Очередной трофей сделает француза королем мира.

10 августа международный сезон официально откроется матчем за Суперкубок УЕФА. Мадридский «Реал» и «Айнтрахт» разыграют этот трофей на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и на «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Судить встречу будет английская бригада во главе с Майклом Оливером.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» 10 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили однозначного фаворита. Поставить на мадридский «Реал» можно всего за 1.44, это примерно 69% вероятности. У немецкого клуба не много шансов на успех, коэффициент на него огромный — 7.50 (13%), ничью можно взять за 4.80 (18%).

Поставить на то, что номинальные гости не проиграют, можно с котировкой 2.90.

В матче есть очевидный фаворит, коэффициент на него довольно низкий. Для увеличения выгоды можно воспользоваться форой: например, есть вариант Ф1(-1.5) за 2.20 или Ф1(-2.5) за 4.00.

Формат Суперкубка УЕФА предполагает дополнительное время и серию пенальти. Если считаете, что «Реал» любым путем возьмет трофей, поставьте на это за 1.24. Аналогичная ставка на «Айнтрахт» идет за 4.30.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.20.

«Реал» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года

«Реал» в прекрасной форме перед битвой за первый трофей сезона. «Бланкос» идеально завершили прошлый календарный год «золотым дублем», выиграв чемпионат и Лигу чемпионов. И те кондиции, кажется, «Мадрид» сохранил, несмотря на длительный отпуск. Ведь по ходу турне по США команда Карло Анчелотти уже схлестнулась в основных составах с «Барселоной», «Ювентусом» и «Америкой Мехико» — проиграла лишь каталонцам и то минимально.

С составом у сливочных все в порядке. Не считая так и не доехавшего до столицы Мбаппе, остальные в строю: Бензема, Асенсио, Куртуа и прочие звезды готовы пополнить трофейную коллекцию клуба. В отличной форме даже Эден Азар, который наконец сбросил лишние килограммы. Вингер пообещал перезапустить карьеру в Мадриде и занялся делом. Возможно, именно матч Суперкубка станет новой отправной точной для Эдена в «Реале». Если верите в это, можете поставить на гол бельгийца за 3.20.

«Айнтрахт» запомнился энергичным футболом в противостоянии с «Барселоной», но с тех пор немного потух. Это все еще открытая и воздушная команда, способная на подвиги, но у нее огромные проблемы в обороне. В первом туре бундеслиги франкфуртцы пропустили шесть мячей от «Баварии» и могли еще больше, если бы мюнхенцы не транжирили моменты.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Айнтрахт»

«Реал» редко, но все же проигрывает в Суперкубке УЕФА. За последние 25 лет мадридцы уступили трижды: «Челси», «Атлетико» и праймовому «Галатасараю». Но в этот раз такое вряд ли возможно. «Бланкос» — очевидные фавориты встречи, и аргументация здесь самая простая: «Айнтрахт» слишком плох на фоне топовых клубов. Это уже доказала «Бавария», которая играла вполсилы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.