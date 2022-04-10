«Металлург» — «Трактор»: «Магнитка» остынет в домашних матчах
Финал Восточной конференции КХЛ перемещается в Магнитогорск, где «Металлург» и «Трактор» 11 апреля 2022 года сыграют пятый матч серии. Встреча на «Арене Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени, а в прямом эфире его покажет matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 11 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают небольшим фаворитом хозяев: коэффициент на победу «Металлурга» в основное время — 2.25, то есть вероятность около 42%. Успех «Трактора» оценен чуть более внушительными 2.70 (35%), на ничью можно поставить за 4.20 (23%).
Также на игру представлен широкий выбор результатов с форой.
• Ф1 (-1.5) идет за 3.00;
• Ф1 (+1) — за 1.30;
• Ф2 (-1.5) — за 3.70;
• Ф2 (+1) — за 1.44.
Во второй игре серии команды на двоих оформили 10 шайб, в четвертой «Металлург» в одиночку настрелял шесть. Поставить на то, что в пятом матче они пробьют тотал больше 6.5 гола, можно с котировкой 3.20, больше 4.5 — 1.54.
Аналитики считают, что хозяева имеют больше возможностей для результативной игры. Индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы на «Магнитку» оценен в 3.00, меньше — в 1.36. Та же линия у «Трактора» идет с коэффициентами 3.60 и 1.27 соответственно.
«Металлург» — «Трактор»: прогноз и анализ матча КХЛ 11 апреля 2022 года
Первые игры серии достаточно сильно друг от друга отличались: началось все с волевой победы «Металлурга» (3:2) и небольшого конфликта в конце дебютного матча; далее «Трактор» прибил оппонента в яркой встрече (6:4), в следующей команды на двоих выжали всего три шайбы, зато в четвертой «Магнитка» уничтожила соперника 6:0.
Неизменным на протяжении стартовых трех поединков оставалось то, что «Трактор» забирал вторые периоды, правда, не забросил ни одной шайбы в четвертом. Поставить на победу команды из Челябинска во втором отрезке и в пятой игре серии можно с котировкой 2.90.
Но еще более реалистичным выглядит расклад, при котором команды снова будут часто фолить. Из статистики опять выбивается третья игра, но в среднем за серию «Магнитка» и «Трактор» набивают по семь удалений за игру. Рекорд случился в дебютной встрече, когда игроки оформили 11 двухминутных штрафов.
Под удаления представлена внушительная линия ставок: «гол раньше двухминутного удаления» можно взять за 3.00, а «удаление главного тренера» — за 20.00.
Но, скорее всего, пятый матч серии получится более закрытым. Команды уже отошли от безбашенного стиля, с которым стали двумя самыми забивными командами регулярного чемпионата и зашли в начальные стадии плей-офф. В финале «Металлург» и «Трактор» показывают больше борьбы и стараются не рисковать.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Трактор»: ставка на матч
Пятый матч серии вряд ли получится результативным. Чем ближе развязка, тем меньше команды рискуют. Тем более «Металлург» и «Трактор» уже назабивали в плей-офф самосвал с шайбами, но в финальной серии стабильно чередуют результативные и засушливые игры. Верим, что закономерность сработает и в этот раз.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше пяти голов за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0