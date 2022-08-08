ПСВ — «Монако»: Головин наконец раздаст огня в ЛЧ?
9 августа в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда. В одном из них «Монако» с Александром Головиным сыграет против ПСВ из Эйндховена. Матч пройдет в Нидерландах на стадионе «Филипс» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит его испанский арбитр Хесус Хиль Монсано. В прямом эфире в России посмотреть игру не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Монако» 9 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ПСВ фаворитом поединка. На победу команды Руда ван Нистелроя в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 41% вероятности исхода. С котировкой 2.90 идет успех «Монако» (34%), за 3.50 (25%) — ничья.
В первом матче команды разошлись миром, сыграв со счетом 1:1. На то, что «Монако» снова не проиграет, коэффициент — 1.57.
Тотал матча больше 2.5 гола идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.10.
Индивидуальные показатели соперников немного, но отличаются: ИТБ1 (1.5) доступен за 2.08, ИТМ1 (1.5) — за 1.75. У «Монако» те же условия оценены в 2.36 и 1.59 соответственно.
Эксперты считают, что в игре высока вероятность обмена голами: «обе забьют» можно взять за 1.64, обратный исход — за 2.26. Монегаски забивали и пропускали в пяти последних матчах, эйндховенцы — в четырех.
Если считаете, что противостояние завершится серией пенальти, возьмите такой вариант за 6.80.
Возможно, так и произойдет, ведь наиболее вероятным исходом в основное время считается ничья 1:1 за 6.70.
ПСВ — «Монако»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
«Монако» очень повезло добыть ничью в первом матче: монегаски были фаворитами домашней встречи, но до 80-й минуты соперник был ближе к тому, чтобы удвоить преимущество, чем хозяева к «мирному» исходу. Даже гол команда Александра Головина забила корявенький — затолкали мяч в ворота после подачи со штрафного. При этом концовка осталась за красно-белыми: они грузили во вратарскую и пару раз были близки к успеху, но не сложилось.
ПСВ на гостевой матч выбрал игру от обороны, и она неплохо для них складывалась, а тактика работала. Но на стадионе «Филипс» команда Руда ван Нистелроя редко играет вторым номером, поэтому шансы забить в контригре появятся уже у быстрых нападающих «Монако», которых мячом будет снабжать Головин. Российский полузащитник отдыхал в матче первого тура лиги 1 из-за дисквалификации и будет свеж.
Важный момент: команда из Эйндховена очень успешна дома, но это относится только к матчам против средних команд и абсолютных аутсайдеров. Остальные в большинстве своем получаются неудачными: за последний год ПСВ проиграл у себя «Аяксу», АЗ, «Лестеру» и все тому же «Монако» в прошлом розыгрыше еврокубков. При этом именно на проход голландцев перед игрой коэффициент ниже: 1.75 против 2.07 на монегасков.
Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Монако»
От таких команд, которые привыкли радовать болельщиков результативным футболом, всегда ждешь много голов. Но в первом матче подкачала реализация, а во втором беззаботность и напористость сойдут на нет — превыше будет сохранить ворота на замке.
У ПСВ осторожность прослеживалась и в прошлогоднем плей-офф Лиги конференций: действительно много голов случилось только в серии с «Копенгагеном», а в остальных «крестьяне» действовали очень настороженно. Сейчас у «Эйндховена» и соперник серьезнее, и на кону стоит стоит важное достижение в турнире. Гнать вперед без оглядки никто не станет.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|2 : 1
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0