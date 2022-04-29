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«Краснодар» — «Ростов»: Карпин наконец победит в южном дерби?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 30 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
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Фото ФК «Ростов»
Гости идут на серии из четырех побед.

30 апреля в матче 27-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле примет «Ростов». Встреча начнется в 16.30 мск на стадионе «Краснодар», трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Старт эфира в 16.25 мск. В турнирной таблице команды занимают шестое и восьмое места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 30 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера футбольного клуба «Ростов» — считает фаворитом команду Валерия Карпина. На успех ростовчан можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность исхода примерно 42%. Победа «Краснодара» менее вероятна, котировка на событие — 3.10 (32%). Коэффициент на ничью — 3.50 (26%).

Если считаете, что «Краснодар» соберется и не проиграет в дерби, поставить на это можно за 1.64.

Команды пробивают тотал больше 2,5 гола в половине случаев: «Ростов» — шесть раз в последних десяти играх, «Краснодар» — пять. На то, что в матче будет забито меньше трех мячей, можно поставить за 1.90.

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При этом в матчах с участием клубов мяч частенько влетает как в одни, так и в другие ворота: шесть раз — у «Краснодара», у «Ростова» — семь раз в последних десяти играх. Можно попробовать ставку на «обе забьют» за 1.78.

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 апреля 2022 года

Краснодарцы после отъезда легионеров и начала финансовых проблем держатся вполне неплохо — учитывая условия, все могло быть хуже. Команда под руководством Александра Сторожука, которую пополнили игроки из академии, продолжает набирать очки. Да, из пятерки «быки» уже выпали, но добиваются неплохих результатов и сражаются со всеми подряд — обыграли «Рубин» и «Спартак», до последнего бились с «Зенитом» и «Динамо».

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В то же время у «Ростова» Валерия Карпина все прекрасно. Как и в ситуации с «Краснодаром», от желто-синих уехали легионеры, но это не помешало им выиграть четыре матча подряд: побеждены «Крылья Советов», «Локомотив», «Арсенал» и «Спартак». В этих встречах «Ростов» забил десять мячей, а пропустил всего четыре. Если веришь, что «быки» вовсе не пробьют Сергея Песьякова, поставить на это можно с коэффициентом 3.10.

Только вот статистика южного дерби не в пользу «Ростова». В рамках РПЛ за всю историю противостояния у клуба лишь одна победа над «Краснодаром», а самый популярный исход — ничья (случилась 12 раз в 21 матче). Ростовчане не побеждали соперника даже в лучшие времена, но, быть может, момент настал?

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

Южное дерби должно остаться за «Ростовом». Команда Карпина выглядит свежее и интереснее в игровом плане. Да, придется ехать в Краснодар, а не лететь, но ростовчане и в прошлые годы добирались таким способом. У «быков», которые провели тяжелый матч с «Зенитом», должны закончиться силы, а резерва нет. «Ростов» же включил режим берсерка — может даже победить, но, зная историю противостояния, лучше перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: П2 с форой (0) за 2.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
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