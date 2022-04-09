Титул еще никому не гарантирован.

10 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет на «Этихад Арене», начало встречи — в 18.30 мск. Рассудит встречу опытный арбитр Энтони Тейлор.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 10 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят слишком очевидного фаворита, однако, по их мнению, больше шансов все же у команды Пепа Гвардиолы — коэффициент на победу «горожан» 2.05 (48%). Победа парней Юргена Клоппа менее вероятна и оценивается котировкой 3.50 (28%). Ничью можно взять за 3.80 (26%).

Если считаете, что игра получится результативной, то на тотал больше 3.5 гола можно поставить за 2.70.

Очень высок шанс, что во встрече отличатся обе команды — коэффициент на событие 1.63.

Вероятность пенальти также достаточно велика, котировка на 11-метровый — 2.50. Удаление в игре увеличит банк в 6 раз, оба события — в 11.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 10 апреля 2022 года

Игра титанов, иначе эту встречу не назвать. Пеп Гвардиола собрал в Манчестере великолепную команду, которая с каким-то невероятным спокойствием раз за разом забирается на вершину турнирной таблицы и удерживается там. Впрочем, в этом году ситуация иная — несмотря на то, что «горожане» все делали верно и единственные (вместе с «Ливерпулем») в Европе, кто набрал 38 очков за 15 матчей. В этом году у «Сити» одно поражение в АПЛ, последний проигрыш до этого в рамках чемпионата был 30 октября. Феноменальная форма, и она пока никуда не делась.

Домашний матч против «Атлетико» — это, безусловно, плюс во всех смыслах. 71% владения в каком-то смысле отдых для команды — вряд ли кто-то скажет, что «Манчестер Сити» сильно вымотался в Лиге чемпионов. И при этом Гвардиола с командой никуда не летали, так что все ребята должны выглядеть свежо. А свежесть — залог опасности, особенно на финальном отрезке матча: поставить на то, что «Сити» забьет гол с 76-й по 90-ю минуту, можно за 1.90.

«Ливерпуль» тоже невероятен. Чемпионская гонка была решена к зиме, как казалось; но героические красные сократили отставание до одного очка. Как уже говорилось выше, они лидеры в Европе по набранным очкам за последние туры, лучше всех играют дома и в целом включили какой-то бешеный режим.

Однако всему есть предел, и хотя вряд ли запасы почти бесконечной энергии у команды Юргена Клоппа исчерпаются именно в Манчестере, но напряженная битва с равным по силе соперником вкупе с другими факторами даст о себе знать. Под факторами в первую очередь подразумевается второй подряд матч на выезде, затяжная доминирующая серия и энергозатратная игра с «Бенфикой».

В таком ритме «Ливерпулю» может просто не хватить энергии на концовку встречи — впрочем, чемпионская мотивация творит чудеса, да и наверняка Клопп все это учитывает, поэтому можно предположить, что начало встречи будет временем красных и они забьют свой гол с 1-й по 15-ю минуту, за 3.00.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Настоящая игра сильнейших ожидает зрителей, но, как это часто бывает, две команды в суперформе недостаточно слабы, чтобы проиграть. Какого-либо разрыва в классе между «Сити» и «Ливерпулем» не прослеживается, на стороне «горожан» только лучшая «физика» (и то этот момент под вопросом) и традиционно успешное выступление в родных стенах. Но красные способны нивелировать любой недочет, поэтому победитель в игре не прослеживается.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.80.