после окончания матча с «Уфой». Сразу после игры он бросился к судьям с претензиями, за что был удален.

Таким образом, Юран из-за дисквалификации не сможет присутствовать на скамейке своей команды в матчах с «Зенитом» (7 мая) и «Ростовом» (14 мая).