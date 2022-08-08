Клиент букмекера выиграл 5.6 млн рублей на футбольных матчах уик-энда. Ему понадобилось всего семь ставок

Идеальный пример, как нужно проводить выходные.

Игрок букмекерской компании БЕТСИТИ посвятил выходные ставкам и не просто увлекательно провел время, но еще стал богаче на 5.6 млн рублей. Он выбирал футбольные матчи и брал различные условия, но каждый раз оказывался точен. Семь событий и общая сумма ставок более 25 000 000 рублей принесли ему чистый выигрыш в 5 646 820 рублей.

Игрок сделал ставки на следующие ординары:

«Фулхэм» — «Ливерпуль», Ф1(+1.5) за 1.20 при счете 1:0 (сумма — 5 000 000, выплата — 6 000 000);

ЦСКА — «Факел», «первый пенальти забит» за 1.25 при счете 0:0 (сумма — 2 000 000, выплата — 2 500 000);

ЦСКА — «Факел», «второй пенальти забит» за 1.20 при счете 1:1 (сумма — 2 500 000, выплата — 3 500 000);

«Ахмат» — «Зенит», Ф1(+1.5) за 1.12 при счете 0:0 (сумма — 5 000 000, выплата — 5 600 000);

«Клермон» — «ПСЖ», П2 за 1.24 (сумма — 2 043 000, выплата — 2 533 320);

«МЮ» — «Брайтон», П2 за 1.27 при счете 0:2 (сумма — 5 000 000, выплата — 6 350 000);

«Крылья Советов» — «Динамо», Х2 за 1.19 при счете 0:1 (сумма — 6 350 000, выплата — 7 556 500).

Выход на поле Роналду едва не сорвал ставку в 5 000 000 рублей

Игрок выбирал сверхаккуратные варианты, ставил огромные суммы и в большинстве матчей даже не успевал понервничать. Например, «Ливерпуль» отыгрался в матче с «Фулхэмом», но почти сразу пропустил и даже не победил. «Зенит» в меньшинстве был безнадежен против «Ахмата» (0:0), «ПСЖ» без напряжения забил пять мячей «Клермону», а «Динамо» не только не позволило «Крыльям» отыграться, но и добилось уверенной победы (2:0).

Самые опасные ставки были сделаны на игры с участием ЦСКА и «МЮ». Пенальти — всегда лотерея, но клиент букмекера был уверен в Георгии Гангадзе и Хесусе Медине — оба ударили без шансов для вратарей. А вот «Манчестер» был близок к тому, чтобы отыграться против «Брайтона». Особенно нервозно было в заключительные 20 минут, когда у манкунианцев на поле появился Криштиану Роналду. Правда, португалец оказался пассивен, а игроки гостей самоотверженно бросались под мяч в штрафной и не позволили ему во второй раз проникнуть в ворота.