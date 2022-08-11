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Сегодня, 21:47

Президент «Реала» посмеялся над предложением вернуть Роналду в команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес коротко пообщался с фанатами команды перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта», который проходил в Хельсинки.

Один из присутствующих поинтересовался у Переса возможности вернуть в «Реал» нападающего Криштиану Роналду.

Но президент мадридского клуба категоричный ответ: «Подписать Криштиану? Снова? Ему 38 лет».

Ранее появилась информация, что 37-летний португалец (38 лет ему исполнится в феврале 2023 года — прим. «СЭ») хочет покинуть «МЮ», так как желает играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Флорентино Перес
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