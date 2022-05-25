Швеция — Канада: скандинавы разнесут хилую оборону действующих чемпионов мира
26 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии состоятся четвертьфинальные матчи. В одном из них Швеция сыграет с Канадой. Игра пройдет на Ледовой арене в Тампере и начнется в 16.20 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 16.15 мск, ее покажет matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Канада 26 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Швецию небольшим фаворитом. На победу скандинавов выставлен коэффициент 2.25, это примерно 44% вероятности исхода. Успех Канады можно взять с чуть большими 2.45 (40%), ничью в основное время — за 4.10 (16%).
Считаете, что «Кленовые листья» не проиграют по итогам 60 минут? На Х2 котировка 1.57.
Прорыв Швеции в полуфинал можно взять за 1.80, проход Канады — за 1.94.
В игре предложен широкий рынок ставок на количество заброшенных шайб:
- тотал больше 4.5 гола идет за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.26;
- тотал больше 5.5 гола идет за 2.15, ТМ 5.5 — за 1.65;
- тотал больше 6.5 гола идет за 3.00, ТМ 6.5 — за 1.33.
Канадцы забросили на групповом этапе 34 шайбы в семи матчах (в среднем 4.8), шведы — 27 (3.8). На индивидуальный тотал команды Клода Жюльена больше 2.5 гола коэффициент 1.94, у коллектива Юхана Гарпенлёва — 1.85.
Швеция — Канада: прогноз и анализ матча 1/4 чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года
Канада входила в тройку фаворитов турнира до его начала и осталась там перед четвертьфиналом, но то, как неудачно «Кленовые листья» провели групповой этап, вызывает сомнения в их благополучии. Канадцы попали в группу А, где их главными соперниками были Швейцария, Германия и Словакия, в то время как в противоположной бились друг с другом Швеция, Финляндия, США и Чехия.
Даже такой идеальный расклад не помог команде Клода Жюльена занять первое место. После разгромного поражения от Швейцарии (3:6) и первого в истории от Дании (2:3) канадцы откатились на третье место и закономерно получили в четвертьфинале сильного противника.
Больше всего вызывает вопросы игра действующих чемпионов мира в обороне: в семи матчах они ни разу не сыграли на ноль, пропустили по три шайбы от Германии, Казахстана (!) и Дании, шесть — от Швейцарии. Игроки из НХЛ в составе никак не способствуют повышению класса игры. На то, что Швеция использует слабость соперника и победит с форой (-1.5) шайбы, коэффициент 3.00.
Сами скандинавы достаточно уверенно сыграли в группе (уступили лишь США в овертайме), что позволило им сэкономить силы перед плей-офф. Например, ту же Латвию в последней встрече раунда они обыграли всего 1:0. Сейчас между «Тре Крунур» и «Кленовыми листьями» точно есть большая разница в пользу первых.
Прогноз и ставка на матч Швеция — Канада
Против Швеции только статистика: они выиграли у Канады лишь три из десяти последних матчей на чемпионатах мира и всего один — в основное время. Но их предыдущая встреча на соревнованиях такого уровня состоялась пять лет назад.
Сейчас это совсем другие команды, и расклады (как букмекерские, так и игровые) не в пользу канадцев. Брать победу Швеции в основное время опасно, а вот с учетом овертайма и серии буллитов — в самый раз.
Рекомендуемая ставка: Швеция выйдет в полуфинал ЧМ за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0