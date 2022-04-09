«Ростов» — «Локомотив»: Карпин не расколет нового тренера москвичей
10 апреля 2022 года «Ростов» на стадионе «Ростов Арена» примет «Локомотив» в игре 24-го тура РПЛ. Игра стартует в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 10 апреля 2022 года
Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает небольшим фаворитом ростовчан: коэффициент на их победу — 2.50, то есть около 39% вероятности. Успех «Локомотива» оценен солидными 3.00 (32%), ничью можно оформить за 3.30 (29%).
В первом круге команды на двоих забили три мяча, тотал больше двух голов в предстоящем матче котируется в 1.65, меньше — в 2.24. Куда более интересный коэффициент на тотал больше трех голов — 3.30, меньше четырех голов идет за 1.34.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.96, обратная ставка — за 1.84.
Также можно взять один из результатов с форой.
• Ф1 (-1) идет за 4.00;
• Ф2 (+1) — за 1.25;
• Ф2 (-1) — за 5.10.
«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 10 апреля 2022 года
«Локомотив» бодро стартовал после зимнего перерыва: одержал три победы в четырех матчах, в том числе обыграл «Спартак» в дерби (1:0). Но за несколько дней до матча с «Ростовом» в команде поменялся тренер. Дмитрия Лоськова, работавшего главным после отъезда немца Маркуса Гисдоля, сменил экс-тренер вратарей Заур Хапов.
57-летний россиянин никогда не работал главным тренером, но опыта из долгого сотрудничества с топовыми штабами (в том числе Юрия Семина) должно хватить, чтобы не испортить финиш сезона.
Плюс «Локомотив» находится в неплохой форме: в двух из четырех весенних матчей организовал по три забитых мяча и отличился даже в проигранной встрече с ЦСКА (1:2). «Ростов» по сравнению с первой частью сезона тоже неплохо стартовал после перерыва: оформил две победы и ничью в пяти играх.
Правда, нападение ростовчан стало работать хуже — всего пять забитых в пяти играх, хотя в среднем по сезону команда забивает 1.35 гола за 90 минут. На игру с «Локо» индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.55.
При этом собралась оборона: тоже пять пропущенных за пять матчей. Очевидно, Валерий Карпин стабилизировал ростовчан либо накачал мотивацией на конец сезона.
Однако матч с «Локомотивом» станет самым сложным в весеннем отрезке. Железнодорожники в крутой форме и практически не имеют проблем с составом: отсутствуют те, кто травмирован уже давно. Смена тренера вряд ли повлияет на «Локо»: команде по силам качественно провести оставшиеся матчи даже с физкультурником. На то, что москвичи не проиграют, можно поставить с коэффициентом 1.57.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»
В матче с «Ростовом» для «Локо» все должен решить класс игроков, который однозначно выше. Команда Карпина не сделала ничего выдающегося: обыграла «Рубин», который проигрывает всем, отскочила с «Динамо», забив единственным ударом в створ, влетела «Нижнему» и дожала «Крылья» в равной игре. «Локомотив» же выглядит солиднее, даже несмотря на смену тренера.
Рекомендованная ставка: комбо — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0