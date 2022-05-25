Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года

Словаки могут готовить чемоданы.

26 мая 2022 года Словакия в четвертьфинале чемпионата мира сразится с хозяином и главным фаворитом турнира — Финляндией. Игра состоится на ледовой арене в Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru, старт — в 20.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года

Финляндия — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа хозяев доступна с котировкой 1.36, это около 73% вероятности исхода. Второй по шансам исход — ничья в основное время за 5.40 (16%). Успех словаков можно взять за 7.50 (11%).

Выход финнов в 1/2 оценен коэффициентом 1.16, словацкая сенсация — в 5.30.

Верите, что аутсайдер продержится час игрового времени? Вариант «Словакия не проиграет» можно взять за 3.00.

Суоми не пропустили в трех последних матчах группового этапа. Их сухая победа оценена в 3.70. Такой же исход в пользу их соперника — 17.0.

Финляндия забросила 25 шайб на турнире и пропустила всего пять. Взять триумф хозяев с форой (-1.5) можно за 1.58, Ф1(-2.5) — за 2.30, Ф1(-3.5) — за 3.40.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.10. Тотал больше 5.5 — за 2.40, ТМ 5.5 — за 1.53.

Финляндия — Словакия: прогноз и анализ матча 1/4 чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года

Финны на групповом этапе показали себя не слишком любезными хозяевами — выиграли шесть из семи матчей (уступили только шведам по буллитам) и не позволили забить четырем соперникам. Пять пропущенных шайб в семи матчах, когда среди противников были Чехия, Швеция и США, — тотальное доминирование и унижение.

Словаки же, напротив, заползли в плей-офф с большим трудом, но взяли очки там, где должны были. Уровень команды Крэйга Рэмзи действительно выше, чем у Казахстана, Дании, Италии и Франции, но уступает Швейцарии, Канаде и Германии — им Словакия как раз проиграла. И именно в этих матчах «Рыцари Татры» пропустили больше всего шайб — 12 (в среднем четыре за игру). На то, что Финляндия также забросит больше трех, коэффициент 2.02.

Разница между финнами и словаками очевидна и подтверждается статистикой — за последние десять лет Суоми проиграли конкуренту всего две встречи, но ни одна из них не была официальной. А этот турнир для Финляндии домашний, поэтому предположить иной вариант, кроме как чемпионство, невозможно. Поражение, тем более от такого соперника, будет для игроков и фанатов безумным горем.

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Словакия

Все, что остается Словакии, — получить удовольствие от атмосферы матча и смириться с поражением. Победить слаженную и укомплектованную игроками более высокого класса команду соперника им очевидно не под силу.

Для Финляндии это будет фактически тренировочная игра перед сложными полуфиналом и финалом, но в то же время они подойдут к ней с полной серьезностью. И не прекратят атаковать, даже если преимущество вырастет до двух-трех шайб.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.