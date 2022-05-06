Врач академии «Спартака» считает, что Беленову не нужно делать операцию на правом голеностопе

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий поделился мнением о характере травмы вратаря «Уфы» Александра Беленова.

«Я считаю, что операцию на правом голеностопе делать не нужно, — приводит слова Карлицкого «Чемпионат». — Что касается левого колена, то коллатеральная связка — это достаточно принципиальный вопрос: здесь нужно понимать, есть стабильность или нет. Если связка хорошо выполняет свою функцию, и сустав стабилен, то оперировать не надо«.

Врач отметил, что все зависит от состояния колена, а также сил мышц бедра, которые участвуют в стабилизации колена.

«Если стабильности нет, то встает вопрос об операции. Здесь все индивидуально, нет стопроцентного показания», — сказал он.

В матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Уфа» защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанес травму вратарю уфимцев. Беленов был заменен, а Набиуллин получил красную карточку. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника на шесть встреч РПЛ.