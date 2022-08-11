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Сегодня, 03:47

Каземиру: «Реал» обязан стараться выигрывать все что можно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каземиру.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА.

«Я испытываю ту же радость и гордость, которые я испытал, когда выиграл свой первый трофей с «Реалом». Каждый трофей — это плод усердной работы, предельной концентрации и психологии. Я знаю, что мы все приложили усилия, чтобы получить право на участие в этом матче и победить.

«Реал» обязан стараться выигрывать все что можно. Этот клуб живет победами. Победы никого не удивляют, а если мы проигрываем, нас сразу критикуют. Трофеи, волшебные вечера, важные матчи. Вот что нужно этому клубу. Мы голодны и мотивированы. Но давайте пока не будем говорить о шести трофеях. Давайте порадуемся этому кубку, а затем подумаем, как выиграть следующий», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».

 
&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Суперкубка УЕФА-2022. Самый легкий трофей «Реала». Мадрид пешком выиграл Суперкубок УЕФА
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Реал
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