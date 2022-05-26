Кучеров, Панарин или Ничушкин: Кубок Стэнли седьмой год подряд приедет в Россию?

Прогноз и ставки на российских игроков в плей-офф НХЛ

Шансы на это очень высоки.

Плей-офф НХЛ приближается к развязке. Команд становится все меньше, но в игре остались несколько хоккеистов из России. Многие из них могут стать обладателями Кубка Стэнли.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, каких результатов они могут добиться в этом розыгрыше турнира.

Российский вратарь — обладатель Кубка Стэнли?

Ставку на то, что вратарь из России выиграет Кубок Стэнли в этом году, можно сделать с коэффициентом 2.10. На успех голкипера из другой страны аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предложили котировку 1.65.

От Восточной конференции в финале плей-офф точно сыграет вратарь с паспортом РФ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уже вошла в топ-2 на «Востоке», основной голкипер «Молний» — Андрей Василевский. «Тампа» уверенно в четырех матчах расправилась с «Флоридой Пантерз», а Василевский в последней игре серии даже отстоял на ноль (2:0). Кстати, за «Пантерз» играл другой вратарь из России — Сергей Бобровский.

Те же «Лайтнинг» с Василевским в составе забрали два последних розыгрыша Кубка Стэнли.

За второе место в финале «Востока» борются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В основе «синерубашечников» выступает главный претендент на Везину Игорь Шестеркин. В составе «ураганов» два матча в плей-офф провел номинально третий голкипер команды — 21-летний Петр Кочетков.

В оставшихся командах «Запада» русских вратарей нет, так что ставка сыграет, если Кубок Стэнли заберет одна из команд «Востока».

Российский игрок — MVP финала

Поставить на русского MVP в финале Кубка Стэнли можно с привлекательным коэффициентом 7.00, обратный рынок идет за 1.07.

В отличие от вратарей, полевых игроков на «Западе» хватает. Неплохой плей-офф проводит нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Страйкер оформил в играх на вылет уже семь результативных действий (3+4), на льду он находится в среднем почти по 20 минут и еще получит шансы отличиться.

В составе «Сент-Луиса» — соперника «Эвеланш» — много времени получают Владимир Тарасенко и Павел Бучневич — правда, как и вся команда в целом, показывают себя не очень мощно.

В другом полуфинале Западной конференции заметных россиян нет. В ростере «Калгари Флэймз» находится защитник Никита Задоров, но он играет не слишком много и в плей-офф оформил только два ассиста.

«Тампу-Бэй» в финал Восточной конференции вывел не только Василевский: защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров тоже одни из лидеров команды. Нападающий в плей-офф оформил уже 15 результативных действий, Сергачев — четыре.

За «Нью-Йорк» выступает нападающий Артемий Панарин. На его счету восемь очков, но получает он не слишком много игровых минут.

Андрей Свечников из «Каролины» не может похвастаться статусом лидера команды. В плей-офф у него всего четыре голевых действия.

Российские игроки в обеих командах-финалистах

Шанс увидеть, как в финале друг против друга выйдут хоккеисты из России, достаточно высоки, коэффициент — 1.27. Обратный рынок оценен в 3.40.

В розыгрыше осталась всего одна команда без русских — «Эдмонтон Ойлерз». У других претендентов на титул есть в заявке хотя бы по одному игроку с паспортом Российской Федерации.