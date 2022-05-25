Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Канада 26 мая 2022 года

«Кленовые листья» пропустили 18 шайб в семи играх.

26 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии состоятся четвертьфинальные матчи. В одном из них Швеция сыграет с Канадой. Игра пройдет на Ледовой арене в Тампере и начнется в 16.20 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 16.15 мск, ее покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Канада 26 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Швецию небольшим фаворитом. На победу скандинавов выставлен коэффициент 2.25, это примерно 44% вероятности исхода. Успех Канады можно взять с чуть большими 2.45 (40%), ничью в основное время — за 4.10 (16%).

Считаете, что «Кленовые листья» не проиграют по итогам 60 минут? На Х2 котировка 1.57.

Прорыв Швеции в полуфинал можно взять за 1.80, проход Канады — за 1.94.

В игре предложен широкий рынок ставок на количество заброшенных шайб:

тотал больше 4.5 гола идет за 1.57 , ТМ 4.5 — за 2.26 ;

тотал больше 5.5 гола идет за 2.15 , ТМ 5.5 — за 1.65 ;

тотал больше 6.5 гола идет за 3.00 , ТМ 6.5 — за 1.33 .

Канадцы забросили на групповом этапе 34 шайбы в семи матчах (в среднем 4.8), шведы — 27 (3.8). На индивидуальный тотал команды Клода Жюльена больше 2.5 гола коэффициент 1.94, у коллектива Юхана Гарпенлёва — 1.85.

Швеция — Канада: прогноз и анализ матча 1/4 чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года

Канада входила в тройку фаворитов турнира до его начала и осталась там перед четвертьфиналом, но то, как неудачно «Кленовые листья» провели групповой этап, вызывает сомнения в их благополучии. Канадцы попали в группу А, где их главными соперниками были Швейцария, Германия и Словакия, в то время как в противоположной бились друг с другом Швеция, Финляндия, США и Чехия.

Даже такой идеальный расклад не помог команде Клода Жюльена занять первое место. После разгромного поражения от Швейцарии (3:6) и первого в истории от Дании (2:3) канадцы откатились на третье место и закономерно получили в четвертьфинале сильного противника.

Больше всего вызывает вопросы игра действующих чемпионов мира в обороне: в семи матчах они ни разу не сыграли на ноль, пропустили по три шайбы от Германии, Казахстана (!) и Дании, шесть — от Швейцарии. Игроки из НХЛ в составе никак не способствуют повышению класса игры. На то, что Швеция использует слабость соперника и победит с форой (-1.5) шайбы, коэффициент 3.00.

Сами скандинавы достаточно уверенно сыграли в группе (уступили лишь США в овертайме), что позволило им сэкономить силы перед плей-офф. Например, ту же Латвию в последней встрече раунда они обыграли всего 1:0. Сейчас между «Тре Крунур» и «Кленовыми листьями» точно есть большая разница в пользу первых.

Прогноз и ставка на матч Швеция — Канада

Против Швеции только статистика: они выиграли у Канады лишь три из десяти последних матчей на чемпионатах мира и всего один — в основное время. Но их предыдущая встреча на соревнованиях такого уровня состоялась пять лет назад.

Сейчас это совсем другие команды, и расклады (как букмекерские, так и игровые) не в пользу канадцев. Брать победу Швеции в основное время опасно, а вот с учетом овертайма и серии буллитов — в самый раз.

Рекомендуемая ставка: Швеция выйдет в полуфинал ЧМ за 1.80.