«Спартак» — «Арсенал»: близкая зона вылета взбодрит команду Ваноли
10 апреля 2022 года московский «Спартак» на домашней «Открытие Арене» сыграет с «Арсеналом». Встречу рассудит арбитр Вячеслав Безбородов, который даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» 10 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают москвичей очевидными фаворитами встречи. На победу команды Паоло Ваноли можно поставить с коэффициентом 1.47 (68% вероятности). Успех туляков оценен куда более крупными цифрами — на них доступна котировка 7.00 (14%). Достаточно мощный коэффициент предложен на ничью — 4.70 (18%).
Кроме того, на матч предложены другие варианты для ставок. Например, на тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.78. Обратный исход — за 2.10.
Если уверены, что «Арсенал» наберет очки в Москве, но не хотите сильно рисковать, можно взять победу гостей с форой (+1) за жирненькие 2.12.
Высокий коэффициент доступен на вариант «обе забьют», 1.94 — очень неплохо.
Не упустите возможность сделать ставку на пенальти: если 11-метровый случится, то он увеличит изначальную сумму 2.35 раза.
Но еще выгоднее поставить на удаление — красная карточка игроку одной из команд оценена коэффициентом 2.95.
«Спартак» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча РПЛ 10 апреля 2022 года
На этой неделе официально случилось то, во что фанатам «Спартака» больно верить — клуб потерял математические шансы на чемпионство за семь туров до конца чемпионата. Более того, москвичи находятся не так далеко от зоны стыковых матчей (если они, конечно, в этом году будут проводиться): от «Урала» и «Арсенала» их отделяют всего шесть очков. Поэтому возможная победа над туляками, вероятно, устранит одну из проблем в конце сезона.
Новый тренер красно-белых Паоло Ваноли был приглашен в клуб, чтобы поднять его из середины таблицы поближе к вершине, но ничего не получилось. После рестарта сезона москвичи выиграл лишь один матч: да, это была победа над ведущим борьбу за титул «Динамо», но играет ли это роль, если остальные игры завалены? Так «Спартак» оказался бит во встречах с ЦСКА (0:2), «Краснодаром» (1:2) и «Локомотивом» (0:1) на прошлой неделе, но что еще неприятнее — не обыграл даже «Нижний Новгород» (1:1).
Москвичи уже давно испытывают проблемы в атаке и забивают по большим праздникам. Только «Кубань» получила в Кубке больше двух мячей, а в остальных пяти встречах суммарно «Спартак» оформил всего четыре гола. На то, что и «Арсенал» уйдет с поля, не пропустив больше одного мяча, можно поставить с коэффициентом 2.37.
Впрочем, сами туляки тоже не впечатляют. Последнюю победу они добыли 19 февраля, но случилось это в товарищеском матче. В официальных у команды Миодрага Божевича четыре поражения и две ничьи. С голами тоже очень туго — забили только в двух встречах. В связи с этим «Спартаку» есть чему радоваться — можно наконец сыграть на ноль. При этом есть плохие новости для фанатов российского футбола, которые планируют посмотреть этот матч: он может получиться безголевым. На ничью 0:0 котировка 14.0.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Арсенал»
Если «Спартак» не наберет три очка, то в клубе могут снова задуматься о смене тренера, а сама команда станет реальным претендентом на падение в ФНЛ. Поэтому настрой у футболистов и их окружения на матч с туляками будет запредельный. Помогут добиться успеха домашнее поле, болельщики и тот факт, что не сникший «Арсенал» будет измотан тяжелым переездом в Москву. Поэтому можно себе позволить даже риск и поставить на хозяев с запасом.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0