«Барселона» свергнет «Реал», а Бензема останется без «золотой бутсы»? Главные интриги Примеры
12 августа в Испании стартует новый футбольный сезон. Прошлый розыгрыш получился немного странным и не таким захватывающим, как обычно: мадридский «Реал» довольно быстро оторвался от соперников и уже в конце апреля стал недосягаем для конкурентов. «Барселона» же долго запрягала и первую половину чемпионата провела явно не на своем уровне.
Но в новом чемпионате каталонцы наверняка будут в порядке и составят «бланкос» достойную конкуренцию. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассуждают, кто на этот раз станет лучшим клубом Испании.
Новички принесут каталонцам 27-й чемпионский титул?
«Барселона» в межсезонье укрепилась чуть ли не лучше всех клубов мира: сине-гранатовые потратили на трансферы 153 млн евро и пригласили свободными агентами нескольких очень приличных игроков. Конечно, главное приобретение — Роберт Левандовски. Поляк выпросил у «Баварии» отпустить его в Каталонию и сиял от счастья на презентации, а в игре против мексиканского «Пумас» забил дебютный мяч за клуб. Также выделяются еще два игрока в другие линии: купленные за 50 миллионов евро у «Севильи» Жюль Кунде и за 58 миллионов у «Лидса» Рафинья.
Теперь когда у каталонцев шикарная и большая заявка, у Хави будет огромный выбор классных игроков на каждую позицию. На длинной дистанции чемпионата это очень важный фактор, который позволит «Барсе» конкурировать с «Реалом». Поставить на чемпионство «блауграны» можно за коэффициент 2.20.
Правда, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ все-таки считают небольшим фаворитом сезона «Реал» (2.15). Мадридцам не пришлось сильно улучшать состав, которым они совсем недавно выиграли два крупнейших турнира: команду пополнили только Орельен Тчуамени из «Монако» (80 млн евро) и Антонио Рюдигер, который пришел свободным агентом. В отличие от «Барселоны», «бланкос» больше работали на выход: попрощались с Иско, Бэйлом, Марсело, Йовичем, Кубо и Майоралем. Таким образом, у клуба появились свободные деньги, чтобы усилиться в случае необходимости в конце лета или зимой.
Третьим фаворитом букмекеры назвали «Атлетико», который всегда идет по пятам «Реала» и «Барсы». И иногда пользуется их неудачами, как в позапрошлом сезоне. Мадридцы — адепты стабильности, уже 11 лет возглавляемые Диего Симеоне. Аргентинец знает все о клубе и о том, что ему нужно для успеха. Взять триумф «матрасников» можно за не такой уж большой коэффициент 7.00.
В топ-6 претендентов также буднично попали «Севилья» (25.0), «Вильярреал» (50.0) и «Реал Сосьедад» (100), но на всех у них всего три чемпионства, причем добыты они еще в прошлом веке.
Левандовски отберет у Бензема «Золотую бутсу» ла лиги?
Француз и поляк возглавляют топ претендентов за звание лучшего бомбардира сезона. И это неудивительно, ведь Карим в прошлом розыгрыше примеры оформил 27 голов и опередил ближайшего преследователя на девять мячей, а Роберт разгромил всех в бундеслиге, поразив ворота 35 раз.
Аналитики считают, что у Бензема немного больше шансов стать лучшим: на его успех можно поставить за 2.60, на триумф Левандовски — за 2.70. В целом такое расположение игроков справедливо, учитывая, что для Карима чемпионат Испании уже родной, а Роберту, возможно, потребуется время на адаптацию.
В топ-3 претендентов неожиданно попал Ансу Фати, ставку на которого можно оформить за 11.0. Если молодой испанец наконец избежит повреждений и сыграет полноценный сезон, то может побороться за корону, даже не являясь центральным нападающим.
Четвертую строчку занимает Винисиус, которому предстоит бороться за место в составе с желающим снова заявить о себе Эденом Азаром (12.0). На пятом месте Пьер-Эмерик Обамеянг (13.0). И только на шестом месте игрок не из «Реала» и «Барселоны» — это Альваро Мората (15.0).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0