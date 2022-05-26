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Сегодня, 14:15

Кучеров, Панарин или Ничушкин: Кубок Стэнли седьмой год подряд приедет в Россию?

Прогноз и ставки на российских игроков в плей-офф НХЛ
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Global Look Press
Шансы на это очень высоки.

Плей-офф НХЛ приближается к развязке. Команд становится все меньше, но в игре остались несколько хоккеистов из России. Многие из них могут стать обладателями Кубка Стэнли.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, каких результатов они могут добиться в этом розыгрыше турнира.

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Российский вратарь — обладатель Кубка Стэнли?

Ставку на то, что вратарь из России выиграет Кубок Стэнли в этом году, можно сделать с коэффициентом 2.10. На успех голкипера из другой страны аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предложили котировку 1.65.

От Восточной конференции в финале плей-офф точно сыграет вратарь с паспортом РФ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уже вошла в топ-2 на «Востоке», основной голкипер «Молний» — Андрей Василевский. «Тампа» уверенно в четырех матчах расправилась с «Флоридой Пантерз», а Василевский в последней игре серии даже отстоял на ноль (2:0). Кстати, за «Пантерз» играл другой вратарь из России — Сергей Бобровский.

Те же «Лайтнинг» с Василевским в составе забрали два последних розыгрыша Кубка Стэнли.

За второе место в финале «Востока» борются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В основе «синерубашечников» выступает главный претендент на Везину Игорь Шестеркин. В составе «ураганов» два матча в плей-офф провел номинально третий голкипер команды — 21-летний Петр Кочетков.

В оставшихся командах «Запада» русских вратарей нет, так что ставка сыграет, если Кубок Стэнли заберет одна из команд «Востока».

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Российский игрок — MVP финала

Поставить на русского MVP в финале Кубка Стэнли можно с привлекательным коэффициентом 7.00, обратный рынок идет за 1.07.

В отличие от вратарей, полевых игроков на «Западе» хватает. Неплохой плей-офф проводит нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Страйкер оформил в играх на вылет уже семь результативных действий (3+4), на льду он находится в среднем почти по 20 минут и еще получит шансы отличиться.

В составе «Сент-Луиса» — соперника «Эвеланш» — много времени получают Владимир Тарасенко и Павел Бучневич — правда, как и вся команда в целом, показывают себя не очень мощно.

В другом полуфинале Западной конференции заметных россиян нет. В ростере «Калгари Флэймз» находится защитник Никита Задоров, но он играет не слишком много и в плей-офф оформил только два ассиста.

«Тампу-Бэй» в финал Восточной конференции вывел не только Василевский: защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров тоже одни из лидеров команды. Нападающий в плей-офф оформил уже 15 результативных действий, Сергачев — четыре.

За «Нью-Йорк» выступает нападающий Артемий Панарин. На его счету восемь очков, но получает он не слишком много игровых минут.

Андрей Свечников из «Каролины» не может похвастаться статусом лидера команды. В плей-офф у него всего четыре голевых действия.

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Российские игроки в обеих командах-финалистах

Шанс увидеть, как в финале друг против друга выйдут хоккеисты из России, достаточно высоки, коэффициент — 1.27. Обратный рынок оценен в 3.40.

В розыгрыше осталась всего одна команда без русских — «Эдмонтон Ойлерз». У других претендентов на титул есть в заявке хотя бы по одному игроку с паспортом Российской Федерации.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Калгари Флэймз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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