Каземиру: «Реал» обязан стараться выигрывать все что можно»

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

«Я испытываю ту же радость и гордость, которые я испытал, когда выиграл свой первый трофей с «Реалом». Каждый трофей — это плод усердной работы, предельной концентрации и психологии. Я знаю, что мы все приложили усилия, чтобы получить право на участие в этом матче и победить.

«Реал» обязан стараться выигрывать все что можно. Этот клуб живет победами. Победы никого не удивляют, а если мы проигрываем, нас сразу критикуют. Трофеи, волшебные вечера, важные матчи. Вот что нужно этому клубу. Мы голодны и мотивированы. Но давайте пока не будем говорить о шести трофеях. Давайте порадуемся этому кубку, а затем подумаем, как выиграть следующий», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».