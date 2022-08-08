Финальный раунд квалификации близко.

9 августа «Ференцварош» Станислава Черчесова проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Карабахом». Команды встретятся на «Гроупама Арене» в Будапеште, время начала — 21.00 мск. Главный арбитр — Карлос дель Серро из Испании. В России игру показывать не будут.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Карабах» 9 августа 2022 года

В первой встрече команды сыграли вничью (1:1). Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: на победу «Ференцвароша» можно поставить с коэффициентом 2.25, это примерно 42% вероятности. Успех «Карабаха» идет за 3.30 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.30, Ф2(+1.5) — за 1.22;

• Ф2(-1.5) можно взять за 7.20, Ф1(+1.5) — за 1.10.

В Азербайджане команды обменялись голами уже в первые 34 минуты, правда, больше не забивали. При этом соперники проводят результативную квалификацию, каждый из них уже оформил по сочной победе со счетом 5:1. Поставить на тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче можно за 2.13, на ТМ 2.5 — за 1.71.

Также в прошлой игре команды собрали четыре предупреждения на двоих, но при этом ни игроки «Ференцвароша», ни игроки «Карабаха» еще не удалялись за пять сыгранных матчей отбора. Поставить на дебютную красную карточку можно с коэффициентом 4.00, обратный рынок оценен в 1.22.

«Ференцварош» — «Карабах»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

«Зеленые орлы» неплохо проводят квалификацию: без больших проблем прошли «Тобол» и немного повозились со «Слованом». Команда по разу разгромила прошлых соперников: казахстанцы получили 5:1, словаки — 4:1. Теперь у «Ференцвароша» есть неплохой шанс оформить еще одну уверенную победу при домашних трибунах и выскочить в финальный раунд квалификации.

В отличной форме лидеры атаки венгров: Адама Траоре за пять матчей оформил 2+1, отличившийся в Азербайджане Франк Боли вонзил два мяча в квалификации. Ждете результативной игры от «зеленых орлов»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола доступен с котировкой 2.33, ИТМ1 1.5 идет за 1.60.

«Карабах» тоже солидно проявил себя в атаке: дома уничтожил 5:1 в первом раунде польский «Лех», во втором этапе за два матча накидал пять мячей швейцарскому «Цюриху». Плюс после игры с «Ференцварошем» чемпион Азербайджана сыграл в первом туре национального чемпионата и ярко прибил «Сабаил» (3:1).

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 3.00, ИТМ2 (1.5) — в 1.38.

Несмотря на яркую игру в атаке, обе команды не слишком надежно действуют в обороне, особенно «Карабах». Чемпион Азербайджана пропустил за пять игр квалификации семь мячей, «Ференцварош» — пять. При этом в первом туре чемпионата Венгрии команда Черчесова сыграла на ноль с «Академией Пушкаша», а в сезоне-2021/22 оказалась самой надежной в лиге: пропустила 31 мяч за 33 матча.

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Карабах»

«Ференцварош» в предыдущих раундах квалификации выступал по одинаковому сценарию: присматривался к сопернику в первом матче и разрывал во втором. В прошлом раунде он разобрал «Слован» после домашнего поражения 1:2: на выезде венгры унизили оппонента 4:1. В противостоянии с азербайджанцами пока срабатывает тот же план.

«Карабах» имеет очевидные проблемы в защите: в этом сезоне команда за шесть официальных матчей пропустила восемь мячей, в среднем — 1.3 гола за игру. «Зеленые орлы» обладают качественной и многообразной атакой, которой точно по силам разобраться с ненадежной обороной оппонента, тем более перед домашними трибунами. Вероятно, «Ференцварош» снова порадует болельщиков результативной игрой.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.33.