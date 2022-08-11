Тренер «Реала» Анчелотти считает, что в нынешней команде самая здоровая атмосфера за всю карьеру

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА отметил атмосферу в раздевалке команды.

«С момента после гола Алабы мы очень хорошо контролировали ситуацию. В трех финалах подряд мы не пропускаем — этот факт стоит для меня особняком. Считаю, что сейчас у меня самая здоровая атмосфера в раздевалке команды за всю мою тренерскую карьеру — с той точки зрения, как игроки мыслят и воплощают в действие. Мои игроки очень умны. При этом Карим Бензема — самый важный, наиболее ключевой игрок в мире. Его голы, его игра жизненно важны для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».