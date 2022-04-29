«Краснодар» — «Ростов»: Карпин наконец победит в южном дерби?
30 апреля в матче 27-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле примет «Ростов». Встреча начнется в 16.30 мск на стадионе «Краснодар», трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира в 16.25 мск. В турнирной таблице команды занимают шестое и восьмое места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 30 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считает фаворитом команду Валерия Карпина. На успех ростовчан можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность исхода примерно 42%. Победа «Краснодара» менее вероятна, котировка на событие — 3.10 (32%). Коэффициент на ничью — 3.50 (26%).
Если считаете, что «Краснодар» соберется и не проиграет в дерби, поставить на это можно за 1.64.
Команды пробивают тотал больше 2,5 гола в половине случаев: «Ростов» — шесть раз в последних десяти играх, «Краснодар» — пять. На то, что в матче будет забито меньше трех мячей, можно поставить за 1.90.
При этом в матчах с участием клубов мяч частенько влетает как в одни, так и в другие ворота: шесть раз — у «Краснодара», у «Ростова» — семь раз в последних десяти играх. Можно попробовать ставку на «обе забьют» за 1.78.
«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 апреля 2022 года
Краснодарцы после отъезда легионеров и начала финансовых проблем держатся вполне неплохо — учитывая условия, все могло быть хуже. Команда под руководством Александра Сторожука, которую пополнили игроки из академии, продолжает набирать очки. Да, из пятерки «быки» уже выпали, но добиваются неплохих результатов и сражаются со всеми подряд — обыграли «Рубин» и «Спартак», до последнего бились с «Зенитом» и «Динамо».
В то же время у «Ростова» Валерия Карпина все прекрасно. Как и в ситуации с «Краснодаром», от желто-синих уехали легионеры, но это не помешало им выиграть четыре матча подряд: побеждены «Крылья Советов», «Локомотив», «Арсенал» и «Спартак». В этих встречах «Ростов» забил десять мячей, а пропустил всего четыре. Если веришь, что «быки» вовсе не пробьют Сергея Песьякова, поставить на это можно с коэффициентом 3.10.
Только вот статистика южного дерби не в пользу «Ростова». В рамках РПЛ за всю историю противостояния у клуба лишь одна победа над «Краснодаром», а самый популярный исход — ничья (случилась 12 раз в 21 матче). Ростовчане не побеждали соперника даже в лучшие времена, но, быть может, момент настал?
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»
Южное дерби должно остаться за «Ростовом». Команда Карпина выглядит свежее и интереснее в игровом плане. Да, придется ехать в Краснодар, а не лететь, но ростовчане и в прошлые годы добирались таким способом. У «быков», которые провели тяжелый матч с «Зенитом», должны закончиться силы, а резерва нет. «Ростов» же включил режим берсерка — может даже победить, но, зная историю противостояния, лучше перестраховаться.
Рекомендуемая ставка: П2 с форой (0) за 2.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0