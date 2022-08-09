«Реал» — «Айнтрахт»: последний шаг Бензема навстречу «Золотому мячу»
10 августа международный сезон официально откроется матчем за Суперкубок УЕФА. Мадридский «Реал» и «Айнтрахт» разыграют этот трофей на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на matchtv.ru и на «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Судить встречу будет английская бригада во главе с Майклом Оливером.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» 10 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили однозначного фаворита. Поставить на мадридский «Реал» можно всего за 1.44, это примерно 69% вероятности. У немецкого клуба не много шансов на успех, коэффициент на него огромный — 7.50 (13%), ничью можно взять за 4.80 (18%).
Поставить на то, что номинальные гости не проиграют, можно с котировкой 2.90.
В матче есть очевидный фаворит, коэффициент на него довольно низкий. Для увеличения выгоды можно воспользоваться форой: например, есть вариант Ф1(-1.5) за 2.20 или Ф1(-2.5) за 4.00.
Формат Суперкубка УЕФА предполагает дополнительное время и серию пенальти. Если считаете, что «Реал» любым путем возьмет трофей, поставьте на это за 1.24. Аналогичная ставка на «Айнтрахт» идет за 4.30.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.20.
«Реал» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года
«Реал» в прекрасной форме перед битвой за первый трофей сезона. «Бланкос» идеально завершили прошлый календарный год «золотым дублем», выиграв чемпионат и Лигу чемпионов. И те кондиции, кажется, «Мадрид» сохранил, несмотря на длительный отпуск. Ведь по ходу турне по США команда Карло Анчелотти уже схлестнулась в основных составах с «Барселоной», «Ювентусом» и «Америкой Мехико» — проиграла лишь каталонцам и то минимально.
С составом у сливочных все в порядке. Не считая так и не доехавшего до столицы Мбаппе, остальные в строю: Бензема, Асенсио, Куртуа и прочие звезды готовы пополнить трофейную коллекцию клуба. В отличной форме даже Эден Азар, который наконец сбросил лишние килограммы. Вингер пообещал перезапустить карьеру в Мадриде и занялся делом. Возможно, именно матч Суперкубка станет новой отправной точной для Эдена в «Реале». Если верите в это, можете поставить на гол бельгийца за 3.20.
«Айнтрахт» запомнился энергичным футболом в противостоянии с «Барселоной», но с тех пор немного потух. Это все еще открытая и воздушная команда, способная на подвиги, но у нее огромные проблемы в обороне. В первом туре бундеслиги франкфуртцы пропустили шесть мячей от «Баварии» и могли еще больше, если бы мюнхенцы не транжирили моменты.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Айнтрахт»
«Реал» редко, но все же проигрывает в Суперкубке УЕФА. За последние 25 лет мадридцы уступили трижды: «Челси», «Атлетико» и праймовому «Галатасараю». Но в этот раз такое вряд ли возможно. «Бланкос» — очевидные фавориты встречи, и аргументация здесь самая простая: «Айнтрахт» слишком плох на фоне топовых клубов. Это уже доказала «Бавария», которая играла вполсилы.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0