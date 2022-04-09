«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Гвардиола и Клопп сохранят чемпионскую интригу
10 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет на «Этихад Арене», начало встречи — в 18.30 мск. Рассудит встречу опытный арбитр Энтони Тейлор.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 10 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят слишком очевидного фаворита, однако, по их мнению, больше шансов все же у команды Пепа Гвардиолы — коэффициент на победу «горожан» 2.05 (48%). Победа парней Юргена Клоппа менее вероятна и оценивается котировкой 3.50 (28%). Ничью можно взять за 3.80 (26%).
Если считаете, что игра получится результативной, то на тотал больше 3.5 гола можно поставить за 2.70.
Очень высок шанс, что во встрече отличатся обе команды — коэффициент на событие 1.63.
Вероятность пенальти также достаточно велика, котировка на 11-метровый — 2.50. Удаление в игре увеличит банк в 6 раз, оба события — в 11.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 10 апреля 2022 года
Игра титанов, иначе эту встречу не назвать. Пеп Гвардиола собрал в Манчестере великолепную команду, которая с каким-то невероятным спокойствием раз за разом забирается на вершину турнирной таблицы и удерживается там. Впрочем, в этом году ситуация иная — несмотря на то, что «горожане» все делали верно и единственные (вместе с «Ливерпулем») в Европе, кто набрал 38 очков за 15 матчей. В этом году у «Сити» одно поражение в АПЛ, последний проигрыш до этого в рамках чемпионата был 30 октября. Феноменальная форма, и она пока никуда не делась.
Домашний матч против «Атлетико» — это, безусловно, плюс во всех смыслах. 71% владения в каком-то смысле отдых для команды — вряд ли кто-то скажет, что «Манчестер Сити» сильно вымотался в Лиге чемпионов. И при этом Гвардиола с командой никуда не летали, так что все ребята должны выглядеть свежо. А свежесть — залог опасности, особенно на финальном отрезке матча: поставить на то, что «Сити» забьет гол с 76-й по 90-ю минуту, можно за 1.90.
«Ливерпуль» тоже невероятен. Чемпионская гонка была решена к зиме, как казалось; но героические красные сократили отставание до одного очка. Как уже говорилось выше, они лидеры в Европе по набранным очкам за последние туры, лучше всех играют дома и в целом включили какой-то бешеный режим.
Однако всему есть предел, и хотя вряд ли запасы почти бесконечной энергии у команды Юргена Клоппа исчерпаются именно в Манчестере, но напряженная битва с равным по силе соперником вкупе с другими факторами даст о себе знать. Под факторами в первую очередь подразумевается второй подряд матч на выезде, затяжная доминирующая серия и энергозатратная игра с «Бенфикой».
В таком ритме «Ливерпулю» может просто не хватить энергии на концовку встречи — впрочем, чемпионская мотивация творит чудеса, да и наверняка Клопп все это учитывает, поэтому можно предположить, что начало встречи будет временем красных и они забьют свой гол с 1-й по 15-ю минуту, за 3.00.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Настоящая игра сильнейших ожидает зрителей, но, как это часто бывает, две команды в суперформе недостаточно слабы, чтобы проиграть. Какого-либо разрыва в классе между «Сити» и «Ливерпулем» не прослеживается, на стороне «горожан» только лучшая «физика» (и то этот момент под вопросом) и традиционно успешное выступление в родных стенах. Но красные способны нивелировать любой недочет, поэтому победитель в игре не прослеживается.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0