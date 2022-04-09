Железнодорожники наконец заедут в топ-4.

10 апреля 2022 года «Ростов» на стадионе «Ростов Арена» примет «Локомотив» в игре 24-го тура РПЛ. Игра стартует в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 10 апреля 2022 года

Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает небольшим фаворитом ростовчан: коэффициент на их победу — 2.50, то есть около 39% вероятности. Успех «Локомотива» оценен солидными 3.00 (32%), ничью можно оформить за 3.30 (29%).

В первом круге команды на двоих забили три мяча, тотал больше двух голов в предстоящем матче котируется в 1.65, меньше — в 2.24. Куда более интересный коэффициент на тотал больше трех голов — 3.30, меньше четырех голов идет за 1.34.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.96, обратная ставка — за 1.84.

Также можно взять один из результатов с форой.

• Ф1 (-1) идет за 4.00;

• Ф2 (+1) — за 1.25;

• Ф2 (-1) — за 5.10.

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 10 апреля 2022 года

«Локомотив» бодро стартовал после зимнего перерыва: одержал три победы в четырех матчах, в том числе обыграл «Спартак» в дерби (1:0). Но за несколько дней до матча с «Ростовом» в команде поменялся тренер. Дмитрия Лоськова, работавшего главным после отъезда немца Маркуса Гисдоля, сменил экс-тренер вратарей Заур Хапов.

57-летний россиянин никогда не работал главным тренером, но опыта из долгого сотрудничества с топовыми штабами (в том числе Юрия Семина) должно хватить, чтобы не испортить финиш сезона.

Плюс «Локомотив» находится в неплохой форме: в двух из четырех весенних матчей организовал по три забитых мяча и отличился даже в проигранной встрече с ЦСКА (1:2). «Ростов» по сравнению с первой частью сезона тоже неплохо стартовал после перерыва: оформил две победы и ничью в пяти играх.

Правда, нападение ростовчан стало работать хуже — всего пять забитых в пяти играх, хотя в среднем по сезону команда забивает 1.35 гола за 90 минут. На игру с «Локо» индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.55.

При этом собралась оборона: тоже пять пропущенных за пять матчей. Очевидно, Валерий Карпин стабилизировал ростовчан либо накачал мотивацией на конец сезона.

Однако матч с «Локомотивом» станет самым сложным в весеннем отрезке. Железнодорожники в крутой форме и практически не имеют проблем с составом: отсутствуют те, кто травмирован уже давно. Смена тренера вряд ли повлияет на «Локо»: команде по силам качественно провести оставшиеся матчи даже с физкультурником. На то, что москвичи не проиграют, можно поставить с коэффициентом 1.57.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Локомотив»

В матче с «Ростовом» для «Локо» все должен решить класс игроков, который однозначно выше. Команда Карпина не сделала ничего выдающегося: обыграла «Рубин», который проигрывает всем, отскочила с «Динамо», забив единственным ударом в створ, влетела «Нижнему» и дожала «Крылья» в равной игре. «Локомотив» же выглядит солиднее, даже несмотря на смену тренера.

Рекомендованная ставка: комбо — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.97.