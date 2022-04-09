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«Спартак» — «Арсенал»: близкая зона вылета взбодрит команду Ваноли

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» 10 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли, «Спартак».
Фото Global Look Press
Москвичам очень нужна победа.

10 апреля 2022 года московский «Спартак» на домашней «Открытие Арене» сыграет с «Арсеналом». Встречу рассудит арбитр Вячеслав Безбородов, который даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Арсенал Т

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» 10 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают москвичей очевидными фаворитами встречи. На победу команды Паоло Ваноли можно поставить с коэффициентом 1.47 (68% вероятности). Успех туляков оценен куда более крупными цифрами — на них доступна котировка 7.00 (14%). Достаточно мощный коэффициент предложен на ничью — 4.70 (18%).

Кроме того, на матч предложены другие варианты для ставок. Например, на тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.78. Обратный исход — за 2.10.

Если уверены, что «Арсенал» наберет очки в Москве, но не хотите сильно рисковать, можно взять победу гостей с форой (+1) за жирненькие 2.12.

Высокий коэффициент доступен на вариант «обе забьют», 1.94 — очень неплохо.

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Не упустите возможность сделать ставку на пенальти: если 11-метровый случится, то он увеличит изначальную сумму 2.35 раза.

Но еще выгоднее поставить на удаление — красная карточка игроку одной из команд оценена коэффициентом 2.95.

«Спартак» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча РПЛ 10 апреля 2022 года

На этой неделе официально случилось то, во что фанатам «Спартака» больно верить — клуб потерял математические шансы на чемпионство за семь туров до конца чемпионата. Более того, москвичи находятся не так далеко от зоны стыковых матчей (если они, конечно, в этом году будут проводиться): от «Урала» и «Арсенала» их отделяют всего шесть очков. Поэтому возможная победа над туляками, вероятно, устранит одну из проблем в конце сезона.

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Новый тренер красно-белых Паоло Ваноли был приглашен в клуб, чтобы поднять его из середины таблицы поближе к вершине, но ничего не получилось. После рестарта сезона москвичи выиграл лишь один матч: да, это была победа над ведущим борьбу за титул «Динамо», но играет ли это роль, если остальные игры завалены? Так «Спартак» оказался бит во встречах с ЦСКА (0:2), «Краснодаром» (1:2) и «Локомотивом» (0:1) на прошлой неделе, но что еще неприятнее — не обыграл даже «Нижний Новгород» (1:1).

Москвичи уже давно испытывают проблемы в атаке и забивают по большим праздникам. Только «Кубань» получила в Кубке больше двух мячей, а в остальных пяти встречах суммарно «Спартак» оформил всего четыре гола. На то, что и «Арсенал» уйдет с поля, не пропустив больше одного мяча, можно поставить с коэффициентом 2.37.

Впрочем, сами туляки тоже не впечатляют. Последнюю победу они добыли 19 февраля, но случилось это в товарищеском матче. В официальных у команды Миодрага Божевича четыре поражения и две ничьи. С голами тоже очень туго — забили только в двух встречах. В связи с этим «Спартаку» есть чему радоваться — можно наконец сыграть на ноль. При этом есть плохие новости для фанатов российского футбола, которые планируют посмотреть этот матч: он может получиться безголевым. На ничью 0:0 котировка 14.0.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Арсенал»

Если «Спартак» не наберет три очка, то в клубе могут снова задуматься о смене тренера, а сама команда станет реальным претендентом на падение в ФНЛ. Поэтому настрой у футболистов и их окружения на матч с туляками будет запредельный. Помогут добиться успеха домашнее поле, болельщики и тот факт, что не сникший «Арсенал» будет измотан тяжелым переездом в Москву. Поэтому можно себе позволить даже риск и поставить на хозяев с запасом.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.77.

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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
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