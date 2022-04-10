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Финал Восточной конференции КХЛ перемещается в Магнитогорск, где «Металлург» и «Трактор» 11 апреля 2022 года сыграют пятый матч серии. Встреча на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени, а в прямом эфире его покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 11 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают небольшим фаворитом хозяев: коэффициент на победу «Металлурга» в основное время — 2.25, то есть вероятность около 42%. Успех «Трактора» оценен чуть более внушительными 2.70 (35%), на ничью можно поставить за 4.20 (23%).

Также на игру представлен широкий выбор результатов с форой.

• Ф1 (-1.5) идет за 3.00;

• Ф1 (+1) — за 1.30;

• Ф2 (-1.5) — за 3.70;

• Ф2 (+1) — за 1.44.

Во второй игре серии команды на двоих оформили 10 шайб, в четвертой «Металлург» в одиночку настрелял шесть. Поставить на то, что в пятом матче они пробьют тотал больше 6.5 гола, можно с котировкой 3.20, больше 4.5 — 1.54.

Аналитики считают, что хозяева имеют больше возможностей для результативной игры. Индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы на «Магнитку» оценен в 3.00, меньше — в 1.36. Та же линия у «Трактора» идет с коэффициентами 3.60 и 1.27 соответственно.

«Металлург» — «Трактор»: прогноз и анализ матча КХЛ 11 апреля 2022 года

Первые игры серии достаточно сильно друг от друга отличались: началось все с волевой победы «Металлурга» (3:2) и небольшого конфликта в конце дебютного матча; далее «Трактор» прибил оппонента в яркой встрече (6:4), в следующей команды на двоих выжали всего три шайбы, зато в четвертой «Магнитка» уничтожила соперника 6:0.

Неизменным на протяжении стартовых трех поединков оставалось то, что «Трактор» забирал вторые периоды, правда, не забросил ни одной шайбы в четвертом. Поставить на победу команды из Челябинска во втором отрезке и в пятой игре серии можно с котировкой 2.90.

Но еще более реалистичным выглядит расклад, при котором команды снова будут часто фолить. Из статистики опять выбивается третья игра, но в среднем за серию «Магнитка» и «Трактор» набивают по семь удалений за игру. Рекорд случился в дебютной встрече, когда игроки оформили 11 двухминутных штрафов.

Под удаления представлена внушительная линия ставок: «гол раньше двухминутного удаления» можно взять за 3.00, а «удаление главного тренера» — за 20.00.

Но, скорее всего, пятый матч серии получится более закрытым. Команды уже отошли от безбашенного стиля, с которым стали двумя самыми забивными командами регулярного чемпионата и зашли в начальные стадии плей-офф. В финале «Металлург» и «Трактор» показывают больше борьбы и стараются не рисковать.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Трактор»: ставка на матч

Пятый матч серии вряд ли получится результативным. Чем ближе развязка, тем меньше команды рискуют. Тем более «Металлург» и «Трактор» уже назабивали в плей-офф самосвал с шайбами, но в финальной серии стабильно чередуют результативные и засушливые игры. Верим, что закономерность сработает и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше пяти голов за 2.00.