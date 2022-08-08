Клиент букмекера выиграл 5.6 млн рублей на футбольных матчах уик-энда. Ему понадобилось всего семь ставок
Игрок букмекерской компании БЕТСИТИ посвятил выходные ставкам и не просто увлекательно провел время, но еще стал богаче на 5.6 млн рублей. Он выбирал футбольные матчи и брал различные условия, но каждый раз оказывался точен. Семь событий и общая сумма ставок более 25 000 000 рублей принесли ему чистый выигрыш в 5 646 820 рублей.
Игрок сделал ставки на следующие ординары:
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«Фулхэм» — «Ливерпуль», Ф1(+1.5) за 1.20 при счете 1:0 (сумма — 5 000 000, выплата — 6 000 000);
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ЦСКА — «Факел», «первый пенальти забит» за 1.25 при счете 0:0 (сумма — 2 000 000, выплата — 2 500 000);
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ЦСКА — «Факел», «второй пенальти забит» за 1.20 при счете 1:1 (сумма — 2 500 000, выплата — 3 500 000);
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«Ахмат» — «Зенит», Ф1(+1.5) за 1.12 при счете 0:0 (сумма — 5 000 000, выплата — 5 600 000);
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«Клермон» — «ПСЖ», П2 за 1.24 (сумма — 2 043 000, выплата — 2 533 320);
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«МЮ» — «Брайтон», П2 за 1.27 при счете 0:2 (сумма — 5 000 000, выплата — 6 350 000);
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«Крылья Советов» — «Динамо», Х2 за 1.19 при счете 0:1 (сумма — 6 350 000, выплата — 7 556 500).
Выход на поле Роналду едва не сорвал ставку в 5 000 000 рублей
Игрок выбирал сверхаккуратные варианты, ставил огромные суммы и в большинстве матчей даже не успевал понервничать. Например, «Ливерпуль» отыгрался в матче с «Фулхэмом», но почти сразу пропустил и даже не победил. «Зенит» в меньшинстве был безнадежен против «Ахмата» (0:0), «ПСЖ» без напряжения забил пять мячей «Клермону», а «Динамо» не только не позволило «Крыльям» отыграться, но и добилось уверенной победы (2:0).
Самые опасные ставки были сделаны на игры с участием ЦСКА и «МЮ». Пенальти — всегда лотерея, но клиент букмекера был уверен в Георгии Гангадзе и Хесусе Медине — оба ударили без шансов для вратарей. А вот «Манчестер» был близок к тому, чтобы отыграться против «Брайтона». Особенно нервозно было в заключительные 20 минут, когда у манкунианцев на поле появился Криштиану Роналду. Правда, португалец оказался пассивен, а игроки гостей самоотверженно бросались под мяч в штрафной и не позволили ему во второй раз проникнуть в ворота.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0