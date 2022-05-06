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Сергей Юран дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес судей

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Химок» Сергея Юрана на два матча за оскорбления в адрес судей после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«На заседании КДК присутствовал Юран и юрист «Химок» Евгений Кречетов. Заслушали объяснение Юрана, объяснение Кирилла Левникова по поводу того, что в словах Юрана была ненормативная лексика в адрес судьи. Сергей Николаевич объяснил поведение тем, что вышел на поле, говорил судьям другие слова (те же, о которых рассказал на пресс-конференции).
По его словам, ненормативная лексика не была направлена к судьям. Но в рапорте сказано, что в отношении судьи. Юран дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Следующие 2 матча он не сможет находится в технической зоне. В матче 30-го тура со «Спартаком» он сможет находится в технической зоне. Без штрафа. Причина: оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча», — сообщил Григорьянц.

Также председатель КДК добавил, что «Химки» оштрафованы на 20 тысяч рублей за появление Юрана на поле после матча.

Сергей Юран получил красную карточку после окончания матча с «Уфой». Сразу после игры он бросился к судьям с претензиями, за что был удален.

Таким образом, Юран из-за дисквалификации не сможет присутствовать на скамейке своей команды в матчах с «Зенитом» (7 мая) и «Ростовом» (14 мая).

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 - : -
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