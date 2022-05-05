Форвард «Спартака» Соболев — лучший футболист 27-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал лучшим игроком 27-го тура Тинькофф РПЛ по итогам голосования «СЭ» совместно с «ВКонтакте».

В минувшем туре красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:1, а Соболев сделал дубль во втором тайме.

Помимо Соболева, в голосовании принимали участие Эрик Бикфалви («Урал»), Ивелин Попов («Сочи»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Сергеев («Зенит»), Илья Лантратов («Химки»), Даниил Уткин («Ахмат») и Аяз Гулиев («Арсенал»).

В следующем, 28-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». Матч состоится в субботу, 7 мая, начало — в 14.00 (мск).