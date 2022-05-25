Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Швеция — Канада: скандинавы разнесут хилую оборону действующих чемпионов мира

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Канада 26 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эрик Густафссон (сборная Швеции по хоккею).
Фото Global Look Press
«Кленовые листья» пропустили 18 шайб в семи играх.

26 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии состоятся четвертьфинальные матчи. В одном из них Швеция сыграет с Канадой. Игра пройдет на Ледовой арене в Тампере и начнется в 16.20 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 16.15 мск, ее покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Канада 26 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Швецию небольшим фаворитом. На победу скандинавов выставлен коэффициент 2.25, это примерно 44% вероятности исхода. Успех Канады можно взять с чуть большими 2.45 (40%), ничью в основное время — за 4.10 (16%).

Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Новый сезон Килиана Мбаппе в Париже: француз отработает миллионы за отказ «Реалу»?

Считаете, что «Кленовые листья» не проиграют по итогам 60 минут? На Х2 котировка 1.57.

Прорыв Швеции в полуфинал можно взять за 1.80, проход Канады — за 1.94.

В игре предложен широкий рынок ставок на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 4.5 гола идет за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.26;
  • тотал больше 5.5 гола идет за 2.15, ТМ 5.5 — за 1.65;
  • тотал больше 6.5 гола идет за 3.00, ТМ 6.5 — за 1.33.

Канадцы забросили на групповом этапе 34 шайбы в семи матчах (в среднем 4.8), шведы — 27 (3.8). На индивидуальный тотал команды Клода Жюльена больше 2.5 гола коэффициент 1.94, у коллектива Юхана Гарпенлёва — 1.85.

Швеция — Канада: прогноз и анализ матча 1/4 чемпионата мира по хоккею 26 мая 2022 года

Канада входила в тройку фаворитов турнира до его начала и осталась там перед четвертьфиналом, но то, как неудачно «Кленовые листья» провели групповой этап, вызывает сомнения в их благополучии. Канадцы попали в группу А, где их главными соперниками были Швейцария, Германия и Словакия, в то время как в противоположной бились друг с другом Швеция, Финляндия, США и Чехия.

Пеп Гвардиола (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Три гола за пять минут принесли «Сити» титул, а клиенту букмекерской компании — больше 200 000 рублей

Даже такой идеальный расклад не помог команде Клода Жюльена занять первое место. После разгромного поражения от Швейцарии (3:6) и первого в истории от Дании (2:3) канадцы откатились на третье место и закономерно получили в четвертьфинале сильного противника.

Больше всего вызывает вопросы игра действующих чемпионов мира в обороне: в семи матчах они ни разу не сыграли на ноль, пропустили по три шайбы от Германии, Казахстана (!) и Дании, шесть — от Швейцарии. Игроки из НХЛ в составе никак не способствуют повышению класса игры. На то, что Швеция использует слабость соперника и победит с форой (-1.5) шайбы, коэффициент 3.00.

Сами скандинавы достаточно уверенно сыграли в группе (уступили лишь США в овертайме), что позволило им сэкономить силы перед плей-офф. Например, ту же Латвию в последней встрече раунда они обыграли всего 1:0. Сейчас между «Тре Крунур» и «Кленовыми листьями» точно есть большая разница в пользу первых.

Криштиану Роналду и&nbsp;Антони Эланга (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). Чемпион АПЛ-2022/23: Роналду или Клопп прервут гегемонию «Сити»?

Прогноз и ставка на матч Швеция — Канада

Против Швеции только статистика: они выиграли у Канады лишь три из десяти последних матчей на чемпионатах мира и всего один — в основное время. Но их предыдущая встреча на соревнованиях такого уровня состоялась пять лет назад.

Сейчас это совсем другие команды, и расклады (как букмекерские, так и игровые) не в пользу канадцев. Брать победу Швеции в основное время опасно, а вот с учетом овертайма и серии буллитов — в самый раз.

Рекомендуемая ставка: Швеция выйдет в полуфинал ЧМ за 1.80.

Хоккей
Прогнозы на спорт
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Финал Кубка России по футболу 2022 «Спартак» - «Динамо». Расклады, прогнозы, путь к финалу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» — «Фейеноорд»: римляне помогут Моуринью собрать полную коллекцию еврокубков
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости