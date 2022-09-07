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7 сентября, 12:34

Карпин объяснил решение не вызывать в сборную России игроков из других чемпионатов

Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение не вызывать в национальную команду игроков из других чемпионатов.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

— Решение не вызывать игроков из других чемпионатов вызвано проблемами с логистикой?

— Совершенно верно. Логистика не позволяет быстро добраться. Разговаривали с Головиным, у него достаточно матчей в клубе. Логистика не очень удобная — перелет в Бишкек и возвращение обратно. Леша Миранчук травмирован. Не думаю, что сейчас есть необходимость вызывать легионеров.

Облякова нет, потому что другие футболисты нас больше устроили. Список состоит из 35 человек, а не из 80.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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