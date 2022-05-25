Финляндия — Словакия: хозяева ЧМ разомнутся перед решающими матчами
26 мая 2022 года Словакия в четвертьфинале чемпионата мира сразится с хозяином и главным фаворитом турнира — Финляндией. Игра состоится на ледовой арене в Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru, старт — в 20.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года
Финляндия — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа хозяев доступна с котировкой 1.36, это около 73% вероятности исхода. Второй по шансам исход — ничья в основное время за 5.40 (16%). Успех словаков можно взять за 7.50 (11%).
Выход финнов в 1/2 оценен коэффициентом 1.16, словацкая сенсация — в 5.30.
Верите, что аутсайдер продержится час игрового времени? Вариант «Словакия не проиграет» можно взять за 3.00.
Суоми не пропустили в трех последних матчах группового этапа. Их сухая победа оценена в 3.70. Такой же исход в пользу их соперника — 17.0.
Финляндия забросила 25 шайб на турнире и пропустила всего пять. Взять триумф хозяев с форой (-1.5) можно за 1.58, Ф1(-2.5) — за 2.30, Ф1(-3.5) — за 3.40.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.10. Тотал больше 5.5 — за 2.40, ТМ 5.5 — за 1.53.
Финляндия — Словакия: прогноз и анализ матча 1/4 чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года
Финны на групповом этапе показали себя не слишком любезными хозяевами — выиграли шесть из семи матчей (уступили только шведам по буллитам) и не позволили забить четырем соперникам. Пять пропущенных шайб в семи матчах, когда среди противников были Чехия, Швеция и США, — тотальное доминирование и унижение.
Словаки же, напротив, заползли в плей-офф с большим трудом, но взяли очки там, где должны были. Уровень команды Крэйга Рэмзи действительно выше, чем у Казахстана, Дании, Италии и Франции, но уступает Швейцарии, Канаде и Германии — им Словакия как раз проиграла. И именно в этих матчах «Рыцари Татры» пропустили больше всего шайб — 12 (в среднем четыре за игру). На то, что Финляндия также забросит больше трех, коэффициент 2.02.
Разница между финнами и словаками очевидна и подтверждается статистикой — за последние десять лет Суоми проиграли конкуренту всего две встречи, но ни одна из них не была официальной. А этот турнир для Финляндии домашний, поэтому предположить иной вариант, кроме как чемпионство, невозможно. Поражение, тем более от такого соперника, будет для игроков и фанатов безумным горем.
Прогноз и ставка на матч Финляндия — Словакия
Все, что остается Словакии, — получить удовольствие от атмосферы матча и смириться с поражением. Победить слаженную и укомплектованную игроками более высокого класса команду соперника им очевидно не под силу.
Для Финляндии это будет фактически тренировочная игра перед сложными полуфиналом и финалом, но в то же время они подойдут к ней с полной серьезностью. И не прекратят атаковать, даже если преимущество вырастет до двух-трех шайб.
Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0