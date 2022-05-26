Разбираешься в европейском футболе? Докажи это и получи крутой бонус от БЕТСИТИ!

У нас для тебя приятная новость — БЕТСИТИ запустил классный спецпроект перед финалом Лиги чемпионов.

Дизайнеры спецпроекта «сломали» логотипы топ-клубов. Тебе нужно отгадать их все и забрать главный приз.

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