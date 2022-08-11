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Тренер «Реала» Анчелотти считает, что в нынешней команде самая здоровая атмосфера за всю карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА отметил атмосферу в раздевалке команды.

«С момента после гола Алабы мы очень хорошо контролировали ситуацию. В трех финалах подряд мы не пропускаем — этот факт стоит для меня особняком. Считаю, что сейчас у меня самая здоровая атмосфера в раздевалке команды за всю мою тренерскую карьеру — с той точки зрения, как игроки мыслят и воплощают в действие. Мои игроки очень умны. При этом Карим Бензема — самый важный, наиболее ключевой игрок в мире. Его голы, его игра жизненно важны для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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