В первом матче Александр ушел с поля без голов.

9 августа в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда. В одном из них «Монако» с Александром Головиным сыграет против ПСВ из Эйндховена. Матч пройдет в Нидерландах на стадионе «Филипс» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит его испанский арбитр Хесус Хиль Монсано. В прямом эфире в России посмотреть игру не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Монако» 9 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ПСВ фаворитом поединка. На победу команды Руда ван Нистелроя в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 41% вероятности исхода. С котировкой 2.90 идет успех «Монако» (34%), за 3.50 (25%) — ничья.

В первом матче команды разошлись миром, сыграв со счетом 1:1. На то, что «Монако» снова не проиграет, коэффициент — 1.57.

Тотал матча больше 2.5 гола идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.10.

Индивидуальные показатели соперников немного, но отличаются: ИТБ1 (1.5) доступен за 2.08, ИТМ1 (1.5) — за 1.75. У «Монако» те же условия оценены в 2.36 и 1.59 соответственно.

Эксперты считают, что в игре высока вероятность обмена голами: «обе забьют» можно взять за 1.64, обратный исход — за 2.26. Монегаски забивали и пропускали в пяти последних матчах, эйндховенцы — в четырех.

Если считаете, что противостояние завершится серией пенальти, возьмите такой вариант за 6.80.

Возможно, так и произойдет, ведь наиболее вероятным исходом в основное время считается ничья 1:1 за 6.70.

ПСВ — «Монако»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

«Монако» очень повезло добыть ничью в первом матче: монегаски были фаворитами домашней встречи, но до 80-й минуты соперник был ближе к тому, чтобы удвоить преимущество, чем хозяева к «мирному» исходу. Даже гол команда Александра Головина забила корявенький — затолкали мяч в ворота после подачи со штрафного. При этом концовка осталась за красно-белыми: они грузили во вратарскую и пару раз были близки к успеху, но не сложилось.

ПСВ на гостевой матч выбрал игру от обороны, и она неплохо для них складывалась, а тактика работала. Но на стадионе «Филипс» команда Руда ван Нистелроя редко играет вторым номером, поэтому шансы забить в контригре появятся уже у быстрых нападающих «Монако», которых мячом будет снабжать Головин. Российский полузащитник отдыхал в матче первого тура лиги 1 из-за дисквалификации и будет свеж.

Важный момент: команда из Эйндховена очень успешна дома, но это относится только к матчам против средних команд и абсолютных аутсайдеров. Остальные в большинстве своем получаются неудачными: за последний год ПСВ проиграл у себя «Аяксу», АЗ, «Лестеру» и все тому же «Монако» в прошлом розыгрыше еврокубков. При этом именно на проход голландцев перед игрой коэффициент ниже: 1.75 против 2.07 на монегасков.

Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Монако»

От таких команд, которые привыкли радовать болельщиков результативным футболом, всегда ждешь много голов. Но в первом матче подкачала реализация, а во втором беззаботность и напористость сойдут на нет — превыше будет сохранить ворота на замке.

У ПСВ осторожность прослеживалась и в прошлогоднем плей-офф Лиги конференций: действительно много голов случилось только в серии с «Копенгагеном», а в остальных «крестьяне» действовали очень настороженно. Сейчас у «Эйндховена» и соперник серьезнее, и на кону стоит стоит важное достижение в турнире. Гнать вперед без оглядки никто не станет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.10.