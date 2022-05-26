Кучеров, Панарин или Ничушкин: Кубок Стэнли седьмой год подряд приедет в Россию?
Плей-офф НХЛ приближается к развязке. Команд становится все меньше, но в игре остались несколько хоккеистов из России. Многие из них могут стать обладателями Кубка Стэнли.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, каких результатов они могут добиться в этом розыгрыше турнира.
Российский вратарь — обладатель Кубка Стэнли?
Ставку на то, что вратарь из России выиграет Кубок Стэнли в этом году, можно сделать с коэффициентом 2.10. На успех голкипера из другой страны аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предложили котировку 1.65.
От Восточной конференции в финале плей-офф точно сыграет вратарь с паспортом РФ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уже вошла в топ-2 на «Востоке», основной голкипер «Молний» — Андрей Василевский. «Тампа» уверенно в четырех матчах расправилась с «Флоридой Пантерз», а Василевский в последней игре серии даже отстоял на ноль (2:0). Кстати, за «Пантерз» играл другой вратарь из России — Сергей Бобровский.
Те же «Лайтнинг» с Василевским в составе забрали два последних розыгрыша Кубка Стэнли.
За второе место в финале «Востока» борются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В основе «синерубашечников» выступает главный претендент на Везину Игорь Шестеркин. В составе «ураганов» два матча в плей-офф провел номинально третий голкипер команды — 21-летний Петр Кочетков.
В оставшихся командах «Запада» русских вратарей нет, так что ставка сыграет, если Кубок Стэнли заберет одна из команд «Востока».
Российский игрок — MVP финала
Поставить на русского MVP в финале Кубка Стэнли можно с привлекательным коэффициентом 7.00, обратный рынок идет за 1.07.
В отличие от вратарей, полевых игроков на «Западе» хватает. Неплохой плей-офф проводит нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Страйкер оформил в играх на вылет уже семь результативных действий (3+4), на льду он находится в среднем почти по 20 минут и еще получит шансы отличиться.
В составе «Сент-Луиса» — соперника «Эвеланш» — много времени получают Владимир Тарасенко и Павел Бучневич — правда, как и вся команда в целом, показывают себя не очень мощно.
В другом полуфинале Западной конференции заметных россиян нет. В ростере «Калгари Флэймз» находится защитник Никита Задоров, но он играет не слишком много и в плей-офф оформил только два ассиста.
«Тампу-Бэй» в финал Восточной конференции вывел не только Василевский: защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров тоже одни из лидеров команды. Нападающий в плей-офф оформил уже 15 результативных действий, Сергачев — четыре.
За «Нью-Йорк» выступает нападающий Артемий Панарин. На его счету восемь очков, но получает он не слишком много игровых минут.
Андрей Свечников из «Каролины» не может похвастаться статусом лидера команды. В плей-офф у него всего четыре голевых действия.
Российские игроки в обеих командах-финалистах
Шанс увидеть, как в финале друг против друга выйдут хоккеисты из России, достаточно высоки, коэффициент — 1.27. Обратный рынок оценен в 3.40.
В розыгрыше осталась всего одна команда без русских — «Эдмонтон Ойлерз». У других претендентов на титул есть в заявке хотя бы по одному игроку с паспортом Российской Федерации.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0