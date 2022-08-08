Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Клиент букмекера выиграл 5.6 млн рублей на футбольных матчах уик-энда. Ему понадобилось всего семь ставок

Идеальный пример, как нужно проводить выходные.
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Идеальный пример, как нужно проводить выходные.

Игрок букмекерской компании БЕТСИТИ посвятил выходные ставкам и не просто увлекательно провел время, но еще стал богаче на 5.6 млн рублей. Он выбирал футбольные матчи и брал различные условия, но каждый раз оказывался точен. Семь событий и общая сумма ставок более 25 000 000 рублей принесли ему чистый выигрыш в 5 646 820 рублей.

Александр Головин, &laquo;Монако&raquo;. ПСВ — «Монако»: Головин наконец раздаст огня в ЛЧ?

Игрок сделал ставки на следующие ординары:

  • «Фулхэм» — «Ливерпуль», Ф1(+1.5) за 1.20 при счете 1:0 (сумма — 5 000 000, выплата — 6 000 000);

  • ЦСКА — «Факел», «первый пенальти забит» за 1.25 при счете 0:0 (сумма — 2 000 000, выплата — 2 500 000);

  • ЦСКА — «Факел», «второй пенальти забит» за 1.20 при счете 1:1 (сумма — 2 500 000, выплата — 3 500 000);

  • «Ахмат» — «Зенит», Ф1(+1.5) за 1.12 при счете 0:0 (сумма — 5 000 000, выплата — 5 600 000);

  • «Клермон» — «ПСЖ», П2 за 1.24 (сумма — 2 043 000, выплата — 2 533 320);

  • «МЮ» — «Брайтон», П2 за 1.27 при счете 0:2 (сумма — 5 000 000, выплата — 6 350 000);

  • «Крылья Советов» — «Динамо», Х2 за 1.19 при счете 0:1 (сумма — 6 350 000, выплата — 7 556 500).

Выход на поле Роналду едва не сорвал ставку в 5 000 000 рублей

Игрок выбирал сверхаккуратные варианты, ставил огромные суммы и в большинстве матчей даже не успевал понервничать. Например, «Ливерпуль» отыгрался в матче с «Фулхэмом», но почти сразу пропустил и даже не победил. «Зенит» в меньшинстве был безнадежен против «Ахмата» (0:0), «ПСЖ» без напряжения забил пять мячей «Клермону», а «Динамо» не только не позволило «Крыльям» отыграться, но и добилось уверенной победы (2:0).

Станислав Черчесов, главный тренер &laquo;Ференцвароша&raquo;. «Ференцварош» — «Карабах»: Черчесов все ближе к званию легенды Будапешта

Самые опасные ставки были сделаны на игры с участием ЦСКА и «МЮ». Пенальти — всегда лотерея, но клиент букмекера был уверен в Георгии Гангадзе и Хесусе Медине — оба ударили без шансов для вратарей. А вот «Манчестер» был близок к тому, чтобы отыграться против «Брайтона». Особенно нервозно было в заключительные 20 минут, когда у манкунианцев на поле появился Криштиану Роналду. Правда, португалец оказался пассивен, а игроки гостей самоотверженно бросались под мяч в штрафной и не позволили ему во второй раз проникнуть в ворота.

Футбол
Прогнозы на спорт
1
1
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» — «Карабах»: Черчесов все ближе к званию легенды Будапешта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости