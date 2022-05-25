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Финляндия — Словакия: хозяева ЧМ разомнутся перед решающими матчами

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press
Словаки могут готовить чемоданы.

26 мая 2022 года Словакия в четвертьфинале чемпионата мира сразится с хозяином и главным фаворитом турнира — Финляндией. Игра состоится на ледовой арене в Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru, старт — в 20.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Словакия 26 мая 2022 года

Финляндия — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа хозяев доступна с котировкой 1.36, это около 73% вероятности исхода. Второй по шансам исход — ничья в основное время за 5.40 (16%). Успех словаков можно взять за 7.50 (11%).

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Выход финнов в 1/2 оценен коэффициентом 1.16, словацкая сенсация — в 5.30.

Верите, что аутсайдер продержится час игрового времени? Вариант «Словакия не проиграет» можно взять за 3.00.

Суоми не пропустили в трех последних матчах группового этапа. Их сухая победа оценена в 3.70. Такой же исход в пользу их соперника — 17.0.

Финляндия забросила 25 шайб на турнире и пропустила всего пять. Взять триумф хозяев с форой (-1.5) можно за 1.58, Ф1(-2.5) — за 2.30, Ф1(-3.5) — за 3.40.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.10. Тотал больше 5.5 — за 2.40, ТМ 5.5 — за 1.53.

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Финны на групповом этапе показали себя не слишком любезными хозяевами — выиграли шесть из семи матчей (уступили только шведам по буллитам) и не позволили забить четырем соперникам. Пять пропущенных шайб в семи матчах, когда среди противников были Чехия, Швеция и США, — тотальное доминирование и унижение.

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Словаки же, напротив, заползли в плей-офф с большим трудом, но взяли очки там, где должны были. Уровень команды Крэйга Рэмзи действительно выше, чем у Казахстана, Дании, Италии и Франции, но уступает Швейцарии, Канаде и Германии — им Словакия как раз проиграла. И именно в этих матчах «Рыцари Татры» пропустили больше всего шайб — 12 (в среднем четыре за игру). На то, что Финляндия также забросит больше трех, коэффициент 2.02.

Разница между финнами и словаками очевидна и подтверждается статистикой — за последние десять лет Суоми проиграли конкуренту всего две встречи, но ни одна из них не была официальной. А этот турнир для Финляндии домашний, поэтому предположить иной вариант, кроме как чемпионство, невозможно. Поражение, тем более от такого соперника, будет для игроков и фанатов безумным горем.

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Прогноз и ставка на матч Финляндия — Словакия

Все, что остается Словакии, — получить удовольствие от атмосферы матча и смириться с поражением. Победить слаженную и укомплектованную игроками более высокого класса команду соперника им очевидно не под силу.

Для Финляндии это будет фактически тренировочная игра перед сложными полуфиналом и финалом, но в то же время они подойдут к ней с полной серьезностью. И не прекратят атаковать, даже если преимущество вырастет до двух-трех шайб.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Краснодар

 6
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 17 1 4
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