«Барселона» свергнет «Реал», а Бензема останется без «золотой бутсы»? Главные интриги Примеры

Лапорта пошел ва-банк.

12 августа в Испании стартует новый футбольный сезон. Прошлый розыгрыш получился немного странным и не таким захватывающим, как обычно: мадридский «Реал» довольно быстро оторвался от соперников и уже в конце апреля стал недосягаем для конкурентов. «Барселона» же долго запрягала и первую половину чемпионата провела явно не на своем уровне.

Но в новом чемпионате каталонцы наверняка будут в порядке и составят «бланкос» достойную конкуренцию. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассуждают, кто на этот раз станет лучшим клубом Испании.

Новички принесут каталонцам 27-й чемпионский титул?

«Барселона» в межсезонье укрепилась чуть ли не лучше всех клубов мира: сине-гранатовые потратили на трансферы 153 млн евро и пригласили свободными агентами нескольких очень приличных игроков. Конечно, главное приобретение — Роберт Левандовски. Поляк выпросил у «Баварии» отпустить его в Каталонию и сиял от счастья на презентации, а в игре против мексиканского «Пумас» забил дебютный мяч за клуб. Также выделяются еще два игрока в другие линии: купленные за 50 миллионов евро у «Севильи» Жюль Кунде и за 58 миллионов у «Лидса» Рафинья.

Теперь когда у каталонцев шикарная и большая заявка, у Хави будет огромный выбор классных игроков на каждую позицию. На длинной дистанции чемпионата это очень важный фактор, который позволит «Барсе» конкурировать с «Реалом». Поставить на чемпионство «блауграны» можно за коэффициент 2.20.

Правда, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ все-таки считают небольшим фаворитом сезона «Реал» (2.15). Мадридцам не пришлось сильно улучшать состав, которым они совсем недавно выиграли два крупнейших турнира: команду пополнили только Орельен Тчуамени из «Монако» (80 млн евро) и Антонио Рюдигер, который пришел свободным агентом. В отличие от «Барселоны», «бланкос» больше работали на выход: попрощались с Иско, Бэйлом, Марсело, Йовичем, Кубо и Майоралем. Таким образом, у клуба появились свободные деньги, чтобы усилиться в случае необходимости в конце лета или зимой.

Третьим фаворитом букмекеры назвали «Атлетико», который всегда идет по пятам «Реала» и «Барсы». И иногда пользуется их неудачами, как в позапрошлом сезоне. Мадридцы — адепты стабильности, уже 11 лет возглавляемые Диего Симеоне. Аргентинец знает все о клубе и о том, что ему нужно для успеха. Взять триумф «матрасников» можно за не такой уж большой коэффициент 7.00.

В топ-6 претендентов также буднично попали «Севилья» (25.0), «Вильярреал» (50.0) и «Реал Сосьедад» (100), но на всех у них всего три чемпионства, причем добыты они еще в прошлом веке.

Левандовски отберет у Бензема «Золотую бутсу» ла лиги?

Француз и поляк возглавляют топ претендентов за звание лучшего бомбардира сезона. И это неудивительно, ведь Карим в прошлом розыгрыше примеры оформил 27 голов и опередил ближайшего преследователя на девять мячей, а Роберт разгромил всех в бундеслиге, поразив ворота 35 раз.

Аналитики считают, что у Бензема немного больше шансов стать лучшим: на его успех можно поставить за 2.60, на триумф Левандовски — за 2.70. В целом такое расположение игроков справедливо, учитывая, что для Карима чемпионат Испании уже родной, а Роберту, возможно, потребуется время на адаптацию.

В топ-3 претендентов неожиданно попал Ансу Фати, ставку на которого можно оформить за 11.0. Если молодой испанец наконец избежит повреждений и сыграет полноценный сезон, то может побороться за корону, даже не являясь центральным нападающим.

Четвертую строчку занимает Винисиус, которому предстоит бороться за место в составе с желающим снова заявить о себе Эденом Азаром (12.0). На пятом месте Пьер-Эмерик Обамеянг (13.0). И только на шестом месте игрок не из «Реала» и «Барселоны» — это Альваро Мората (15.0).