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Врач академии «Спартака» считает, что Беленову не нужно делать операцию на правом голеностопе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий поделился мнением о характере травмы вратаря «Уфы» Александра Беленова.

«Я считаю, что операцию на правом голеностопе делать не нужно, — приводит слова Карлицкого «Чемпионат». — Что касается левого колена, то коллатеральная связка — это достаточно принципиальный вопрос: здесь нужно понимать, есть стабильность или нет. Если связка хорошо выполняет свою функцию, и сустав стабилен, то оперировать не надо«.

Врач отметил, что все зависит от состояния колена, а также сил мышц бедра, которые участвуют в стабилизации колена.

«Если стабильности нет, то встает вопрос об операции. Здесь все индивидуально, нет стопроцентного показания», — сказал он.

В матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Уфа» защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанес травму вратарю уфимцев. Беленов был заменен, а Набиуллин получил красную карточку. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника на шесть встреч РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4687359-vrach-rasskazal-nuzhna-li-belenovu-operaciya-posle-zhyostkogo-stolknoveniya-v-matche-s-ufoj.html
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2
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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