В 2018-м Кариус сломал «Ливерпулю» финал ЛЧ. Справится ли «Реал» теперь без его помощи?

Состав мадридцев с тех пор изменился на 80%.

Мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов спустя всего пять лет с последнего матча за титул. Кажется, та встреча состоялась совсем недавно, но уже так много поменялось: в составах рулят совсем другие герои, испанцами руководит не Зинедин Зидан, а Роналду с тех пор уже поиграл в Италии. Но из-за этих реформ игра не станет менее интересной. Добавить ей еще больше огня вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Реал»

Решающий матч главного европейского турнира состоится 28 мая 2022 года во Франции на стадионе «Стад-де-Франс». Ремейк финала розыгрыша-2017/18 между «Ливерпулем» и «Реалом» начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.40 мск. Судить встречу доверили опытному французскому арбитру Клеману Тюрпену.

«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз и ставка на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года

С 2014 года «Реал» стал для «Ливерпуля» непреодолимым препятствием и главным злом в Лиге чемпионов. На групповом этапе сезона-2014/15 мадридцы нанесли красным два сухих поражения (3:0 и 1:0) и оставили на третьем месте — вторую строчку забронировал «Базель». В финале-2018 «бланкос» снова были сильнее — на этот раз 3:1. А в прошлом сезоне команда еще под руководством Зидана выбила мерсисайдцев в 1/4 турнира (3:1 по сумме встреч).

Конечно, решающий матч 2018 года выделяется на фоне остальных, потому что получился наиболее болезненным для англичан и драматичным для фанатов. «Ливерпуль» рвался к трофею: пробился в групповой этап через раунд плей-офф, нанес историческое поражение 7:0 «Спартаку», был бесподобен в стадии на вылет (выбил «Порту», «Сити» и «Рому»), но в итоге проиграл сам себе.

Даже спустя годы люди не устанут шутить про Лориса Кариуса. Про человека, который нашел мячом ногу Карима Бензема, а позднее не зафиксировал относительно простой удар Гарета Бэйла. Немецкого голкипера давно нет в основе, но ситуация пятилетней давности может повториться. И дело не в том, что Париже вдруг будет чудить Алиссон.

У того и нынешнего розыгрыша много переплетений. В обоих случаях «Ливерпуль» очень легко преодолел групповой этап, а в плей-офф получил достаточно проходных соперников — в 2022-м «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». В отличие от красных, «Реал» в каждом раунде сталкивался со страшной угрозой и превозмогал себя, чтобы продвинуться дальше. В 2018-м на пути у парней Зинедина Зидана были «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария», в этом — «ПСЖ», «Челси» и «Сити».

«Мадрид» пробился в финал вопреки, но он его точно заслужил. Опыт невероятных камбэков точно не будет лишним, при этом, возможно, даже не пригодится.

Хотя букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что ребятам Карло Анчелотти будет тяжело, а шансов победить у них меньше, чем у соперника. Коэффициент на триумф мадридцев — 3.60, это примерно 27% вероятности исхода. На «Ливерпуль» можно поставить за 2.10 (47%), а на ничью — за 3.70 (26%).

Слезы Мохамеда Салаха. Фото Global Look Press

Важное преимущество «Реала» — им владеет только жажда выиграть трофей. В то время как игроки «Ливерпуля» слишком много размышляют о реванше. Большинство из них играли в том финале и действительно хотят доказать, что результат 2018-го — случайность. Но, сами того не подозревая, они могут вновь столкнуться с тем страхом возможного поражения и эмоциями разочарования. Негатив может надломить как отдельных игроков, так и навредить всей системе Юргена Клоппа.

«Мадриду» не поможет Лорис Кариус, нет в команде Роналду, Бэйл уже давно не играет. Но свежесть взглядов и чисто спортивная мотивация тех, кто пришел им на замену, поможет команде выстоять.

Прогноз от «СЭ»: «Реал» не проиграет в основное время за 1.85.

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